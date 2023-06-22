Путин наградил Овечкина. Америка в шоке, но помалкивает

В последнее время российских хоккеистов в НХЛ, что называется, не жалуют — даже тех, без кого их клубы были бы на куда более скромных позициях. Совсем недавно Сергея Бобровского объявили одним из трёх главных виновников поражения «Флориды» в финале Кубка Стэнли, а официальный сайт лиги и вовсе опубликовал более чем странный рейтинг лучших драфт-пиков в истории, в котором капитан и лидер атак «Вашингтона» Александр Овечкин расположился лишь в начале третьего десятка.

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Понятно, что подобные нападки — это, во многом, следствие актуальной политической повестки. Тем интереснее была новость, появившаяся на официальном портале правовой информации в среду.

Рядом с ключом от Вашингтона

Опубликованный документ гласит: «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Овечкину Александру Михайловичу — советнику генерального директора автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб Динамо-Москва».

РИА Новости

Конечно, это уже не первая государственная награда, полученная Овечкиным. В 2014 году после победы сборной России на чемпионате мира в Минске ему был вручён орден Почёта. Но в текущей политической обстановке награждение Александра — это своего рода ответ национальной хоккейной лиге, считающей человека, голов которого ждёт сам Уэйн Гретцки, далеко не лучшим выбором столичного клуба.

Интересно, что пятнадцать лет назад Овечкин получил не хоккейную награду и за океаном. Мэр Вашингтона Адриан Фенти вручил ему символический ключ от американской столицы — в России подобное награждение означает присвоение звания почётного гражданина города. Причём, для этого Овечкину даже не понадобилось добираться до вершины (свой первый Кубок Стэнли «Вашингтон» выиграл позднее) — столь велика была народная любовь к Александру Великому, как его прозвали в США. Но в последние годы всё стремительно изменилось — и уровень игры Овечкина не имеет к этому никакого отношения.

Соцсеть Александра Овечкина

Американская неблагодарность

Не стоит забывать и о том, что ради побед «Вашингтона» Александр решил отказаться от главной своей мечты — попытаться выиграть Олимпиаду со сборной России. В 2018 году он вполне мог громко хлопнуть дверью после объявления о том, что игроки НХЛ не едут в Корею. Но Овечкин решил соблюдать контрактные обязательства — и пока Капризов и компания добывали на льду Пхёнчхана олимпийское золото, он готовился привести к историческому успеху «Кэпиталз».

РИА Новости

Сейчас Александру не хватает только одной вехи для вхождения в «Тройной Золотой клуб» — элитную когорту спортсменов, выигрывавших три главных турнира в мировом хоккее. К слову, Уэйн Гретцки так в неё и не вошёл. Так что если сборная России в том или ином статусе доберётся-таки в 2026 году до Италии, а НХЛ опять начнёт ссылаться на недостаточные финансовые гарантии и закроет своим игрокам путь на главный старт четырёхлетия, Овечкину явно стоит бросать всё и отправляться в исторический для нашего хоккея Кортина-д'Ампеццо. Победителей, как известно, не судят, а на американском льду он уже всё и всем давно доказал, как бы этому тезису ни противились критики.