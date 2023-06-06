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Провал русской надежды «Флориды». Бобровского лишат мечты всей жизни?

Второй матч финала Кубка Стэнли Сергей досматривал со скамейки.
Провал русской надежды «Флориды». Бобровского лишат мечты всей жизни?
06 июня 2023 09:14
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ХК «Флорида Пантерз»

На протяжении всего плей-офф НХЛ этого сезона журналисты, болельщики и даже официальный сайт лиги не жалели комплиментов в адрес Сергея Бобровского. Его называли человеком с другой планеты настолько невероятным казалось то, что творит российский вратарь, в 34 года впервые вплотную подобравшийся к своей главной мечте.

Но первые два матча финальной серии, в которой «Флориде» противостоит победитель Западной конференции – сверхмощный «Вегас» – наглядно иллюстрируют правдивость русской пословицы. Один всё-таки в поле не воин. Даже если этот один инопланетянин.

Источник фото: ХК «Вегас Голден Найтс»

Хронология падения

Казалось, что в первой игре ничего страшного для «пантер» не произошло. Они открыли счёт и если бы не провал по ходу третьего периода, кто знает, чем закончилась бы игра, перейди она в овертайм. Тем не менее, итоговые 2:5 вселили тревогу в сердца тех, кто переживает за «Флориду». Столько команда пропускала лишь дважды со старта плей-офф, причём один из тех матчей выиграла.

Второй же матч стал самой настоящей катастрофой для «пантер». Мало того, что у гостей ничего не получалось в атаке, так ещё и шайбы в ворота Бобровского полетели одна за одной. Защита «Флориды» раз за разом не успевала помешать форвардам «Вегаса» расстреливать голкипера. К двадцать восьмой минуте то есть, ещё до экватора матча всё в этой игре было, по сути, ясно. На табло светились цифры 4:0 в пользу «рыцарей», а донельзя расстроенный Бобровский поехал на скамейку.

Источник фото: ХК «Вегас Голден Найтс»

Выход стопроцентного «второго номера» Алекса Лайона не был попыткой переломить ход встречи слишком многое уже было упущено. Это признал после финальной сирены и главный тренер «Флориды» Пол Морис. По его словам, он просто решил дать Бобровскому отдохнуть и немного восстановить душевное равновесие перед продолжением серии. При этом, правда, оговорившись, что пока не знает, кто начнёт третий матч в стартовом составе. И в этой ситуации наставнику «пантер» главное не поддаться эмоциям и, что называется, не наломать дров.

Кто виноват и что делать?

Очевидно, что Бобровский в этой ситуации во многом заложник обстоятельств. Более того, он последний, кого можно винить в двух неудачах «Флориды». Когда команда добирается до ворот соперника только когда судьба встречи уже предрешена, к вратарю не может быть никаких претензий. Да и что он может сделать, когда оборона попросту не справляется с быстрыми форвардами «Вегаса»?

Выпустить на третий матч Лайона для «Флориды» равно похоронить уверенность Бобровского в своих силах. Причём вместе с шансами на кубок Стэнли. Просидевший весь плей-офф на скамейке Алекс не выглядит супергероем, который способен выйти из небытия и совершить хоккейное чудо.

Источник фото: ХК «Флорида Пантерз»

А третий проигранный матч станет уже практически приговором. Так что Полу Морису не время сейчас заниматься экспериментами на последнем рубеже лучше для начала разобраться, почему весь слаженный на протяжении большей части сезона механизм «Флориды» оказался столь беспомощным перед соперником. А Бобровский в этом финале себя ещё покажет. Надо просто дать ему шанс и дальше выручать свою команду он его заслужил как никто другой.

источник: «Советский спорт»
Провал русской надежды «Флориды». Бобровского лишат мечты всей жизни?
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