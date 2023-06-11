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Бобровский – единственная пантера во «Флориде». Его партнёров отдубасил даже вратарь «Вегаса»

Невероятная игра Сергея подарила южанам шансы в концовке, но зубов котятам из Майами не хватило.
Бобровский – единственная пантера во «Флориде». Его партнёров отдубасил даже вратарь «Вегаса»
11 июня 2023 09:39
автор: Игорь Брагин
автор фото: NHL

К четвёртому матчу «Флорида» и «Вегас» подходили с минимальным преимуществом парней из Невады. Но ощущения того, что серия затянется, не было. Главным козырем «пантер» был и остаётся Серей Бобровский. Россиянин, проведший концовку регулярного сезона в глубоком запасе, стал настоящим джокером в серии плей-офф. Без преувеличений, именно благодаря его гениальной игре дружина из Майами забралась настолько далеко.

Единственная на данный момент победа в серии с «рыцарями» была добыта в овертайме. По итогам этого тяжелейшего, но удачного для «Флориды» матча, российский голкипер вышел на первое место в лиге по числу побед в дополнительное время. Таковых у Боба на данный момент 15. На второй позиции с четырнадцатью викториями находится Кэри Прайс. Да и по содержанию вопросов, которые задавали южанам журналисты, всё сводилось к значимости Бобровского для команды.

NHL

К слову, в отчётном матче Боб в концовке дал своим парням шанс на спасение, совершив впечатляющее спасение. А вот полевые «Пантерз» косячить в своём стиле начали уже в дебюте встречи. Но когда один на один выкатился Барбашёв, Сергей сумел команду спасти. Россиянин прочитал направление полёта шайбы и сумел её зафиксировать. Но когда во время очередной атаки «рыцарей» южане поехали на смену, Боб спасти команду не сумел. Счёт уже на второй минуте встречи открыл Стивенсон.

Любопытно, что вплоть до жаркой концовки команды умудрились удалиться лишь по разу. Первый период завершился с минимальным преимуществом «Вегаса», но во многом благодаря надёжной игре Боба. Во втором периоде хозяева продолжали терять соперников в своей зоне и бестолково мешаться на пятаке своему вратарю. И к 32-й минуте матча гости вели в счёте с разницей в три шайбы. Вторую забросил всё тот же Стивенсон, а третья – Карлссон, оказавшийся расторопнее трёх соперников на чужом пятаке.

Но на второй перерыв команды ушли при счёте 1:3. И тут не желание или мастерство хозяев сработали, а аттракцион рикошетов. После двух коньков игроков «Вегаса» чёрный диск нырнул в ворота. Шансов у Сергея не было. Единственную крутую атаку «пантеры» провели на 44-й минуте, когда вся пятёрка участвовала во взятии ворот. Отлично с раскатки вошли в зону, получился шикарный диагональный пас и в касание – в дальний угол. Барков умеет! А потом начался навал…

NHL

И не осталось бы у «Флориды» запала на огненную концовку, если бы Бобровский не спас команду после бросков Айкела, Барбашёва и Маршессо. В итоге, россиянин отправился на скамейку, а хозяева устроили настоящую бойню на пятаке Хилла. «Пантеры» настолько яростно орудовали клюшками, что страж ворот «Вегаса» бросился врукопашную. Уже после сирены завязалась яростная потасовка, которая обещает максимально жёсткий пятый матч в Неваде.

Сергей Бобровский не мог принять участие в финальном замесе, но в следующем матче вполне можем ожидать вратарскую дуэль по правилам бокса. Ставки максимально высоки, а наш парень воспитывался в Новокузнецке, где боксёрские навыки есть у всех. Ждём яркого продолжения серии.

источник: «Советский спорт»
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