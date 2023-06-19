Несносный характер русского некствана. В Америке боятся выкрутасов Матвея Мичкова

Очередной уже 61-й по счету драфт НХЛ стартует в 2023 году с 28 по 29 июня в американском Нэшвилле. Традиционная драфт-лотерея прошла 8 мая. По правилам лиги участие в ней принимают 16 команд, не попавших в плей-офф по результатам прошедшего сезона. Победителем лотереи, а также обладателем права первого выбора стал клуб «Чикаго Блэкхокс», второе место занял «Анахайм Дакс», третье - «Коламбус Блю Джекетс».

По оценкам авторитетных североамериканских СМИ и различного рода инсайдеров однозначным фаворитом в борьбе за то, чтобы уйти под первым номером является талантливый канадский юноша Конор Бедард. Из россиян, предсказуемо, самым топовым оказался «русский некстван» Матвей Мичков, которому прогнозируются 3-4 место выбора на предстоящем драфте. Однако в последнее время в дельцы НХЛ заговорили о несносном характере российского юниора, из-за чего, возможно, его текущие лидирующие позиции могут существенно пошатнуться.

После триумфа на юниорском уровне в сезоне 2021-2022 и выигрыша Кубка Харламова (Матвей был основной ударной силой в питерской команде СКА-1946), Мичков предсказуемо пошел на повышение в КХЛ. В декабре 2020 года нападающий заключил пятилетнее соглашение со СКА, после чего получил возможность дебютировать на взрослом уровне. В 2021 году Матвей стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который сыграл в КХЛ.

Источник фото: СКА

Осенью 2021 года Матвей включается в состав сборной для участия в Кубке Карьяла и становится самым молодым игроком сборной России за всю ее историю. На момент дебюта Мичкову было 16 лет и 11 месяцев. Через два он забьет свою первую шайбу в ворота сборной Швеции и станет самым молодым автором заброшенной шайбы в истории России/СССР. 06 сентября 2021 года Мичков забросил свою первую шайбу в игре против «Адмирала» в КХЛ. В декабре 2022 года, форвард перешел на правах аренды в ХК «Сочи», где сыграл 27 игр и набрал 20 очков (9+11), став одним из лидеров безнадежного аутсайдера.

Каждое действие Мичкова попадает под пристальное внимание хоккейных специалистов и СМИ. Не всегда у ярких талантов получается ярко и гладко пройти весь карьерный путь и таких случаев много, но представители и агенты Матвея выверяют каждый шаг на пути к большой хоккейной карьере. Примерно в таком же ключе ведут в Северной Америке своего некствана Конора Бедарда, которому прочат карьеру чуть ли не Сидни Кросби. Кстати, в качестве затравки в прессу часто вбрасывают фантастические домыслы относительно будущего соперничества Бедарда и Мичкова, ставя в пример противостояние главных талантов нулевых Кросби и Овечкина.

Во втором раунде уйдет воспитанник ярославской школы хоккея Даниил Бут. Его позиции перед стартующим драфтом оценивают в районе второго десятка. В прошедшем сезоне, восемнадцатилетний нападающий сыграл 15 игр за основной состав ярославского «Локомотива», в которых забросил две шайбы. Хоккейный агент Алексей Дементьев в своем обзоре российских проспектов называет Бута даже более перспективным хоккеистом, чем Матвей Мичков. Обладая серьезными антропометрическими данными (191 см и 81 кг), Даниил является основным бомбардиром «Локо» в МХЛ. В регулярке Бут сыграл 26 игр, в которых набрал 26 очков (15+11). В плей-офф Кубка Харламова Даниил набрал 9 очков (4+5) в 7 матчах.

