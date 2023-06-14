Ненавидел СССР и хотел пробить Тарасову голову. У чешского хоккеиста сорвало крышу!

Вацлав Недомански – легендарный чешский хоккеист. Его мастерство поражало и наводило ужас на соперников. А ещё он всегда работал на команду. Вацлав брал на себя всю самую грязную работу, провоцировал, залезал защитникам буквально под кожу. Именно по этой причине противостояния Чехословакии с СССР для него всегда носили принципиальный характер.

Но самым ярким эпизодом стал 1972 год, когда соперники столкнулись на Олимпиаде в Саппоро. Было понятно, что что-то назревает. А всё потому, что за два года до этого на чемпионате мира Недомански плюнул прямо в лицо советскому форварду Александру Мальцеву. А на Олимпийских играх внимание Вацлава было сосредоточено на тренерском штабе соперника.

Федерация хоккея Словакии

Во время игры Недомански переступил грань, которую до этого не позволял себе перейти никто. Он услышал со стороны скамейки СССР гневные выкрики легендарного Анатолия Тарасова. И Вацлав не стерпел. Он повернулся и со всей силы запустил шайбу в советского наставника. Увернулся специалист только в самый последний момент. А ведь попадание снаряда в голову могло нанести серьёзнейшие травмы, даже стать летальным. Но Вацлав не любил Тарасова всей душой, о чём он не раз признавался.

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Сам Недомански позже попытался объяснить свой поступок: «Был инцидент с Якушевым, которого я припечатал прямо перед скамейкой запасных советской команды. Тарасов начал орать в мой адрес разные плохие слова, которые я не могу сейчас повторить. Но ведь я понимаю по-русски, я это слышал, не сдержался и бросил шайбой».

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Недомански на этом не успокоился. В одном из эпизодов он смог вновь вступить в конфликт с тренерским штабом СССР. И даже двинул в лицо Аркадия Чернышева. И всё-таки Вацлав был наказан по-спортивному. Матч завершился уверенной победой советской национальной команды со счётом 5:2. В итоге золотые медали отправились в копилку СССР.

Примечательно, что сам Недомански никогда не тащил всё со льда в раздевалку. Уже после матча он был спокоен, а затем и вовсе выразил желание извиниться, но у него не получилось: «На чемпионате мира я хотел извиниться перед тренерским штабом советской команды, мне даже не хотели давать играть, если я этого не сделаю, но наставники у них уже сменились — главным был Всеволод Бобров. Извиняться не пришлось. Повезло!»