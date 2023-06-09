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Бобровский – гений! Русский вратарь вернул интригу в финал Кубка Стэнли

Чешский костолом пытался сломать Ивана Барбашёва, но жёстко получил по голове.
Бобровский – гений! Русский вратарь вернул интригу в финал Кубка Стэнли
09 июня 2023 08:40
автор: Игорь Брагин
автор фото: НХЛ

В НХЛ продолжается финальная серия Кубка Стэнли. Событие это по многим критериям уникальное. Напомним, что эти команды никогда в своей истории не завоёвывали главный трофей лиги. В финале по разу играли, а вот финального аккорда сделать не удавалось. А значит, нас ждёт новый обладатель легендарного трофея. И мы точно знаем, что сбудется мечта у одного из российских хоккеистов – форварда «Вегаса» Ивана Барбашёва или голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

Во втором поединке серии «рыцари» накидали Бобу полную авоську шайб, при явном попустительстве оборонительной линии «пантер». И наставник южан сделал странный ход – отправил Сергея на скамейку. Россиянин пропустил 4 шайбы после 9 бросков и на второй период не вышел. На фоне того, что заключительный отрезок регулярки наш парень провёл на банке, стало немного боязно не столько за самого Сергея, сколько за интригу в финале. Сибиряк весь плей-офф творил чудеса и практически в одного затащил команду в финал.

НХЛ

Но Пол Морис не рискнул делать резкие движения и в первом домашнем матче, к которому «Флорида» подошла с двумя поражениями в пассиве. Боб оказался в стартовом составе, и это было единственное верное, как показали события, решение. Матч для хозяев начался оптимистично – уже на пятой минуте Брендон Монтур открывает счёт. Заполненная до отказа «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» едва не обрушилась от неистовой радости горячих южан. А потом хозяева впали в ступор.

За первые 30 минут игрового времени «пантеры» нанесли в створ ворот «Вегаса» всего лишь 7 (!) бросков. Когда не получается созидать, начинается нервотрёпка, за которой следуют удаления. А уж с реализацией численного большинства у парней из Невады – полнейший порядок. Стоун, Маршессо и Айкел дело своё знают, и на второй перерыв лидером ушли уже гости. Причём Бобровский продолжал вытворять форменные чудеса на ленточке ворот.

Ко второму перерыву складывалось всё более устойчивое ощущение того, что бои в финальной серии Кубка Гагарина по зрелищности и накалу нисколько не уступали главному событию сезона в НХЛ. Уж по качеству хоккея – точно. Досталось, к слову, российскому форварду «пантер» Барбашёву. Жесточайший силовой приём против него применил чех Гудас. Это отзвуки прошлого матча, в котором Иван едва не прибил Ткачука, который жёстко вырубил Айкела. Парни тогда получили по 12 минут штрафа. Но причинить россиянину существенный вред у костолома из Майами не получилось.

Спохватились хозяева где-то минут за пять до финальной сирены. Тренерский штаб перешёл на игру в полтора звена, Бобровский отправился на скамейку, чтобы на льду появился шестой полевой игрок. И «пантеры» сумели затолкать шайбу в ворота. Ну а в овертайме идеально отработал Бобровский, а его партнёры на кураже сумели вырвать победу. Надо было видеть, как рванул Боб на другую сторону площадки, чтобы радостно врезаться в кучу-малу партнёров по команде.

НХЛ

Сказка «Флориды» и Бобровского продолжается. И есть ощущение, что русский гений сможет затащить эту серию. По крайней мере, нам хотелось бы полноты ощущений и развязки в седьмом матче. А пока, у «Пантерз» есть второй домашний матч и гениальный страж ворот.

Кубок Стэнли. Финал

Счёт в серии: 1-2

«Флорида Пантерз» - «Вегас Голден Найтс» - 3:2

Голы: Монтур, Ткачук, Вераге - Стоун, Маршессо

Бобровский - 23 спасения (25 бросков) - Хилл - 17 спасений (20 бросков)

источник: «Советский спорт»
Бобровский – гений! Русский вратарь вернул интригу в финал Кубка Стэнли
Бобровский – гений! Русский вратарь вернул интригу в финал Кубка Стэнли
Чешский костолом пытался сломать Ивана Барбашёва, но жёстко получил по голове.
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