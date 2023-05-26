Четыре года позора. Шведы и без России облажались на чемпионате мира

Шведский хоккей на уровне сборных скатывается в бездну. На трех мировых форумов из последних четырех скандинавы вылетали на уровне ¼ финала, а в 2021 году они даже не вышли из группы. Либо шведский хоккей стремительно деградирует, либо такое у них отношение к чемпионатам мира.

Не впервые «тре крунур» именно из-за своей неспешности и выверенности дают исторические шансы менее сильным командам на крупных хоккейных турнирах. На этот раз олимпийский трюк сборной Белоруссии в памятном четвертьфинале Солт-Лейк-Сити 2002 проделали латыши.

IIHF

Хозяева льда (а должны были играть в Питере, если бы не политическое решение чиновников IIHF) сборная Латвии подходили к плей-офф чемпионата мира в качестве андердога. Подарок от всепобеждающей Швейцарии в виде расхлябанной игры в последнем матче группового этапа латыши приняли с благодарностью. И будто в знак уважения к альпийским гостям, решили отплатить сенсацией в первой же игре на вылет.

IIHF

Швеция свою группу прошла без шума и пыли, как полагается, с чувством, с толком, с расстановкой. Кто им мог помешать? Они видели себя минимум в полуфинале, а оттуда, как обычно бывает у топовых сборных, начинается реальный мундиаль. Скандинавы в этот раз не стали никого подбирать себе в соперники, а буднично заняли в группе второе место, вслед за мощными на этом турнире американцами. В перекрестном плей-офф неожиданный подарок судьбы преподнесли чехи, которые заняли в своей группе четвертое место и благородно пропустили вперед одну из хозяек чемпионата мира.

Фавориты начали игру слаженно, четко, без всякого намека на глупости. Чуть побросали, будучи полностью уверенными в том, что рано или поздно вратарь латышей Артур Шилов дрогнет. Но латыши были заряжены на положительный результат, открыли счет, продолжали прекрасно играть на контратаках и в конце концов логично дожали шведов, оформив исторический первый в истории Латвии выход в полуфинал чемпионата мира.

IIHF

У сборной Швеции после триумфа на чемпионате мира 2018 в Дании, появился четвертьфинальный комплекс. Но предыдущие два раза они проигрывали хотя бы именитым командам, можно сказать, фаворитам последних лет – канадцам и финнам. Что происходит со шведским хоккеем на уровне сборных – сложно понять, но звезды из НХЛ после трудного регулярного сезона совсем не хотят помогать своей национальной команде. Да и те хоккеисты, которые играют в Швеции и в Европе, тоже не ахти как напрягаются. Вероятно, имеет место системный кризис или турнир окончательно изжил мотивацию для когда-то основного претендента на медали. Кстати, последний раз, когда шведы брали «золото», в ¼ финала они прошли как раз Латвию.