До конца дней винил себя в смерти Харламова. История легендарного Крутова

СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Настоящий спортсмен, обладатель стального характера Владимир Крутов родился в 1960 году в Москве и стал вторым ребенком в семье, которая не имела ни малейшего отношения к спорту. Однако маленькому Вове было суждено стать хоккеистом - буквально через дорогу от его родительского дома был каток, и это было чуть ли не единственным развлечением для мальчика. В итоге он впервые встал на коньки уже в четыре года, а вскоре был принят в детскую хоккейную секцию местного клуба «Метеор». И с самого начала занятий в секции мальчик демонстрировал настоящий хоккейный талант.

Вскоре мальчишка оказался в школе ЦСКА под наставничеством Валерия Стельмахова. А к 1977 году добрался уже до основной команды армейского клуба, дебютировав в матче чемпионата СССР с «Крыльями Советов». На старте взрослой карьеры Крутов играл в одном звене с Владимиром Поповым, а также Александром Волчковым, однако уже через некоторое время стал частью легендарного трио КЛМ (Крутов, Ларионов, Макаров), которое считалось в 80-х годах сильнейшим в мире.

В 80-м году к Крутову пришел и первый относительный успех и на международной арене - Владимир завоевал вместе с легендарным составом сборной СССР серебряные медали Олимпиады-1980, уступив только сборной США, для которой те Игры были домашними.

Источник фото: "Советский спорт"

Через четыре года сборная уже не оставила никаких шансов своим соперникам на Играх в Сараево, а в 1988 Крутов со сборной СССР во второй раз выиграл медали главного старта четырехлетия. Однако уже к тому моменту жизнь подкинула Владимиру множество потрясений.

КРУТОВ ВИНИЛ СЕБЯ В СМЕРТИ ХАРЛАМОВА

Несмотря на приличную разницу в возрасте, Крутову удалось подружиться с кумиром детства - легендой отечественного хоккея Валерием Харламовым. Крутов и Харламов дружили семьями, вместе ездили отдыхать. Как говорила вдова Владимира Нина, для него Харламов был как брат.

В 1981 году Харламов и Крутов в очередной раз вернулись домой с Кубком европейских чемпионов, который армейцы уже в 11-й раз за 16-летнюю историю турнира. Харламов на том турнире стал лучшим игроком, а вот Крутову повезло меньше - Владимир получил сотрясение мозга.

В это же время у Крутова в семье случилась беда - его супруга потеряла ребенка и находилась в подавленном состоянии. За Ниной ухаживала, в том числе и супруга Харламова - Ирина.

Владимир быстро восстановился от травмы, и вскоре стало известно, что он поедет на Кубок Канады, заменив в составе именно Харламова. Сборная отправилась в Канаду, а Валерий остался в СССР. За четыре дня до старта турнира, 27 августа, Валерия Харламова не стало - вместе с супругой он погиб в автокатастрофе.

Сборная СССР выиграла Кубок Канады, в финале камня на камне не оставив от хозяев турнира и посвятила эту победу Харламову, однако Владимир Крутов от потери одного из своих лучших друзей оправиться, по словам его близких так до конца и не смог. Крутов винил себя в смерти Харламова - Владимир считал, что если бы он не восстановился от травмы так быстро, то вместо него на турнир поехал бы именно Валерий, а, значит, не оказался бы в тот роковой день за рулем и не погиб. Чувство вины будет преследовать Крутова всю оставшуюся жизнь…

Источник фото: "Советский спорт"

НЕУДАЧНАЯ ПОЕЗДКА ЗА ОКЕАН

К 1989 году, выиграв на льду все, что только можно с ЦСКА и сборной СССР Крутов принял решение поехать в НХЛ, получив приглашение от «Ванкувера». Владимир был задрафтован канадским клубом еще в 1986 году, однако легально покинуть СССР спортсмену удалось только через три года. И отъезд получился не самым приятным – Крутов на тот момент не уволился из армии, из-за чего он не смог оформить документы на выезд за пределы Советского Союза для своей семьи.

Первое время после переезда в Канаду Крутов жил у своего друга Игоря Ларионова, перебравшегося в Ванкувер в том же году. Однако тоска по семье для Крутова оказалась слишком сильной, и он вернулся в СССР еще до начала сезона, чтобы уволиться из армии и забрать родных с собой.

Из-за этого Владимир потерял четыре месяца подготовки к сезону, вернувшись в Канаду только в сентябре. Индивидуально с ЦСКА готовится Крутову тоже запретили на фоне его скорого отъезда в Канаду, так что хорошей физической формой перед дебютом в НХЛ Владимир похвастаться не мог.

Крутову удалось набрать девять очков в первых 15 матчах в НХЛ, однако общего языка ни с клубом, ни с фанатами он найти не смог. Пресса и вовсе начала тиражировать в массы мнение, что Крутов вечно чем-то недоволен. А Владимир попросту не мог вписаться в американский улыбчивый уклад жизни, будучи простым советским парнем.

Источник фото: "Советский спорт"

Не мог Крутов и объясниться с общественностью – сказывался языковой барьер, ведь он приехал в Канаду без знания английского языка. А учить английский Крутову попросту не хватало времени, «Ванкувер» слишком много времени проводил в дороге, будучи самой западной командой заокеанской лиги.

В итоге отношения Крутова с канадской прессой испортились окончательно, а отсутствие результатов команды далеко не играло на пользу становления Владимира, как звезды НХЛ.

«Он не мог искусственно улыбаться, выдавливать из себя этот «смайл». Там же все время надо ходить как дурачку, сиять. А журналисты увидели, что Вова не улыбается, и начали писать: «Крутов вечно чем-то недоволен». А те, кто Вову знает, с самого начала сказали: «Он такой, его не переделать». К нему подходят автограф брать, я сама стою рядом, толкаю его: «Вов, ну улыбнись». По-английски ничего не понимаю, но говорю: «Hi» и улыбаюсь. А он не может себя заставить. Его даже футболисты ЦСКА, когда в свое время жили на сборах с хоккеистами, прозвали — Угрюмый. Что уж тогда о Канаде говорить», - рассказывала супруга хоккеиста.

Источник фото: "Советский спорт"

Владельцы клуба считали, что приезд Крутова и Ларионова резко изменит расклад сил в лиге в пользу «Ванкувера», однако по составу канадский клуб был далек от лучших команд НХЛ, что и привело в итоге к провалу. Крутов набрал 34 очка в дебютном сезоне за океаном и покинул клуб. Причем напоследок недовольные канадцы, фактически, испортили Владимиру любую возможность продолжить карьеру в НХЛ, запустив в прессу информацию о том, что удачному выступлению олимпийского чемпиона помешало наличие лишнего веса и назвав его «колхозником», который «слишком много пил».

Крутов разочаровался в НХЛ. Ходили слухи, что, даже несмотря на все разговоры о несоблюдении игроком режима и прочие «вбросы» в прессе, ему предлагали остаться в Америке, однако Владимир забрал семью и покинул американскую землю.

ПОПЫТКИ НАЙТИ СЕБЯ НА ТРЕНЕРСКОМ ПОПРИЩЕ

Не смог найти себя Крутов и после завершения карьеры хоккеиста, которое случилось через несколько лет. Владимир поиграл в Швейцарии и Швеции, а затем вернулся в совершенно другую страну – Россию. Советский Союз распался, а «дивный новый мир» не мог обойтись без интриг, зачастую слишком подлых. Владимир же, будучи человеком совсем другой закалки, в подобных подковерных играх участия принимать не хотел.

До начала нулевых Крутов поработал помощником тренера в ЦСКА, а затем и сам занял роль главного тренера в родном для себя клубе. Однако долго на этом посту Владимир не проработал. С 2002 года Владимир возглавил Государственную школу высшего спортивного мастерства.

Источник фото: "Советский спорт"

КОНЕЦ ПУТИ ЛЕГЕНДАРНОГО ХОККЕИСТА

Как рассказывала вдова хоккеиста, последние годы ее супруг не жил, а мучился. Он так и не простил себя за смерть лучшего друга, в которой не был виноват, а чужие беды и проблемы воспринимал слишком близко к сердцу. Кроме того, Владимир был очень скромным человеком и ни о чем никого не просил, несмотря на свои заслуги. Как с горечью сказала позже его вдова Нина Владимировна, все медали и ордена ее мужа пригодились, чтобы на подушечках разложить перед его гробом.

Через несколько дней после празднования 52 дня рождения Крутов был госпитализирован с внутренним кровотечением, однако врачи не смогли спасти жизнь выдающегося спортсмена. Шестого июня 2012 года Крутова не стало. Причиной смерти стала открывшаяся язва желудка.

Хоккеист был похоронен в Химках, на Новолужинском кладбище. Его друзья хотели выбить для него место на столичном Троекуровском кладбище, но вдова не позволила – Новолужинское было ближе к их семейному дому, так что она смогла бы чаще навещать могилу мужа.

Владимир Крутов был человеком своей эпохи, настоящим советским человеком, а вот в новом, более эгоцентричном и жестоком мире найти себя так и не смог. Однако в сердцах советских и российских болельщиков Владимир навсегда останется настоящей легендой. Легендой советского хоккея.