Несносный характер русского некствана. В Америке боятся выкрутасов Матвея Мичкова

Очередной уже 61-й по счету драфт НХЛ стартует в 2023 году с 28 по 29 июня в американском Нэшвилле. Традиционная драфт-лотерея прошла 8 мая. По правилам лиги участие в ней принимают 16 команд, не попавших в плей-офф по результатам прошедшего сезона. Победителем лотереи, а также обладателем права первого выбора стал клуб «Чикаго Блэкхокс», второе место занял «Анахайм Дакс», третье - «Коламбус Блю Джекетс».
По оценкам авторитетных североамериканских СМИ и различного рода инсайдеров однозначным фаворитом в борьбе за то, чтобы уйти под первым номером является талантливый канадский юноша Конор Бедард. Из россиян, предсказуемо, самым топовым оказался «русский некстван» Матвей Мичков, которому прогнозируются 3-4 место выбора на предстоящем драфте. Однако в последнее время в дельцы НХЛ заговорили о несносном характере российского юниора, из-за чего, возможно, его текущие лидирующие позиции могут существенно пошатнуться.
После триумфа на юниорском уровне в сезоне 2021-2022 и выигрыша Кубка Харламова (Матвей был основной ударной силой в питерской команде СКА-1946), Мичков предсказуемо пошел на повышение в КХЛ. В декабре 2020 года нападающий заключил пятилетнее соглашение со СКА, после чего получил возможность дебютировать на взрослом уровне. В 2021 году Матвей стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который сыграл в КХЛ.
Осенью 2021 года Матвей включается в состав сборной для участия в Кубке Карьяла и становится самым молодым игроком сборной России за всю ее историю. На момент дебюта Мичкову было 16 лет и 11 месяцев. Через два он забьет свою первую шайбу в ворота сборной Швеции и станет самым молодым автором заброшенной шайбы в истории России/СССР. 06 сентября 2021 года Мичков забросил свою первую шайбу в игре против «Адмирала» в КХЛ. В декабре 2022 года, форвард перешел на правах аренды в ХК «Сочи», где сыграл 27 игр и набрал 20 очков (9+11), став одним из лидеров безнадежного аутсайдера.
Каждое действие Мичкова попадает под пристальное внимание хоккейных специалистов и СМИ. Не всегда у ярких талантов получается ярко и гладко пройти весь карьерный путь и таких случаев много, но представители и агенты Матвея выверяют каждый шаг на пути к большой хоккейной карьере. Примерно в таком же ключе ведут в Северной Америке своего некствана Конора Бедарда, которому прочат карьеру чуть ли не Сидни Кросби. Кстати, в качестве затравки в прессу часто вбрасывают фантастические домыслы относительно будущего соперничества Бедарда и Мичкова, ставя в пример противостояние главных талантов нулевых Кросби и Овечкина.
Во втором раунде уйдет воспитанник ярославской школы хоккея Даниил Бут. Его позиции перед стартующим драфтом оценивают в районе второго десятка. В прошедшем сезоне, восемнадцатилетний нападающий сыграл 15 игр за основной состав ярославского «Локомотива», в которых забросил две шайбы. Хоккейный агент Алексей Дементьев в своем обзоре российских проспектов называет Бута даже более перспективным хоккеистом, чем Матвей Мичков. Обладая серьезными антропометрическими данными (191 см и 81 кг), Даниил является основным бомбардиром «Локо» в МХЛ. В регулярке Бут сыграл 26 игр, в которых набрал 26 очков (15+11). В плей-офф Кубка Харламова Даниил набрал 9 очков (4+5) в 7 матчах.
Рядом с Бутом в рейтинге находится еще один представитель Ярославля Дмитрий Симашев. Юный и весьма габаритный (рост 194 см, вес 91 кг) защитник провел за основу «Локомотива» 18 игр, но результативными действиями не отметился. Дмитрий может считаться лакомым куском на июньском драфте, потому что в Северной Америке очень любят габаритных оборонцев. Симашев главная защитная сила молодежного «Локо». В комментариях местных болельщиков Симашева часто называют «русский Здено Хара» за умение сильно бросать.
Следующим россиянином по версии издания Sportsnet во второй двадцатке будет представитель системы омского «Авангарда» защитник Михаил Гуляев. За основной состав «Авангарда» Михаил провел 13 игр, в которых отметился одной результативной передачей. В МХЛ Гуляев успешно выступает за «Омских Ястребов». В закончившемся сезоне в 22 играх регулярки игрок обороны набрал весомые 25 очков (2+23), в плей-офф отметился еще десятью баллами (2+8) в 17-ти играх.
В третьем десятке тоже есть российские фамилии. Например, левый крайний форвард Айдар Суниев, играющий за океаном в Хоккейной лиге Британской Колумбии и представляющий клуб «Пентиктон Вис». Родившийся в Казани хоккеист еще 2019 году перебрался в США, где играл за различные клубы в американских юниорских лигах. В сезоне 2020-2021 он ненадолго заскочил в гости к ЦСКА, отыграл несколько матчей за молодежные команды армейского клуба и вернулся в Америку. С нового сезона Айдар перебирается в ведущую североамериканскую студенческую лигу NCAA, где будет играть за команду Массачусетского университета.
Ближе к четвертому десятку драфта котируется Роман Канцеров – игрок Молодежной хоккейной лиги, а также главная звезда магнитогорских «Стальных лис». Юркий, боевитый и техничный нападающий. В молодежном хоккее Роман – значимая фигура. Не зря вот уже пару сезонов Канцеров ходит в лучших бомбардирах лиги. Например, в минувшем сезоне МХЛ Роман набрал 54 очка (27+27) в 45 играх. Однако за основу «Металлурга» нападающий провел лишь два матча, в которых получил чуть больше минуты игрового времени.
К пятому раунду драфта стоит приготовиться еще двух российским юниорам. В районе седьмого десятка по оценкам портала The Hockey Writers должен уйти воспитанник челябинского хоккея Александр Рыков. В прошедшем сезоне «Трактор» пару раз поднимал Рыкова в основу из молодежного «Челмета». Левый крайний сыграл 6 игр. Правда за это время он сумел провести на льду всего три минуты. Челябинская школа всегда славилась талантами. И в этот раз процедура драфта НХЛ не обойдется без земляка Евгений Кузнецова.
В самом конце драфтовых списков находится представитель екатеринбургской школы хоккея Артем Каштанов. Восемнадцатилетний центральный нападающий «Авто» не получил ни одной возможности проявить себя во взрослой команде. Зато у Артема есть опыт выступления не только в МХЛ, но и в ВХЛ, где он провел за клуб «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) 4 игры. В молодежке «Авто» Каштанов провел 49 игр, в которых набрал 44 очка (16+28), что при его габаритах (195 см – 71 кг) – немудрено. Игра на пятаке – основное оружие уральского парня.
Пока что нет четкого понимания какие клубы задрафтуют наших хоккеистов, но существует множество слухов как, например, от главы скаутского отдела TSN Крейга Баттона, который отправляет Мичкова в беспросветную «Аризону». Колумнисты же авторитетного портала The Athletic предрекают Матвею клуб «Сан-Хосе Шаркс», а журналист The Athletic Кори Пронман предполагает, что российский бриллиант поедет в гости к Александру Овечкину в «Вашингтон». По остальным россиянам еще больший туман. Лето покажет, кто кого в итоге выберет.