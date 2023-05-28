600 баксов за олимпийское золото. Пронзительная драма русского хоккеиста

На Олимпийских играх-1956 сборная СССР по хоккею выиграла золотые медали. В числе прочих чемпионов ценную награду получил и нападающий Виктор Шувалов, которому через несколько десятилетий пришлось с ней расстаться лишь для того, чтобы выжить.

Но спустя 68 лет после триумфа в Кортина-д'Ампеццо прославленному ветерану золото вернули.

СЧАСТЛИВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ МЕДАЛИ

Советский спортсмен Виктор Шувалов на заре карьеры серьёзно занимался хоккеем с мячом и футболом. По итогам чемпионата страны 1950 года игрок столичного ВВС МВО попал в число 33-лучших футболистов СССР. По счастливой случайности будущего хоккеиста не оказалось на злополучном рейсе, который потерпел крушение под Свердловском. На выездной матч в Челябинск нападающего решил не брать лично Василий Сталин, который предположил, что местная публика негативно воспримет визит своего бывшего любимца.

Чуть позже Шувалов начал осваивать хоккей с шайбой, а в 1954 году в составе сборной СССР поехал на чемпионат мира, где выиграл золото. Через год удалось пополнить коллекцию серебряной медалью, а в 1956 году в Кортина-д'Ампеццо нападающий сыграл на дебютных для страны зимних Играх. Советские хоккеисты намеревались покорить новую вершину, что в итоге им с блеском удалось.



Источник фото: IIHF

Команда Аркадия Чернышёва и Владимира Егорова заняла первое место в подгруппе C, а затем оказалась лучшей и в финальном турнире. Всеволод Бобров стал лучшим бомбардиром турнира, Николай Сологубов получил приз лучшему защитнику. Автор пяти шайб Виктор Шувалов на какую-то специальную награду не претендовал, но вошёл в число 17 счастливых обладателей золотых олимпийских медалей.

Триумф в Италии стал вершиной карьеры для опытного хоккеиста. После он ещё один сезон отыграл в составе ЦДСА, немного погонял шайбу в калининском СКВО, а затем начал тренерский путь. В советскую эпоху у заслуженного ветерана не было никаких проблем с трудоустройством. Титулованный в прошлом спортсмен тренировал «Спартак» и сборную Румынии, работал с юниорами «Химика», занимал различные административные должности. А вот после распада Советского Союза в жизни Шувалова начались непростые времена.

«СОГЛАСИЛСЯ ОТ БЕЗВЫХОДНОСТИ»

1990-е годы прославленный хоккеист Шувалов встречал в статусе пенсионера: через несколько дней после денонсации Договора об образовании СССР ему исполнилось 68 лет. Прошлые заслуги олимпийскому чемпиону не слишком помогали переживать сложную эпоху. Накопления, как и у многих других соотечественников, испарились, пенсионные выплаты от государства были крохотными. Подобное положение вещей заставило Виктора Григорьевича пойти на крайние меры.

Источник фото: ФХР

– В 90-е всем хоккеистам нашего поколения несладко пришлось. А тут звонят мне домой; не знаю, откуда телефон узнали: «Виктор Григорьевич, медаль олимпийскую не продадите?» Ну от безвыходности я согласился. Но я-то в этом деле неискушенный, дешёво продал – за 600 долларов всего. А мне скоро, ну через месяц, звонят: «Виктор Григорьевич, медаль продадите олимпийскую?» А я-то уже продал её. Ради интереса спрашиваю: «Сколько дадите?» Он говорит: «Тысячу долларов даю!» Почти двойную цену предлагал, – цитировала воспоминания Шувалова пресс-служба ФХР.

Виктор Григорьевич, потеряв ценную награду, получил неплохие для пенсионера деньги, которые, впрочем, счастливую старость обеспечить всё равно не могли. А жил спортивный пенсионер долго. Ветеран видел, как сборная России впервые в современной истории выиграла золото в 1993 году, дождался повторения успеха в 2008 и 2009 годах, да и постолимпийский триумф 2014 года застал в 90-летнем возрасте. Наши брали золотые медали, а у Виктора Григорьевича своей главной спортивной ценности уже не было. Но пришла пора вернуть золото.

– Звонит мне Слава Фетисов, поздравляет с 90-летием и спрашивает: «Как твоя олимпийская медаль в США оказалась»? Отвечаю: «Не знаю, свою награду я продал в России. Видимо, американцы выкупили ее у какого-нибудь нашего коллекционера». Вскоре позвонили из Администрации Президента. Сказали, что нашли мою награду, и пригласили на торжественное вручение. Я толком и не понял, чья эта заслуга. Вячеслава Фетисова или руководства страны. Мне лишь сообщили, что заплатили за нее немалые деньги, – приводил слова хоккеиста Sport24.

Автор фото Владимир Беззубов / КХЛ

К тому моменту никого из партнёров Шувалова по чемпионскому составу уже не было в живых, а Виктор Григорьевич держался, возможно, чувствуя, что не все дела у него закончены. Олимпийский чемпион ещё застал триумф наших хоккеистов в Пхёнчхане и лишь немного не дотянул до серебряного финала в Пекине, скончавшись в апреле 2021 года на 98-м году жизни. С золотой медалью Игр-1956 он уже больше не расставался.