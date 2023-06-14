Русского вратаря растерзали в Вегасе. Бобровский прошёл все круги ада

Перед пятым матчем финальной серии у болельщиков «Флориды» оставалась робкая надежда на то, что их команде удастся переломить ход противостояния. Права на ошибку у команды Пола Мориса больше не было – нужно было что-то менять, в первую очередь – в атаке. И главный тренер «пантер» впервые со старта финала доверил место в составе форварду Григорию Денисенко. От этой игры можно было ожидать чего угодно, но итоговый результат шокировал даже самых преданных болельщиков «рыцарей» – пусть и с очень приятной точки зрения.

Он просто устал выручать

«Флорида» активно начала встречу и несколько раз серьёзно угрожала воротам Эдина Хилла. Но первое же большинство гостей закончилось казусом. Марк Стоун убежал в контратаку и вывел «Вегас» вперёд. После такого трудно было не занервничать – и косвенным виновником второй шайбы, побывавшей в воротах Бобровского, которую на свой счёт записал Николас Хаг, можно с известной долей условности назвать самого голкипера. Так или иначе, но «Флориде» теперь нужно было совершить почти невозможное. Вместо этого «пантеры», на протяжении большей части серии напоминавшие напуганных котят, просто рассыпались, оставив своего вратаря на растерзание.

Источник фото: NHL

Крушение надежд

В начале второго периода «Флорида» сократила отставание в счёте, но ожидаемого болельщиками гостей ренессанса не случилось. Вместо этого шайбы в ворота Бобровского посыпались как из рога изобилия. 1:6 ко второму перерыву – и всё в этом матче, как и в серии, стало ясно. При этом нельзя было сказать, что Сергей провалил игру – если бы не он, счёт после двух периодов вполне мог быть и двузначным. «Вегас» просто предстал более слаженной и обученной командой в этом финале. И пятый матч оказался лучшей иллюстрацией этому тезису.

NHL

Сложный выбор Мориса

После сорока минут игры главному тренеру «Флориды» предстояло принять своё последнее решение в этом плей-офф. А именно – оставить Бобровского в воротах, обрекая его на очередные пропущенные шайбы, или заменить – что выглядело бы как поиск виновного в разгроме. Морис остановился на первом варианте. В результате до совершенно неприличной по меркам статуса матча «десятки» «Вегас» не дотянул, но и итоговые 9:3 в пользу «рыцарей» ответили на все вопросы по поводу того, были ли у «Флориды» вообще шансы в этом финале.

Источник фото: NHL

Удачный переезд

Самым счастливым в стане победителей после финальной сирены, пожалуй, выглядело лицо Ивана Барбашёва. Для него этот Кубок Стэнли стал уже вторым в карьере. Уход из «Сент-Луиса», где Иван за короткое время стал по-настоящему своим, многим казался не лучшим продолжением карьеры. Но Барбашёв своей игрой за «Вегас» доказал обратное. Отметился российский форвард заброшенной шайбой и в пятом матче, который в итоге стал решающим. Возможно, и Сергею Бобровскому стоит задуматься о возможности переезда в самое ближайшее время. Иначе мечта о заветном трофее может так навсегда и остаться только мечтой.