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В НХЛ отменяют россиян? Впервые за 12 лет ни одной индивидуальной награды

«ВезинаТрофи» отдали Линусу Ульмарку, хотя Илья Сорокин был в разы лучше.
В НХЛ отменяют россиян? Впервые за 12 лет ни одной индивидуальной награды
27 июня 2023 09:59
автор: Андрей Тупиков
автор фото: НХЛ

Не секрет, что в последние несколько лет, российские вратари буквально оккупировали НХЛ. Как минимум в половине команд главной североамериканской лиги в составе наличествует голкипер отечественной школы хоккея, поэтому неудивительно, что в списке на вручении заветного индивидуального трофея «Везинатрофи» 2023 года на суд менеджеров НХЛ из восьми представленных лучших стражей ворот сезона было половину русских парней.

Наш Илья Сорокин, который блестяще отдувался весь сезон за всю никудышную оборону «Нью-Йорк Айлендерс», в каждой игре совершая массу сэйвов, некоторые из которых приносили победы не хватающей звезд с неба команде, оказался почему-то лишь вторым при голосовании истеблишмента НХЛ. По сути, отдав приз шведу Улльмарку из «Бостона», лига констатировала, что награду получает не объективно лучший по сезону вратарь, а тот, клуб которого имеет серьёзный очковый гандикап перед конкурентами. Учитывая то, как «Мишки» в дальнейшем провалили плей-офф, грош-цена этому титулу Линуса. Но у некоторых менеджеров все-таки проснулась совесть и итоговые три первых места Илья получил - 70 баллов (3-17-4).

НХЛ

Шестое, седьмое и восьмое место застолбили за собой соответственно давешний обладатель «Везины» - Андрей Василевский 5 очков (1-0-0). Удивительно, но при своей неоднозначности игры бывшего фаворита лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг», Василевскому кто-то отдал первое место. На седьмой позиции расположился страж «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев 3 (0-1-0), а восьмым к «везиновому» финишу приплыл Игорь Шестеркин «Нью-Йорк Рейнджерс», у Игоря показатели самые скромные – лишь два третьих места 2 (0-0-2).

Многие любители хоккея в России спросят: а где же главная звезда финалиста Кубка Стэнли «Флориды Пантерз» новокузнецкий воспитанник Сергей Бобровский? Если кто-то не следил за регулярным чемпионатом, то напоминаем, что «Пантеры» буквально вскочили на подножку уходящего плей-офф, а могли и вовсе туда не попасть. Поэтому, несмотря, на невероятную игру нашего вратаря в финальных зарубах, Боб вообще не участвовал в менеджерском голосовании. Да и, откровенно говоря, игра Сергея по всему сезону вызывала множество нареканий.

А вообще, нынешняя церемония вручения индивидуальных наград НХЛ впервые с 2011 года обошла стороной всех российских представителей лиги. Все последние 12 лет кто-то обязательно забирал себе какой-нибудь приз. Вероятно, такие времена у российского спорта, когда даже будучи где-то лучшим, совсем не факт, а точнее, факт, что никаких итоговых наград не дадут. Так случилось на вручении всех «Трофи», такая же история произошла с недавним непопаданием наших легенд в Зал хоккейной славы в Торонто.

источник: «Советский спорт»
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