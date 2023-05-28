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Канада даже не старалась. Без России бобры на одном коньке взяли золото

В финале команда Андре Туриньи не без труда дожала сборную Германии.
Канада даже не старалась. Без России бобры на одном коньке взяли золото
28 мая 2023 23:44
автор: Владимир Лазарев
автор фото: IIHF

На протяжении всего чемпионата мира сборной Канады приходилось буквально заставлять себя играть. Пустоты на трибунах и отсутствие самого принципиального конкурента нагоняли тоску на родоначальников хоккея. Поэтому финальный матч был отличным шансом понять, какие же канадцы — «настоящие»: те, что убрали с турнирного пути мощных финнов или те, которые проиграли в группе Швейцарии и Норвегии, а потом мучились в полуфинале с Латвией.

О повторении финала 1930 года перед этой игрой можно было говорить разве что в шутку, но факт остаётся фактом — немецкая сборная оказалась в шаге от первого в своей истории золота чемпионата мира. Да, Германия едва не стала олимпийским чемпионом пять лет назад, но та вершина в итоге осталась серебряной — и шанс впервые привезти домой высшие награды мировой пробы одновременно и давил, и давал мощнейшую мотивацию.

Источник фото: IIHF

Две вспышки в сонном царстве

Первый период почти до его середины развивался довольно скучно — и те, и другие с трудом пробирались в чужую зону и надолго там не задерживались. И в таком вот «тихом омуте» сборной Германии удалось кое-что выловить. Петерка получил шайбу на границе синей линии и, продвинувшись вперёд, не оставил шансов Монтембо. Андре Туриньи запросил просмотр на предмет положения «вне игры», но добился только удаления в составе своей команды за задержку игры. После этого канадцам удалось ненадолго разозлиться на самих себя и на соперника. Результатом этого стал ответный гол в быстрой контратаке. При этом «кленовые листья» не полетели дожимать соперника, после яркой вспышки вновь продолжив искать счастья в катании от ворот до ворот с периодическим использованием шайбы.

Источник фото: IIHF

С другой стороны, канадцам вполне хватило такой тактики, чтобы добраться до финала. Более того, теперь они не проигрывали и в самом матче за золото. В действиях заокеанских хоккеистов сквозила уверенность, что в нужный момент они смогут прибавить и забить столько, сколько понадобится для победы. Оставалось посмотреть, так ли это, и не перерастёт ли уверенность номинальных фаворитов в своих силах в фатальную самоуверенность. Так или иначе, на первый перерыв команды отправились при счёте 1:1.

Повторение пройденного

Второй период развивался по похожему сценарию. Команды вновь заставили зрителей скучать на протяжении долгого времени, а потом выдали короткий яркий отрезок. Сборная Германии во второй раз в матче вышла вперёд, но канадцы как по заказу опять смогли быстро отыграться. 2:2 после второго отрезка и при таком раскладе матч вполне мог не уместиться в формат шестидесяти минут. А в овертайме могло случиться всякое — сборная Латвии несколькими часами раньше в очередной раз это доказала. Так что канадцам, если они продолжали считать себя сильнее соперника, лучше было решать все вопросы в формате основного времени.

Источник фото: IIHF

Крушение надежд

Андре Туриньи и его команда, пусть и не с первого раза, поняли, что пора включаться по-настоящему. И по большому счёту смогли предрешить судьбу матча задолго до финальной сирены. Самуэль Блейз забросил свою вторую шайбу в матче, а Тайлер Тоффоли окончательно похоронил надежды сборной Германии. Точку в матче поставил Скотт Лотон броском по пустым воротам. 5:2 — сборная Канады возвращает себе мировое золото при невыразительной игре. А команде Харольда Крайса за этот чемпионат мира можно только поаплодировать. Начать турнир с трёх поражений и дойти до финала — это настоящая сказка, пусть и не в золотом переплёте.

источник: «Советский спорт»
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