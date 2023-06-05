Бобровский вывел тренера возмутительным поступком. Вратаря поймали прямо в душе!

В НХЛ Сергей Бобровский заработал репутацию настоящего профессионала. Вратарь показывал блестящие результаты даже в тяжёлые для своих команд времена, сумев дважды выиграть «Везину» в составе «Коламбуса». В текущем сезоне россиянину наконец удалось добиться давно заслуженного успеха, прорвавшись вместе с «Флоридой» в финал Кубка Стэнли.

Впрочем, было в биографии прославленного голкипера и одно тёмное пятно. Уже заканчивая выступать за Огайо, российский хоккеист умудрился спровоцировать очень странный конфликт.

Неожиданный поступок Бобровского просто вывел тренера из себя!

«Не смог соответствовать нашим ожиданиям»

Регулярный сезон-2018/19, последний по контракту с «Коламбусом», Бобровский проводил на привычном для себя высоком уровне. По одному из показателей он даже стал для россиянина лучшим в карьере: вратарь записал на свой счёт рекордные девять шатаутов.

В начале января, однако, у Сергея началась небольшая чёрная полоса, своеобразную черту которой подвела выездная встреча «Блю Джекетс» с «Тампой». Уже в первом периоде голкипер пропустил от молний две шайбы, на что его партнёры не ответили сопернику ничем. Спустя ещё полчаса счёт увеличился в два раза, и наставник «Коламбуса» Джон Торторелла принял решение поменять вратаря: на 49-й минуте вместо Бобровского вышел Юнас Корписало.

Источник фото: NHL.com

Ситуация, казалось бы, совершенно рядовая: слабые матчи случаются даже у самых талантливых игроков. Однако вскоре после окончания игры эпизод получил неожиданное развитие. В прессе появилась информация о конфликте в команде, вызванном Бобровским, а «Коламбус» объявил о том, что по дисциплинарным причинам россиянин должен будет пропустить следующую игру с «Нэшвиллом». Непонятно было ровно счётом ничего: что такого успел натворить хоккеист после ухода со льда?

– Произошёл инцидент, в котором Бобровский не смог соответствовать нашим ожиданиям и ценностям, – скупо отрапортовал менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен.

Побег со скамейки запасных

Суть конфликта выяснилась позже, хотя ни сам хоккеист, ни его тренер напрямую эти сведения не подтверждали. Скандальная история стала достоянием общественности благодаря инсайдерам: подробнее всего её изложил журналист The Athletic Аарон Порцлайн.

Дело в том, что после замены Бобровский не пожелал оставаться на скамейке запасных – это зафиксировали и камеры на арене. Обычно игроки, покинув лёд, возвращаются на скамейку и ждут дальнейших указаний тренера: в какой-то момент их вполне могут вернуть в игру. В случае с Сергеем это было уже маловероятно, но здесь в дело вступал другой фактор – психологический. Усаживаясь на лавку, игрок демонстрирует единство с командой и продолжает поддерживать её, пускай только морально. В случае с российским голкипером это было важно вдвойне – всё-таки он считался одной из главных звёзд клуба.

Источник фото: NHL.com

Тортореллу маневр Бобровского, разумеется, удивил. Специалист тут же послал своего коллегу за беглым хоккеистом, чтобы вернуть его на скамейку, но в раздевалке его не оказалось. Помощник тренера продолжил поиски и обнаружил Сергея… в душе. Очевидно, возвращаться в бой россиянин уже не планировал.

Наставник «Коламбуса» расценил этот поступок не иначе как наплевательский и вместе с менеджером клуба принял решение наказать игрока. Причём, сделано это было публично, и Кекалайнен своим высказыванием явно намеревался поставить Бобровского на место. Шеф «Блю Джекетс» специально подчеркнул, что правила в команде одинаковы для всех – исключений для лидеров никто делать не будет.

«Позволил эмоциям взять верх»

К счастью, уже скоро конфликт был исчерпан. Бобровский рассказал американским журналистам, что поражение от «Тампы» стало для него очень тяжёлым, и после замены хоккеист «позволил эмоциям взять верх». Впоследствии ситуацию открыто обсудили на командном собрании: дело закончилось примирением. Сергей пообещал болельщикам «работать над собой» и призвал не придавать инциденту слишком большое значение.

– Много чего было в соцсетях. И резонанс тоже был. Я стараюсь отстраниться от всего. Что случилось, то случилось. Идем дальше, работаем. Я бы не хотел ковыряться в этой ситуации. Что было, то прошло. Буду продолжать работу, – цитировал слова хоккеиста «Матч ТВ».

Впрочем, некоторые эксперты разглядели в скандальной истории дополнительную подоплёку – деловую. В «Коламбусе» были явно недовольны тем, что Бобровский решил не продлевать контракт, и по-всякому пытались давить на хоккеиста – в том числе, возможно, такими странными методами.

Источник фото: ХК «Коламбус Блю Джекетс»

По информации Пьера ЛеБрюна, январский скандал был лишь продолжением давнего конфликта между тренером и вратарём. Отношения Бобровского и Тортореллы якобы испортились ещё в предыдущем сезоне: тогда россиянин подвёл команду в последних матчах плей-офф, так что на старте новой «регулярке» в старте поначалу выходил как раз Корписало.

Так или иначе, Бобровский уже 14-го января вернулся в строй, пропустив по итогам скандала всего два матча. Удержать же вратаря в составе «Коламбусу», как известно, так и не удалось: тем же летом звёздный вратарь переехал во «Флориду».