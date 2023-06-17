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Умер легенда хабаровского хоккея. Чемпиона страны не стало в 44 года

Дмитрий Тарасов – рекордсмен «Амура».
Умер легенда хабаровского хоккея. Чемпиона страны не стало в 44 года
17 июня 2023 14:00
автор: Александр Кожевников
автор фото: ХК «Амур»

Трагические новости пришли из Хабаровска – местный «Амур» сообщил о смерти своего бывшего капитана, настоящей легенды хабаровского хоккея Дмитрия Тарасова.

«Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского «Амура», лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Дмитрий Тарасов. Ему было 44 года.

Коллектив хоккейного клуба «Амур» и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия. Мы будем помнить всегда», гласит сообщение на официальном сайте «Амура».

Дмитрий являлся воспитанником местной хоккейной школы, однако, как профессиональный хоккеист свою карьеру он начал в столице России, в составе фарм-клуба ЦСКА. На высшем же уровне дебют Тарасова состоялся именно в «Амуре», который тогда носил название «СКА-Амур» в 1997 году. Тогда Дмитрию было 18 лет.

Источник фото: архив «Советского спорта»

В первом сезоне в составе хабаровчан большую часть времени Дмитрий находился во второй команде, однако успел и принять участие в трех матчах Суперлиги. В итоге за хабаровчан Тарасов отыграл девять полных сезонов в Суперлиге и Высшей лиге, набрав 112 (46+66) очков в 316 матчах.

Источник фото: архив «Советского спорта»

К 2006 году, отыграв на тот момент два года в Высшей лиге и вернув Хабаровску место в Суперлиге, Тарасову поступило предложение из уфимского «Салавата Юлаева». Дмитрий долго не раздумывал и принял решение перебраться в Уфу, однако уже после одного полного сезона Тарасов оказался на скамейке запасных. Правда, в первый же год Дмитрий смог стать чемпионом России в составе уфимского клуба.

Под реформу российского хоккея и создание Континентальной хоккейной лиги Тарасов принял решение вернуться туда, где начинал – в Москву, однако с «Динамо» в итоге не срослось, в составе бело-голубых он сыграл всего 10 встреч. В этот момент Дмитрию поступило предложение из другой столичной команды «Спартака», и оставшуюся часть сезона за красно-белых Тарасов провел достойно 21 (7+14) очко в 42 встречах.

Источник фото: РИА Новости

По окончании сезона в СМИ стали распространяться слухи о возвращении Дмитрия в Хабаровск, однако сам Тарасов к переезду в родные пенаты готов не был. Он подписал контракт с «Сибирью», где отыграл еще два сезона, причем записав на свой счет уникальное достижение, забросив сразу две шайбы за одно меньшинство. Жертвой настырного форварда стал вратарь омского «Авангарда» Карри Рямё.

Второй сезон в составе «Сибири» оказался неудачным, после чего Дмитрий покинул клуб. И здесь уже сработала тяга на малую родину Тарасов вернулся в «Амур», причем сразу же став капитаном хабаровчан.

Источник фото: архив «Советского спорта»

В Хабаровске Дмитрий отыграл еще пять лет, установив рекорд клуба по количеству матчей в составе в чемпионатах России, который удерживает и сейчас.

В 2017 году Тарасов объявил о завершении карьеры, после чего попробовал себя в том числе и на тренерском поприще, однако дальше должности ассистента тренера в «Амурских Тиграх» Дмитрий не зашел.

Тарасов был настоящим дальневосточником, до мозга костей влюбленным в свой родной Хабаровск, в котором и закончился его земной и хоккейный путь.

Редакция «Советского спорта» выражает соболезнования родным и близким легендарного хабаровского спортсмена.

источник: «Советский спорт»
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Дмитрий Тарасов – рекордсмен «Амура».
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