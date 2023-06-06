Провал русской надежды «Флориды». Бобровского лишат мечты всей жизни?

На протяжении всего плей-офф НХЛ этого сезона журналисты, болельщики и даже официальный сайт лиги не жалели комплиментов в адрес Сергея Бобровского. Его называли человеком с другой планеты – настолько невероятным казалось то, что творит российский вратарь, в 34 года впервые вплотную подобравшийся к своей главной мечте.

Но первые два матча финальной серии, в которой «Флориде» противостоит победитель Западной конференции – сверхмощный «Вегас» – наглядно иллюстрируют правдивость русской пословицы. Один всё-таки в поле не воин. Даже если этот один – инопланетянин.

Источник фото: ХК «Вегас Голден Найтс»

Хронология падения

Казалось, что в первой игре ничего страшного для «пантер» не произошло. Они открыли счёт и если бы не провал по ходу третьего периода, кто знает, чем закончилась бы игра, перейди она в овертайм. Тем не менее, итоговые 2:5 вселили тревогу в сердца тех, кто переживает за «Флориду». Столько команда пропускала лишь дважды со старта плей-офф, причём один из тех матчей выиграла.

Второй же матч стал самой настоящей катастрофой для «пантер». Мало того, что у гостей ничего не получалось в атаке, так ещё и шайбы в ворота Бобровского полетели одна за одной. Защита «Флориды» раз за разом не успевала помешать форвардам «Вегаса» расстреливать голкипера. К двадцать восьмой минуте – то есть, ещё до экватора матча – всё в этой игре было, по сути, ясно. На табло светились цифры 4:0 в пользу «рыцарей», а донельзя расстроенный Бобровский поехал на скамейку.

Источник фото: ХК «Вегас Голден Найтс»

Выход стопроцентного «второго номера» Алекса Лайона не был попыткой переломить ход встречи – слишком многое уже было упущено. Это признал после финальной сирены и главный тренер «Флориды» Пол Морис. По его словам, он просто решил дать Бобровскому отдохнуть и немного восстановить душевное равновесие перед продолжением серии. При этом, правда, оговорившись, что пока не знает, кто начнёт третий матч в стартовом составе. И в этой ситуации наставнику «пантер» главное – не поддаться эмоциям и, что называется, не наломать дров.

Кто виноват и что делать?

Очевидно, что Бобровский в этой ситуации – во многом заложник обстоятельств. Более того, он – последний, кого можно винить в двух неудачах «Флориды». Когда команда добирается до ворот соперника только когда судьба встречи уже предрешена, к вратарю не может быть никаких претензий. Да и что он может сделать, когда оборона попросту не справляется с быстрыми форвардами «Вегаса»?

Выпустить на третий матч Лайона для «Флориды» равно похоронить уверенность Бобровского в своих силах. Причём вместе с шансами на кубок Стэнли. Просидевший весь плей-офф на скамейке Алекс не выглядит супергероем, который способен выйти из небытия и совершить хоккейное чудо.

Источник фото: ХК «Флорида Пантерз»

А третий проигранный матч станет уже практически приговором. Так что Полу Морису не время сейчас заниматься экспериментами на последнем рубеже – лучше для начала разобраться, почему весь слаженный на протяжении большей части сезона механизм «Флориды» оказался столь беспомощным перед соперником. А Бобровский в этом финале себя ещё покажет. Надо просто дать ему шанс и дальше выручать свою команду – он его заслужил как никто другой.