Дочь актёра Пореченкова сбила парня на скутере. 18-летний хоккеист в коме

Обычный вечер вторника, окраина Москвы. Ничего не предвещает беды. Молодой парень, мечтающий играть в хоккей передвигается на своем скутере по узкой дороге. Вдруг удар. Свет гаснет.

Именно так можно описать то, что произошло вчера в деревне Толстопальцево. 18-летняя дочь известного российского актера Михаила Пореченкова, Мария, вляпалась в резонансную историю. Казалось бы, ничего нового - таких ситуаций происходит по несколько за год. Однако каждая из них - чья-то трагедия. Иногда с плачевным исходом, иногда - с травмами и долгим восстановлением. Как бы то ни было, на кон была поставлена очередная человеческая жизнь. И в этот раз речь шла о жизни начинающего профессионального хоккеиста.

Александр П. (фамилия пострадавшего не раскрывается) с самого детства увлекается хоккеем - уже в восемь лет он дебютировал на льду в детской команде московских «Ястребов» на Кубке Федерации хоккея Москвы, где проведет ближайшие несколько сезонов, обрастая хоккейным опытом. Да, результаты, может быть, и не самые выдающиеся на фоне сверстников, но мальчик наверняка был счастлив - он мог подражать тем кумирам, которых так часто видел по телевизору - игрокам российской сборной и, конечно, звездам НХЛ из «Бостон Брюинз», или, может быть, «Сан-Хосе Шаркс».

Нельзя сказать, что юношеская карьера парня складывается удачно, но и о неудачах говорить пока рано. К 2019 году парень перебирается в спортивную школу «Созвездие» и на второй год обучения там показывает хорошие результаты на Открытом чемпионате Москвы, набирая 11 очков в 27 матчах. Да, лучшим бомбардиром команды он не становится, но стабильно играет на позиции нападающего, выходя на лед, а не полируя лавку.

К завершению своей карьеры на юношеском уровне Александр П. перебирается в одинцовскую «Армаду». По достижении 18-летнего возраста от своей мечты Саша не отказывается и продолжает пытаться играть в хоккей. Однако сейчас под вопросом не только и не столько профессиональная карьера молодого парня. Сейчас под вопросом его жизнь, за которую сражаются медики.

Авария произошла в не самом людном месте, поэтому свидетельств очевидцев пока мало. До той спортивной школы, в которой занимался Александр, всего ничего - 10 километров по шоссе. Одно можно сказать точно - авария на узкой дороге между частными домами произошла на большой скорости. От удара с «Мерседесом» Александра сбросило с сиденья его скутера и откинуло на несколько метров. У мальчишки были диагностированы множественные переломы и ушиб головного мозга. Тетя хоккеиста уверена, что вина за инцидент лежит именно на Марии, дочери Михаила Пореченкова.

Источник фото: соцсети Марии Пореченковой

«Конечно, Саша не виноват в аварии. Он очень хороший мальчик. Вероятно, сейчас семья Пореченковых будет делать всё, чтобы сделать дочь невиновной. Пока они с нами не связывались, никакую помощь не предлагали, не извинялись. Но если они добрые порядочные люди, то, конечно, сделают это. Единственное, чем сейчас можно помочь, это молиться, чтобы он выкарабкался», - рассказала женщина в интервью с «Комсомольской правдой».

Но пока семья П. переживает за парня, у которого жизнь, по сути, только началась, в другой семье П. не похоже, что пытаются как-то исправить ситуацию. Сводный брат Марии и вовсе ограничился коротким комментарием для прессы: «Всё хорошо!»

Однако на самом деле ничего не хорошо. Конечно, пока рано делать какие-то выводы о том, кто на самом деле виновен в трагедии, или же речь о простом несчастном случае. Однако даже в таких ситуациях стоит оставаться людьми. У семьи Пореченковых все еще есть шанс оказать посильную помощь пострадавшему. Врачи сейчас сражаются за его жизнь, парень впал в кому, но надежда на то, что Александр останется жив, все еще есть. Да, даже при самом благоприятном раскладе, вероятно, о хоккее придется забыть.

Кто бы ни был виноват в случившемся, да даже если это воля случая, об одном можно сказать наверняка. Эта история - лишнее напоминание всем, что дорога - опасное место. Для всех, неважно, за рулем ты дорогой иномарки или скутера. И на таких скоростях водитель должен быть предельно внимателен. Потому что ценой ошибки, раздолбайства или банальной невнимательности может стать чья-то жизнь. Или мечта. Как в случае с Александром, мечта играть в хоккей и заниматься любимым делом. А Александру и его семье сейчас, как никогда, нужны наши молитвы, чтобы врачи смогли сотворить очередное чудо и отнять молодого парня из цепких лап смерти.