Бобровскому разбили лицо в кровь одним ударом. Соперник не получил даже предупреждения!

Сергей Бобровский – важнейший актив «Флориды» в финале НХЛ, куда команда пробилась всего лишь во второй раз в истории. «Пантеры» рассчитывают на помощь вратаря на протяжении всей серии: к счастью, российский хоккеист не отличается склонностью к травмам, так что проблем с его участием возникнуть не должно.
Впрочем, в таком контактном виде спорта, как хоккей, далеко не всё зависит от здоровья самого голкипера. Получить травму в НХЛ игрок может… даже не выходя на лёд. Именно такая история приключилась с Бобровским совсем недавно – в конце прошлого сезона.
Сергею разбили лицо в кровь прямо на скамейке запасных.
Неожиданный рикошет
Весной прошлого года тренер «Флориды» решил разгрузить «первого номера» команды. После уверенной победы «пантер» над «Филадельфией» (6:3) Бобровский на время перешёл в запас, а свой шанс проявить себя получил 20-летний американский голкипер Спенсер Найт. 14 марта молодому спортсмену предстояло сыграть на выезде против «Лос-Анджелеса».
Доверие тренера Найт в целом оправдывал. В первом периоде американец действовал надёжно, пропустив от «Кингз» всего одну шайбу. Уже через минуту после перерыва «Флорида» сравняла счёт и двинулась вперёд, но тут случилось непредвиденное: нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд внезапно… атаковал голкипера команды. Причём, вовсе не того, который находился на льду.
Правда, сделал это форвард «Кингз» совершенно случайно. Хоккеист совершил обыкновенный бросок, однако шайба неудачно отрикошетила прямо на скамейку запасных «Флориды», угодив в лицо Бобровскому. В этот момент Сергей проявил чудеса реакции, успев прикрыть лицо руками, но даже прочные вратарские перчатки не смогли спасти его от повреждения.
Выбыл на две недели
Удар получился очень мощным и преодолел «защиту», в кровь разбив россиянину нос. Хоккеисту даже понадобилась медицинская помощь: прижав полотенце к лицу, он тут же ушёл в подтрибунное помещение в сопровождении персонала.
Ничем хорошим встреча не закончилась и для самой «Флориды». Команда вышла вперёд по итогам второго периода, но затем позволила соперникам сравнять – определять победителя пришлось по буллитам. На этот раз помочь «пантерам» Найт не смог: «Кингз» одолели гостей со счётом 3:2.
Бобровский же, к счастью, от повреждения восстановился быстро, но срочно возвращать его в основу тренер не стал. Сергей провёл в роли запасного ещё почти две недели, после чего вернулся к работе «первого номера». Регулярный сезон завершился для россиянина удачно: он установил личный рекорд по проценту побед, а его команда завоевала президентский кубок, получив билет в плей-офф с первого места в таблице.