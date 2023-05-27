Сборная России сотворила чудо на чемпионате мира. И поставила на место звезд НХЛ

Чемпионат мира 2023 года, как известно, должен был проходить в России. Для страны этот турнир мог стать особенным – можно сказать, юбилейным, поскольку ровно 30 лет назад наша сборная завоевала свой первый титул в истории. Тогда, перед соревнованиями в Германии, в российскую команду не верил практически никто, однако молодым и дерзким хоккеистам это ничуть не помешало.

На пути к победе «красная машина» разнесла даже звёзд НХЛ. После чемпионата топ-клубы отрывали наших героев с руками!

«На нас никто не ставил»

История сборной России, ставшей официальной правопреемницей сборной СССР, началась в 1992 году. Считается, что новая команда тогда же завоевала свой первый большой титул, но формально на Олимпиаде-1992 выступала ещё сборная СНГ: представители бывших союзных республик объединились на турнире в последний раз, пока в новообразованных странах складывалась собственная, независимая спортивная инфраструктура.

В чемпионате мира 1993 года участвовала уже непосредственно российская команда. Несмотря на недавний триумф в Альбервиле, ожиданий от неё у болельщиков было немного. Дело в том, что из «золотой» олимпийской сборной в Германию приехало всего пятеро хоккеистов – большую часть коллектива составляли молодые, неопытные спортсмены, никогда не выступавшие на международных турнирах.

Не внушал особенного доверия и тренер команды – Борис Михайлов, сменивший на этой должности Виктора Тихонова. Под руководством последнего сборная трижды выигрывала на Олимпиаде, тогда как на счету Михайлова к тому моменту не было ни одного титула. Более того, в последние восемь лет Борис Петрович вообще не работал по специальности, а времени на подготовку и «обкатку» нового коллектива у тренера практически не было. С такими вводными даже попадание в число призёров считалось бы для россиян большим успехом.

– На нас никто не ставил. С нами прилетели ветераны, они хаяли нашу команду. Внутри федерации был развал, а мы тогда толком не понимали, что к чему – почему вокруг столько негатива, – вспоминал позже хоккеист Андрей Николишин в беседе с «СЭ».

Источник фото: ФХР

На грани вылета

На турнире сборная стартовала ниже и без того невысоких ожиданий. В первом матче россияне умудрились потерять очки с Италией – соперником, который для советской команды считался не просто проходным, а ничтожным. Судите сами: на ЧМ-82 «красная машина» обыграла европейцев с безумным счётом 9:2, а на ЧМ-83 результат был и вовсе неприличным – 11:1. Десять лет спустя же сборная России чудом избежала поражения от Италии, отыграв две шайбы в концовке третьего периода (2:2).

Не без труда удалось обыграть в следующем раунде Австрию – 4:2. Единственную уверенную победу на групповом этапе россияне одержали в третьем туре, разгромив скромную Швейцарию – 6:0. Затем последовали игры с фаворитами, и тут уже наша команда не смогла навязать оппонентам никакой конкуренции: и Швеция (5:2), и Канада (3:1) выиграли без особенных проблем.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Итоги группового этапа были удручающими: жалкие пять очков в пяти матчах. Та же Швейцария, для сравнения, не прошла в плей-офф, имея в активе всего на один балл меньше. Казалось, что на следующем этапе ловить нашим спортсменам было практически нечего.

Урок для звёзд НХЛ

В четвертьфинале России достался номинально не самый мощный соперник – сборная Германии, но в пользу немцев говорили сразу несколько факторов: домашний лёд, поддержка трибун и убедительные результаты в группе. Всего несколько дней назад хозяева турнира сенсационно «хлопнули» США (6:3), опередив их в таблице, а наша сборная тогда котировалась явно ниже американской.

В плей-офф, однако, команду как будто подменили. С немцами наши хоккеисты расправились играючи, забросив в чужие ворота одну за другой пять шайб. Организовать ответный гол Германия сумела лишь в самой концовке, но избежать разгрома всё равно не удалось – 5:1. В полуфинальную битву с Канадой выходила Россия.

Источник фото: Hockey Canada

На этом-то, казалось, путь команды должен был прерваться. Канада привезла на турнир мощнейшую сборную, в состав которой входили настоящие звёзды НХЛ той поры: Майк Гартнер, Эрик Линдрос, Дэйв Мэнсон, Шейн Корсон, Пол Кария… В Германии «кленовые листья» буквально переезжали своих соперников. В шести матчах чемпионата команда одержала шесть побед с суммарным счётом 36:5. В среднем канадцы забрасывали за игру шесть шайб, а пропускали – одну. Статистика просто фантастическая! Неудивительно, что перед матчами игроки даже могли позволить себе нарушить режим: по вечерам в гостинице они пили и буянили.

Однако самоуверенность заокеанских хоккеистов сыграла с ними злую шутку. Канадцы явно недооценили боевой дух россиян, вышедших биться до последнего. Проигрывая 1:3, в середине второго периода наши хоккеисты сумели переломить ход встречи. Боевой, богатый на события матч завершился невероятной победой России со счётом 7:4. Тренер канадцев Майк Кинэн откровенно заявил, что российские хоккеисты преподали его команде урок – недооценивать «красную машину» нельзя было ни в коем случае.

«Сегодня мы выпьем много шампанского»

За реваншем с Канадой последовал ещё один: в финале Россия встречалась со Швецией, которой также уступила на групповом этапе. Решающий матч турнира прошёл для команды легче, чем полуфинал. Открыть счёт удалось уже на второй минуте, а уже во втором периоде игра была сделана. Свой единственный гол скандинавы забросили в развязке, но и его судьи могли не засчитать: из-за отсутствия видеоповторов не было ясно, заскочила ли шайба в ворота Трефилова. Решение было принято в пользу шведов, но от поражения это их уже не спасло. 3:1 – чемпионами мира впервые стали россияне!

– Наш вратарь сыграл очень хорошо. Мы отлично действовали в обороне и мы очень счастливы. Сегодня вечером мы выпьем очень много шампанского. Лично для меня эта победа значит очень многое, даже больше, чем все титулы которые я выиграл как игрок, – радовался успеху тренер Михайлов.

Источник фото: ФХР

Чуть ли не для половины того состава этот чемпионат мира стал поворотной точкой в карьере. Российских игроков взяли на карандаш скауты клубов НХЛ: Илья Бякин переехал в «Эдмонтон», Герман Титов – в «Калгари», Сергей Петренко – в «Баффало», а Валерий Карпов – в «Анахайм».

Закрепиться за рубежом получилось не у всех, но некоторые превратились там в настоящих легенд. Александр Карповцев, например, уже в следующем сезоне выиграет с «Рейнджерс» Кубок Стэнли, а Алексей Яшин спустя годы станет обладателем самой высокой зарплаты во всей НХЛ. Повторить же уникальное достижение той молодой и неопытной команды российские хоккеисты, как ни удивительно, смогут только спустя 15 лет – на ЧМ-2008, когда в атаке у сборной будет выступать Александр Овечкин.