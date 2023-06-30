Чехи запретили русский спорт. Пострадают их звёзды КХЛ и новый тренер московского «Динамо»

Накануне стало известно о введении запрета на выступление российских спортсменов на турнирах в Чехии. Соответствующая инициатива исходила от спортивных федераций этой страны, и она была одобрена кабинетом министров. Причем запрет вводится двухсторонний, то есть и чешским спортсменам запрещают выступать на территории России. Отмена всего российского набирает обороты!

В Чехии давно к этому шли

Спортивные деятели из Чехии давно отличаются большой нетерпимостью к россиянам. Многие спортсмены и тренеры из этой страны активно высказывались против русских. Сначала ярой противницей русских была биатлонистка Габриэла Коукалова, которая всех спортсменов из нашей страны обвиняла в употреблении допинга. Сейчас самый главный русофоб в Чехии бывший хоккеист Доминик Гашек. Причем в его карьере был опыт выступлений за российский клуб – московский «Спартак».

На 11 июля у Гашека запланировано выступление перед членами Европарламента, где он хочет предложить исключить спортсменов из России и Беларуси из всех соревнований.

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«Больше всего я буду говорить про то, что нельзя допустить участия россиян и белорусов на Олимпийских играх в Париже. У депутатов Европарламента есть влияние в своих странах, и они могут помочь с предоставлением убежища российским спортсменам, которые захотят дистанцироваться от своего правительства. Других атлетов из России и Беларуси допускать на спортивные соревнования нельзя», – приводит слова Гашека aktualne.cz.

Если же кто-то выступает в поддержку России, в Чехии у этого человека сразу появляются большие проблемы. Так произошло с главой комиссии спортсменов чешского Олимпийского комитета Давидом Свободой. Стоило 39-летнему олимпийскому чемпиону по современному пятиборью поддержать инициативу МОК по допуску россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже, как его сместили с этой должности. Более того, Свободу еще и уволили из спортивного клуба «Дукла», где он работал тренером.

Соцсеть Давида Свободы

Кто пострадает от запрета?

Если международное сообщество будет выступать против таких действий чешских властей, запрет могут и отменить, то есть не пострадает никто. Так было осенью 2022 года, когда в Чехии решили не давать визы российским игрокам команды «Сан-Хосе Шаркс», которая должна была приехать в Прагу в рамках выездного турне НХЛ. Руководство американского клуба заявило, что либо в Чехию приезжает вся команда, либо не приезжает никто. Визы российским хоккеистам в итоге дали.

Но было бы глупо в нынешней политической обстановке ждать, что международное спортивное сообщество выступит единым фронтом в поддержку россиян. Поэтому спортсмены из России не смогут участвовать в крупных соревнованиях на территории этой страны. Например, в чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Чехии в 2024 году.

Крупные международные турниры проходят в Чехии редко, поэтому для российских спортсменов такой запрет не имеет большого значения. А вот для чехов, работающих в России, все куда серьезнее. Как и для клубов, в которых они работают. Например, непонятно, что теперь будет с чешскими футбольными тренерами Иржи Ярошиком и Марцелом Личкой, возглавляющими соответственно «Оренбург» и «Динамо». Вряд ли они откажутся от работы в клубах РПЛ. Как правительство Чехии будет на это реагировать?

ФК "Динамо" (Москва)

И что делать командам КХЛ, в которых играют хоккеисты из Чехии? В «Ак Барсе» это Дмитрий Яшкин, имеющий чешское гражданство. За «Адмирал» выступают Рудольф Червени и Либор Шулак. В составе «Нефтехимика» есть Лукаш Клок и в «Барысе» играет Давид Скленичка. Раз уж они до сих пор играют в России, хотя санкции против российского спорта действуют уже почти полтора года, эти спортсмены точно не собираются разрывать контракты.

Как правительство Чехии будет следить за соблюдением запрета? Не даст гражданам своей страны вернуться в Чехию? Вопросов пока больше, чем ответов. Но очевидно то, что для самих чехов этот запрет намного более неудобен, чем для россиян.