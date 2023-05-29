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Канаду сенсационно размазали на чемпионате мира. Капитан извинялся перед всей страной!

Шесть шайб канадская сборная не пропускала ещё никогда.
Канаду сенсационно размазали на чемпионате мира. Капитан извинялся перед всей страной!
29 мая 2023 10:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Групповой этап текущего чемпионата мира сборная Канада завершила не на самой позитивной ноте. В последних трёх матчах фавориты турнира умудрились потерпеть два неожиданных поражения. “Кленовые листья” уступили командам, которые ещё недавно считались абсолютными аутсайдерами: Норвегии и Швейцарии.

Похожим поводом для беспокойства в своё время для заокеанских фанатов стала игра против России на молодёжном чемпионате мира. Три года назад наши парни сенсационно нанесли канадцам крупнейшее поражение в истории. Правда, в финале кленовые вернули должок, но не вспомнить эту легендарную игру мы не вправе.

После того поединка на льду разгорелся настоящий скандал.

Шанс на реванш

На МЧМ-2020, проходивший в Чехии, канадская сборная везла довольно перспективный состав. Среди прочих молодых талантов особенно выделялись Дилан Козенс и Алекси Лафреньер, за два года до этого завоевавшие для страны золото на юниорском Кубке Гретцки. Оба нападающих уже были на карандаше у скаутов лучших клубов НХЛ: на турнире от них ждали подтверждения собственного класса, а от команды в целом - как минимум медалей.

Чемпионат, однако, стартовал для Канады неоднозначно. Уже в первом матче “кленовые листья” организовали вместе с соперниками США одну из самых остросюжетных игр турнира. Пропустив две шайбы в первом тайме, канадцы забросили три ответные во втором, но в развязке вновь позволили американцам сравнять. Вытащить матч удалось лишь на последних минутах: Канада победила со счётом 6:4, изрядно помотав нервы болельщикам, а Лафреньер записал себе в актив сразу 4 очка.

IIHF

Через два дня канадцев ожидала ещё одна непростая игра - против сборной России. Лидером “красной машины” на тот момент был Григорий Денисенко, ставший лучшим бомбардиром прошлого МЧМ: в 2019 году он отличился 9 раз, забросив в том числе и Канаде (2:1). Теперь “кленовым листьям” предстояло взять у россиян реванш, однако к подвигу команда оказалась не готова…

“Это были не канадцы”

Накануне встречи с канадцами тренер нашей молодёжки Игорь Ларионов говорил: играть вторым номером против канадцев наша команда не собирается. Специалист, как всегда, подготовил на игру довольно смелый план: россияне с первых минут начали прессинговать оппонентов, делая ставку на скорость, мощь и агрессию.

Ставка Ларионова сыграла мгновенно. Первую шайбу Канада пропустила уже на второй минуте. Открыть счёт Хованову удалось не без помощи судей: лайнсмены, похоже, прозевали у игрока офсайд. На соперников, тем не менее, такой старт оказал оглушительный эффект. 17-кратные чемпионы мира как будто испугались давления россиян, загнавших их на свою половину площадки. Уже по итогам первого периода канадцы “летели” нашим с крупным счётом - 0:3…

IIHF

Во втором периоде для “кленовых листьев” не изменилось ровным счётом ничего. Четвёртую шайбу команда пропустила на 23-й минуте, после чего тренер сборной решил сменить вратаря - но тщетно. Вскоре наши нападающие переиграли и его, забросив сначала пятую, а затем и шестую - “похоронную” шайбу. Символично, что финальный аккорд сыграл как раз герой прошлого МЧМ - Григорий Денисенко, для которого этот гол стал первым на турнире.

Третий период был уже сущей формальностью. Игра вяло докатилась до финальной сирены, зафиксировавшей сенсационный результат: 6:0 в пользу России. Для сборной Канады это поражение стало крупнейшим как в истории турнира, так и в истории противостояний с “красной машиной”. Игроки “кленовых листьев” были подавлены: иначе, как позором, назвать эту встречу назвать было трудно.

IIHF

- Они боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел нанести силовой приём, а он просто уезжал меняться. Я ему кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!». Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Сели в первых же минутах, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, «скамейка» жила. Старались играть агрессивнее, жёстче, - рассказывал потом об игре защитник Егор Замула, выступающий сегодня в “Филадельфии”.

“Наглые и мерзкие”

Бесконфликтными, однако, оказались не все игроки канадской команды. После матча на арене разгорелся неожиданный скандал, едва не завершившийся настоящей дракой - такого накала на льду не было даже во время самой игры!

Дело в том, что во время официальной послематчевой церемонии, когда весь стадион слушал гимн победителей встречи - россиян, капитан сборной Канады… отказался снимать шлем. Нарушение хоккейного этикета тут же возмутило наших спортсменов: парни попытались обратиться к судьям, чтобы те вразумили невоспитанного соперника, но те остались безучастны. В итоге научить канадца манерам попытался всё тот же Денисенко, ринувшийся к противнику, но его успели вовремя остановить арбитры.

IIHF

Пожимать руку капитану канадцев наши игроки впоследствии отказались. Осудили действия спортсмена и его соотечественники. В комментариях под видео с обзором матча канадские болельщики не стесняются в выражениях, говоря о поступке хоккеиста:

- Сборная Канады стала наглой и мерзкой.

- Мы должны быть выше этого. Побеждаешь ты или проигрываешь - не важно, нужно вести себя достойно.

- Вот это класс. Гоните его прочь с турнира! В итоге канадскому спортсмену даже пришлось извиняться перед нашей сборной:

В итоге канадскому спортсмену даже пришлось извиняться перед нашей сборной:

- Прошу прощения за то, что не снял шлем во время гимна России. Извиняюсь перед российскими игроками и фанатами. Как лидер команды, я обдумывал игру и пытался понять, что делать дальше. Я был растерян. Россияне провели великолепную игру, и я не хотел проявлять к ним неуважение. Обещаю всей Канаде, что это не повторится, - раскаивался хоккеист.

По иронии судьбы, команды через неделю встретились вновь - в финале турнира. Судя по всему, размышления капитана дали свои плоды: на этот раз канадцы выглядели куда увереннее и сумели-таки взять реванш. “Кленовые листья” перевернули матч в последнем периоде, одержав волевую победу со счётом 4:3.

источник: «Советский спорт»
Канаду сенсационно размазали на чемпионате мира. Капитан извинялся перед всей страной!
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