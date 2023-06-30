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Били клюшками русских матрешек. Трэш-ток по-шведски

В 2012 году на молодежном чемпионате мира хоккеисты сборной Швеции устроили хамскую акцию перед финалом с Россией.
Били клюшками русских матрешек. Трэш-ток по-шведски
30 июня 2023 07:59
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Флегматичные и расчетливые шведские деятели от хоккея никогда не замечались в предматчевых трэштоках аки боксеры профи, которых хлебом не корми, дай про соперника гадостей наговорить в любом интервью. Однако даже на спокойных и ритмичных скандинавов бывает, что находит желание удариться в грязное веселье отъявленного троллинга. Случилась эта нетривиальная история аккурат перед полуфиналом молодежного чемпионата 2012 года в Канаде. Перед игрой с российскими сверстниками молодой шведский защитник на камеру разбил в щепки несколько матрешек.

На молодежных чемпионатах мира по хоккею уже многие годы существует единственная интрига – будет ли самое кассовое классическое противостояние России и Канады. Родоначальники хоккея всегда на таких матчах собирают большие прибыли, не говоря об обширном внимании, прикованном к таким играм. Периодически ожидания хоккейных фанатов зимнего спорта №1 нарушают трудолюбивые и мастеровитые шведы, которые норовят проникнуть в финал и нарушать устоявшиеся годами традиции молодежного хоккея.

В 2012 году сборная Швеции без сучка и задоринки прошла свою группу, где по ходу турнира были биты все их соперники, в том числе и сборная России. Правда, с нашими шведским парням пришлось изрядно повозиться, победа к ним пришла через тяготы овертайма. В полуфинале «тре крунур» на тоненького обыграли принципиальных финнов и вышли на второй раунд противостояния со сборной России. Наши парни с огромным трудом прошли чехов в четвертьфинале и устроили настоящую зарубу с хозяевами канадцами в 1/2 финала, одолев фаворита на его льду со счетом 6:5.

Источник фото: Getty Images

Естественно, ни о какой легкой прогулке в финальном противостоянии команды не думали. Тренеры команд Роджер Реннберг и Валерий Брагин прекрасно осознавали силы и возможности друг друга. Шведам нужно было как-то раззадорить и себя, и россиян, поэтому журналисты шведского издания Aftonbladet запрягли защитника сборной Патрика Немета клюшкой расколоть на камеру пару-тройку матрешек, которые, по устоявшемуся мнению, соперников являются главным символом России. Немет с легкостью согласился на эту авантюру и с большим рвением разломал несколько «куколок». Но спустя короткое время видео из сети изъяли.

Источник фото: Aftonbladet

Крайне недовольным такой выходкой оказался главный тренер молодежки соперника Реннберг: «Кто-то из вас, журналистов, его одурачил, заставив сделать это перед камерой, и это плохо. Нам нужно вести себя скромно, концентрироваться на себе, а не на сопернике, относясь к россиянам с большим уважением, поскольку это очень хорошая команда», — сказал главный тренер молодежной сборной Швеции Роджер Реннберг.

Сразу после инцидента начал разгораться скандал. Болельщики российской команды негодовали из-за неосмысленного поступка Немета. Толпа предполагала, что на льду, благодаря этой выходке, разгорится настоящий пожар, который даже может перерасти в бойню. На деле же ничего подобного не было. Убийственно сконцентрированные на игре шведы не дали парням Брагина не единого шанса на успех, сыграв очень плотно в обороне. Скучная игра с нулями на табло перетекла в овертайм, где расчетливые скандинавы минимально дожали российскую сборную. Удивительно, но ту самую «золоту» передачу на будущую звезду «Нью-Йорк Рейнджерс» Мику Зибанежада отдал именно Патрик Немет. Скандальное видео помогло шведам взять первые золотые медали молодежного первенства аж с 1981 года. Получается, выходка соперника оказалась пророческой.

источник: «Советский спорт»
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