Канаду сенсационно размазали на чемпионате мира. Капитан извинялся перед всей страной!

Групповой этап текущего чемпионата мира сборная Канада завершила не на самой позитивной ноте. В последних трёх матчах фавориты турнира умудрились потерпеть два неожиданных поражения. “Кленовые листья” уступили командам, которые ещё недавно считались абсолютными аутсайдерами: Норвегии и Швейцарии.

Похожим поводом для беспокойства в своё время для заокеанских фанатов стала игра против России на молодёжном чемпионате мира. Три года назад наши парни сенсационно нанесли канадцам крупнейшее поражение в истории. Правда, в финале кленовые вернули должок, но не вспомнить эту легендарную игру мы не вправе.

После того поединка на льду разгорелся настоящий скандал.

Шанс на реванш

На МЧМ-2020, проходивший в Чехии, канадская сборная везла довольно перспективный состав. Среди прочих молодых талантов особенно выделялись Дилан Козенс и Алекси Лафреньер, за два года до этого завоевавшие для страны золото на юниорском Кубке Гретцки. Оба нападающих уже были на карандаше у скаутов лучших клубов НХЛ: на турнире от них ждали подтверждения собственного класса, а от команды в целом - как минимум медалей.

Чемпионат, однако, стартовал для Канады неоднозначно. Уже в первом матче “кленовые листья” организовали вместе с соперниками США одну из самых остросюжетных игр турнира. Пропустив две шайбы в первом тайме, канадцы забросили три ответные во втором, но в развязке вновь позволили американцам сравнять. Вытащить матч удалось лишь на последних минутах: Канада победила со счётом 6:4, изрядно помотав нервы болельщикам, а Лафреньер записал себе в актив сразу 4 очка.

IIHF

Через два дня канадцев ожидала ещё одна непростая игра - против сборной России. Лидером “красной машины” на тот момент был Григорий Денисенко, ставший лучшим бомбардиром прошлого МЧМ: в 2019 году он отличился 9 раз, забросив в том числе и Канаде (2:1). Теперь “кленовым листьям” предстояло взять у россиян реванш, однако к подвигу команда оказалась не готова…

“Это были не канадцы”

Накануне встречи с канадцами тренер нашей молодёжки Игорь Ларионов говорил: играть вторым номером против канадцев наша команда не собирается. Специалист, как всегда, подготовил на игру довольно смелый план: россияне с первых минут начали прессинговать оппонентов, делая ставку на скорость, мощь и агрессию.

Ставка Ларионова сыграла мгновенно. Первую шайбу Канада пропустила уже на второй минуте. Открыть счёт Хованову удалось не без помощи судей: лайнсмены, похоже, прозевали у игрока офсайд. На соперников, тем не менее, такой старт оказал оглушительный эффект. 17-кратные чемпионы мира как будто испугались давления россиян, загнавших их на свою половину площадки. Уже по итогам первого периода канадцы “летели” нашим с крупным счётом - 0:3…

IIHF

Во втором периоде для “кленовых листьев” не изменилось ровным счётом ничего. Четвёртую шайбу команда пропустила на 23-й минуте, после чего тренер сборной решил сменить вратаря - но тщетно. Вскоре наши нападающие переиграли и его, забросив сначала пятую, а затем и шестую - “похоронную” шайбу. Символично, что финальный аккорд сыграл как раз герой прошлого МЧМ - Григорий Денисенко, для которого этот гол стал первым на турнире.

Третий период был уже сущей формальностью. Игра вяло докатилась до финальной сирены, зафиксировавшей сенсационный результат: 6:0 в пользу России. Для сборной Канады это поражение стало крупнейшим как в истории турнира, так и в истории противостояний с “красной машиной”. Игроки “кленовых листьев” были подавлены: иначе, как позором, назвать эту встречу назвать было трудно.

IIHF

- Они боялись нас, это было видно. Я в нескольких моментах хотел нанести силовой приём, а он просто уезжал меняться. Я ему кричал: «Ты что, боишься? Давай, играй!». Он просто уезжал. Я не знаю, это были не канадцы. Сели в первых же минутах, вратарь у них дрогнул. Мы наращивали темп, «скамейка» жила. Старались играть агрессивнее, жёстче, - рассказывал потом об игре защитник Егор Замула, выступающий сегодня в “Филадельфии”.

“Наглые и мерзкие”

Бесконфликтными, однако, оказались не все игроки канадской команды. После матча на арене разгорелся неожиданный скандал, едва не завершившийся настоящей дракой - такого накала на льду не было даже во время самой игры!

Дело в том, что во время официальной послематчевой церемонии, когда весь стадион слушал гимн победителей встречи - россиян, капитан сборной Канады… отказался снимать шлем. Нарушение хоккейного этикета тут же возмутило наших спортсменов: парни попытались обратиться к судьям, чтобы те вразумили невоспитанного соперника, но те остались безучастны. В итоге научить канадца манерам попытался всё тот же Денисенко, ринувшийся к противнику, но его успели вовремя остановить арбитры.

IIHF

Пожимать руку капитану канадцев наши игроки впоследствии отказались. Осудили действия спортсмена и его соотечественники. В комментариях под видео с обзором матча канадские болельщики не стесняются в выражениях, говоря о поступке хоккеиста:

- Сборная Канады стала наглой и мерзкой.

- Мы должны быть выше этого. Побеждаешь ты или проигрываешь - не важно, нужно вести себя достойно.

- Вот это класс. Гоните его прочь с турнира! В итоге канадскому спортсмену даже пришлось извиняться перед нашей сборной:

В итоге канадскому спортсмену даже пришлось извиняться перед нашей сборной:

- Прошу прощения за то, что не снял шлем во время гимна России. Извиняюсь перед российскими игроками и фанатами. Как лидер команды, я обдумывал игру и пытался понять, что делать дальше. Я был растерян. Россияне провели великолепную игру, и я не хотел проявлять к ним неуважение. Обещаю всей Канаде, что это не повторится, - раскаивался хоккеист.

По иронии судьбы, команды через неделю встретились вновь - в финале турнира. Судя по всему, размышления капитана дали свои плоды: на этот раз канадцы выглядели куда увереннее и сумели-таки взять реванш. “Кленовые листья” перевернули матч в последнем периоде, одержав волевую победу со счётом 4:3.