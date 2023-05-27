Грандиозный провал сборной Канады. Команду звёзд НХЛ деклассировали простые швейцарцы

Сборная Канады почти всегда входит в число главных фаворитов мирового первенства. Состав команды превосходит по уровню класса всех остальных. Именно так случилось и в 2018 году. У канадцев был очень крепкий состав во главе со звездным капитаном Коннором Макдэвидом. Форвард уже успел к тому моменту стать чемпионом мира двумя годами ранее. Теперь у него была мотивация повторить успех, но уже во главе национальной команды. Увы, этому было не суждено сбыться.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ

Несколькими месяцами ранее сборная Канады не лучшим образом выступила на Олимпийских играх в Южной Корее. Команда с большим трудом смогла завоевать бронзовые медали турнира, поскольку без игроков НХЛ состав канадцев был откровенно не самым сильным. В полуфинале основатели хоккея уступили Германии, а в матче за третье место они сумели обыграть чехов. Триумфатором тех Игр стала сборная России во главе с Олегом Знарком.

На чемпионате мира в Дании было очень важно взять реванш и завоевать трофей после такого среднего турнира в исполнении северо-американской сборной. Коллектив подобрался мощный. Кроме Макдэвида в атаке могли себя проявить Джордан Эберле, Мэтью Барзал, Райан О’Райли и другие ведущие игроки команд НХЛ.

Источник фото: Getty Images

ТЯЖЕЛАЯ ПОБЕДА НАД РОССИЕЙ

На групповом этапе у канадцев уже начались проблемы - поражения от финнов и американцев. В итоге команда финишировала на третьей строчке. В четвертьфинале северо-американская сборная попала на россиян. Команда Игоря Воробьева не могла похвастаться громкими именами на том ЧМ, в отличии от их звездных соперников. Россияне в целом показывали свою не самую лучшую игру.

Однако, российская команда смогла дать бой Канаде. Основное время игры завершилось со счетом 4:4. В овертайме силы закончились у обеих команд. Судьбу путевки в полуфинал решил гол О’Райли. Канадцы одержали победу.

Источник фото: ФХР

УЖАСНЫЙ КОНЕЦ И ПОЗОР НА РОДИНЕ

В полуфинале канадцы встретились с главной сенсацией того турнира - сборной Швейцарии. Скромная европейская команда уже влюбила в себя миллионы болельщиков по всему миру, но все равно никто не мог себе представить, что она сможет составить конкуренцию Канаде.

К третьему периоду уже никто не понимал, что происходит на льду. Швейцарцы вели игру и счет на табло был 3:1 в их пользу. Родоначальники хоккея были в панике. Единственное, на что могли рассчитывать канадцы, это на бронзовые медали. Но в матче за третье место их ждали старые знакомые американцы. Чуда не случилось, и сборная США снова праздновала победу, но в этот раз счет был разгромным - 4:1.

Источник фото: Getty Images

С лучшим составом канадцы не смогли зацепиться даже за бронзовые медали. На родине их ждало лишь разочарование и хейт со стороны болельщиков и прессы, большинство газет использовало такие слова, как: позорники, неудачники и лузеры по отношению к этой сборной.