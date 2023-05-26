ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Четыре года позора. Шведы и без России облажались на чемпионате мира

Системный кризис в шведском хоккее отражается на национальной сборной.
Четыре года позора. Шведы и без России облажались на чемпионате мира
26 мая 2023 09:33
автор: Андрей Тупиков
автор фото: IIHF

Шведский хоккей на уровне сборных скатывается в бездну. На трех мировых форумов из последних четырех скандинавы вылетали на уровне ¼ финала, а в 2021 году они даже не вышли из группы. Либо шведский хоккей стремительно деградирует, либо такое у них отношение к чемпионатам мира.

Не впервые «тре крунур» именно из-за своей неспешности и выверенности дают исторические шансы менее сильным командам на крупных хоккейных турнирах. На этот раз олимпийский трюк сборной Белоруссии в памятном четвертьфинале Солт-Лейк-Сити 2002 проделали латыши.

IIHF

Хозяева льда (а должны были играть в Питере, если бы не политическое решение чиновников IIHF) сборная Латвии подходили к плей-офф чемпионата мира в качестве андердога. Подарок от всепобеждающей Швейцарии в виде расхлябанной игры в последнем матче группового этапа латыши приняли с благодарностью. И будто в знак уважения к альпийским гостям, решили отплатить сенсацией в первой же игре на вылет.

IIHF

Швеция свою группу прошла без шума и пыли, как полагается, с чувством, с толком, с расстановкой. Кто им мог помешать? Они видели себя минимум в полуфинале, а оттуда, как обычно бывает у топовых сборных, начинается реальный мундиаль. Скандинавы в этот раз не стали никого подбирать себе в соперники, а буднично заняли в группе второе место, вслед за мощными на этом турнире американцами. В перекрестном плей-офф неожиданный подарок судьбы преподнесли чехи, которые заняли в своей группе четвертое место и благородно пропустили вперед одну из хозяек чемпионата мира.

Фавориты начали игру слаженно, четко, без всякого намека на глупости. Чуть побросали, будучи полностью уверенными в том, что рано или поздно вратарь латышей Артур Шилов дрогнет. Но латыши были заряжены на положительный результат, открыли счет, продолжали прекрасно играть на контратаках и в конце концов логично дожали шведов, оформив исторический первый в истории Латвии выход в полуфинал чемпионата мира.

IIHF

У сборной Швеции после триумфа на чемпионате мира 2018 в Дании, появился четвертьфинальный комплекс. Но предыдущие два раза они проигрывали хотя бы именитым командам, можно сказать, фаворитам последних лет – канадцам и финнам. Что происходит со шведским хоккеем на уровне сборных – сложно понять, но звезды из НХЛ после трудного регулярного сезона совсем не хотят помогать своей национальной команде. Да и те хоккеисты, которые играют в Швеции и в Европе, тоже не ахти как напрягаются. Вероятно, имеет место системный кризис или турнир окончательно изжил мотивацию для когда-то основного претендента на медали. Кстати, последний раз, когда шведы брали «золото», в ¼ финала они прошли как раз Латвию.

источник: «Советский спорт»
Советский хоккеист подарил американцам олимпийское золото. Канадцы и чехи пришли в ярость
Советский хоккеист подарил американцам олимпийское золото. Канадцы и чехи пришли в ярость
Неудачный олимпийский турнир сборной СССР был скрашен джентльменским поступком.
26.05.2023 09:59
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Четыре года позора. Шведы и без России облажались на чемпионате мира
Четыре года позора. Шведы и без России облажались на чемпионате мира
Системный кризис в шведском хоккее отражается на национальной сборной.
26.05.2023 09:33
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Русский вратарь расплакался после победы. Бобровский героически затащил «Флориду» в финал
Русский вратарь расплакался после победы. Бобровский героически затащил «Флориду» в финал
Лучший вратарь плей-офф НХЛ не смог сдержать эмоций.
25.05.2023 09:59
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Канада и без России позорится на чемпионате мира. Оступились даже в матче с Норвегией
Канада и без России позорится на чемпионате мира. Оступились даже в матче с Норвегией
Родоначальники хоккея близки к худшему результату за тринадцать лет.
24.05.2023 14:39
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Россияне наплевали на гимн Канады на чемпионате мира. Не вынесли унижения
Россияне наплевали на гимн Канады на чемпионате мира. Не вынесли унижения
Овечкин и Малкин пытались облагоразумить партнёров, но ситуация вышла из-под контроля.
24.05.2023 08:00
Хоккей
автор: Роман Толокнов
Пьяные игроки сборной Канады устроили дебош на льду. Хлестали пиво с шампанским и курили сигары
Пьяные игроки сборной Канады устроили дебош на льду. Хлестали пиво с шампанским и курили сигары
Девчата с кленовым листом на форме вошли в историю олимпийского хоккея не только своими убедительными победами.
23.05.2023 22:00
Хоккей
автор: Сергей Чиков
Бобровского в США считают демоном. После триумфа забросали крысами
Бобровского в США считают демоном. После триумфа забросали крысами
Фантастической игрой голкипера «Флориды» восхищаются не только журналисты, но и коллеги.
23.05.2023 12:05
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Русский хоккеист бежал в США прямо с чемпионата мира. Звезда устала жить в нищете
Русский хоккеист бежал в США прямо с чемпионата мира. Звезда устала жить в нищете
На родине Александра Могильного официально объявили дезертиром.
23.05.2023 10:05
Хоккей
автор: Сергей Колесников
Трагедия на хоккее в Сокольниках. После битвы с канадцами в СССР разрешили продажу жвачки
Трагедия на хоккее в Сокольниках. После битвы с канадцами в СССР разрешили продажу жвачки
10 марта 1975 года – черный день в истории отечественного спорта.
23.05.2023 08:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Овечкину подарили «Ладу Нива». Будет в Вашингтоне на рыбалку гонять
Овечкину подарили «Ладу Нива». Будет в Вашингтоне на рыбалку гонять
Великий был слегка шокирован, но отказываться от царского подарка не стал.
19.05.2023 16:55
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика