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Пожизненный приват. Стриптиз-бар оригинально мотивировал финалистов Кубка Стэнли

Хоккеисты «Вегаса», в том числе россиянин Барбашев, максимально мотивированы на триумф.
Пожизненный приват. Стриптиз-бар оригинально мотивировал финалистов Кубка Стэнли
04 июня 2023 14:00
автор: Никита Плохих
автор фото: соцсети Larry Flynt’s Hustler Club

Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» второй раз в своей истории вышли в финал Кубка Стэнли. Рыцари уже доходили до главной серии сезона в 2018 году, однако тогда их остановил «Вашингтон Кэпиталз» с невероятно замотивированным Александром Овечкиным.

На сей раз «Вегасу» противостоит «Флорида» во главе с Сергеем Бобровским, который творит чудеса на воротах по ходу всего плей-офф. Но в первом матче даже российский голкипер не смог помочь своей команде. Игроки «Голден Найтс» превосходили оппонентов в каждом аспекте. Итоговый счет 5:2 на табло ярко отражает происходящее на льду «Ти-Мобайл Арены».

Источник фото: ХК «Вегас Голден Найтс»

Мотивации у «Вегаса» хоть отбавляй. Совсем молодая по меркам лиги команда имеет реальные шансы впервые в своей истории завоевать главный трофей НХЛ. Но помимо этого хоккеисты получили любопытное предложение от одного из элитных стриптиз-клубов города, которое может мотивировать парней еще сильнее.

Larry Flynt’s Hustler Club, который принадлежал известному американскому музыкальному продюсеру Ларри Флинту и продолжает носить его имя, предложил игрокам пожизненные платиновые VIP-абонементы. Такая карточка позволит игрокам буквально погрузиться в райскую жизнь. Хоккеисты получат неограниченный доступ к бару и ресторану, находящимся на территории клуба. Также игрокам будет доступно совершенно бесплатно заказывать «лэп-дэнсы» (танец стриптизерши на коленях клиента).

Клуб обещает хоккеистам райское наслаждение в обмен на победу в финале Кубка Стэнли, причем игрокам «Вегаса» придется проехать всего несколько метров для того, чтобы получить обещанные VIP-карты. Hustler находится практически напротив домашнего стадиона команды.

Источник фото: Getty Images

Идея создания подобной мотивации пришла генеральному директору стриптиз-клуба Бриттани Роуз. В администрации заведения считают «Голден Найтс» одним из важнейших атрибутов культурной жизни города и почтут за честь включить в число своих VIP-клиентов всех хоккеистов команды.

«Успех «Вегаса» сыграл важную роль в повышении морального духа нашего сообщества. Мы решили выразить команде свою поддержку, чтобы повысить ее мотивацию и добиться победы», — рассказала журналистам Роуз.

источник: «Советский спорт»
Пожизненный приват. Стриптиз-бар оригинально мотивировал финалистов Кубка Стэнли
Пожизненный приват. Стриптиз-бар оригинально мотивировал финалистов Кубка Стэнли
Хоккеисты «Вегаса», в том числе россиянин Барбашев, максимально мотивированы на триумф.
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