Источник фото: МХЛ

Рядом с Бутом в рейтинге находится еще один представитель Ярославля Дмитрий Симашев. Юный и весьма габаритный (рост 194 см, вес 91 кг) защитник провел за основу «Локомотива» 18 игр, но результативными действиями не отметился. Дмитрий может считаться лакомым куском на июньском драфте, потому что в Северной Америке очень любят габаритных оборонцев. Симашев главная защитная сила молодежного «Локо». В комментариях местных болельщиков Симашева часто называют «русский Здено Хара» за умение сильно бросать.

Источник фото: ХК "Локомотив"

Следующим россиянином по версии издания Sportsnet во второй двадцатке будет представитель системы омского «Авангарда» защитник Михаил Гуляев. За основной состав «Авангарда» Михаил провел 13 игр, в которых отметился одной результативной передачей. В МХЛ Гуляев успешно выступает за «Омских Ястребов». В закончившемся сезоне в 22 играх регулярки игрок обороны набрал весомые 25 очков (2+23), в плей-офф отметился еще десятью баллами (2+8) в 17-ти играх.

Источник фото: ХК "Авангард"

В третьем десятке тоже есть российские фамилии. Например, левый крайний форвард Айдар Суниев, играющий за океаном в Хоккейной лиге Британской Колумбии и представляющий клуб «Пентиктон Вис». Родившийся в Казани хоккеист еще 2019 году перебрался в США, где играл за различные клубы в американских юниорских лигах. В сезоне 2020-2021 он ненадолго заскочил в гости к ЦСКА, отыграл несколько матчей за молодежные команды армейского клуба и вернулся в Америку. С нового сезона Айдар перебирается в ведущую североамериканскую студенческую лигу NCAA, где будет играть за команду Массачусетского университета.

Ближе к четвертому десятку драфта котируется Роман Канцеров – игрок Молодежной хоккейной лиги, а также главная звезда магнитогорских «Стальных лис». Юркий, боевитый и техничный нападающий. В молодежном хоккее Роман – значимая фигура. Не зря вот уже пару сезонов Канцеров ходит в лучших бомбардирах лиги. Например, в минувшем сезоне МХЛ Роман набрал 54 очка (27+27) в 45 играх. Однако за основу «Металлурга» нападающий провел лишь два матча, в которых получил чуть больше минуты игрового времени.

Источник фото: ХК "Стальные лисы"

К пятому раунду драфта стоит приготовиться еще двух российским юниорам. В районе седьмого десятка по оценкам портала The Hockey Writers должен уйти воспитанник челябинского хоккея Александр Рыков. В прошедшем сезоне «Трактор» пару раз поднимал Рыкова в основу из молодежного «Челмета». Левый крайний сыграл 6 игр. Правда за это время он сумел провести на льду всего три минуты. Челябинская школа всегда славилась талантами. И в этот раз процедура драфта НХЛ не обойдется без земляка Евгений Кузнецова.

Источник фото: ХК "Трактор"

В самом конце драфтовых списков находится представитель екатеринбургской школы хоккея Артем Каштанов. Восемнадцатилетний центральный нападающий «Авто» не получил ни одной возможности проявить себя во взрослой команде. Зато у Артема есть опыт выступления не только в МХЛ, но и в ВХЛ, где он провел за клуб «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) 4 игры. В молодежке «Авто» Каштанов провел 49 игр, в которых набрал 44 очка (16+28), что при его габаритах (195 см – 71 кг) – немудрено. Игра на пятаке – основное оружие уральского парня.

Источник фото: ХК "Авто"

Пока что нет четкого понимания какие клубы задрафтуют наших хоккеистов, но существует множество слухов как, например, от главы скаутского отдела TSN Крейга Баттона, который отправляет Мичкова в беспросветную «Аризону». Колумнисты же авторитетного портала The Athletic предрекают Матвею клуб «Сан-Хосе Шаркс», а журналист The Athletic Кори Пронман предполагает, что российский бриллиант поедет в гости к Александру Овечкину в «Вашингтон». По остальным россиянам еще больший туман. Лето покажет, кто кого в итоге выберет.