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Бобровскому разбили лицо в кровь одним ударом. Соперник не получил даже предупреждения!

Российского вратаря травмировали прямо на скамейке запасных.
Бобровскому разбили лицо в кровь одним ударом. Соперник не получил даже предупреждения!
06 июня 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: ХК "Флорида"

Сергей Бобровский – важнейший актив «Флориды» в финале НХЛ, куда команда пробилась всего лишь во второй раз в истории. «Пантеры» рассчитывают на помощь вратаря на протяжении всей серии: к счастью, российский хоккеист не отличается склонностью к травмам, так что проблем с его участием возникнуть не должно.

Впрочем, в таком контактном виде спорта, как хоккей, далеко не всё зависит от здоровья самого голкипера. Получить травму в НХЛ игрок может… даже не выходя на лёд. Именно такая история приключилась с Бобровским совсем недавно – в конце прошлого сезона.

Сергею разбили лицо в кровь прямо на скамейке запасных.

Неожиданный рикошет

Весной прошлого года тренер «Флориды» решил разгрузить «первого номера» команды. После уверенной победы «пантер» над «Филадельфией» (6:3) Бобровский на время перешёл в запас, а свой шанс проявить себя получил 20-летний американский голкипер Спенсер Найт. 14 марта молодому спортсмену предстояло сыграть на выезде против «Лос-Анджелеса».

Доверие тренера Найт в целом оправдывал. В первом периоде американец действовал надёжно, пропустив от «Кингз» всего одну шайбу. Уже через минуту после перерыва «Флорида» сравняла счёт и двинулась вперёд, но тут случилось непредвиденное: нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд внезапно… атаковал голкипера команды. Причём, вовсе не того, который находился на льду.

Источник фото: НХЛ

Правда, сделал это форвард «Кингз» совершенно случайно. Хоккеист совершил обыкновенный бросок, однако шайба неудачно отрикошетила прямо на скамейку запасных «Флориды», угодив в лицо Бобровскому. В этот момент Сергей проявил чудеса реакции, успев прикрыть лицо руками, но даже прочные вратарские перчатки не смогли спасти его от повреждения.

Выбыл на две недели

Удар получился очень мощным и преодолел «защиту», в кровь разбив россиянину нос. Хоккеисту даже понадобилась медицинская помощь: прижав полотенце к лицу, он тут же ушёл в подтрибунное помещение в сопровождении персонала.

Ничем хорошим встреча не закончилась и для самой «Флориды». Команда вышла вперёд по итогам второго периода, но затем позволила соперникам сравнять – определять победителя пришлось по буллитам. На этот раз помочь «пантерам» Найт не смог: «Кингз» одолели гостей со счётом 3:2.

Бобровский же, к счастью, от повреждения восстановился быстро, но срочно возвращать его в основу тренер не стал. Сергей провёл в роли запасного ещё почти две недели, после чего вернулся к работе «первого номера». Регулярный сезон завершился для россиянина удачно: он установил личный рекорд по проценту побед, а его команда завоевала президентский кубок, получив билет в плей-офф с первого места в таблице.

источник: «Советский спорт»
Бобровскому разбили лицо в кровь одним ударом. Соперник не получил даже предупреждения!
Бобровскому разбили лицо в кровь одним ударом. Соперник не получил даже предупреждения!
Российского вратаря травмировали прямо на скамейке запасных.
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