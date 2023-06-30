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Резидент на льду. В Польше обвинили в шпионаже российского хоккеиста

Теперь экс-спартаковцу, выступавшему за «Заглембе», грозит до 10 лет тюрьмы.
Резидент на льду. В Польше обвинили в шпионаже российского хоккеиста
30 июня 2023 17:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ХК «Заглембе»

Русофобия в странах Восточной Европы набирает обороты со стремительной скоростью. Совсем недавно в СМИ появилась информация, что Министерство спорта Чехии запретило российским спортсменам выступать в их стране, попутно введя такие же ограничения и в обратную сторону. В Польше решили пойти ещё дальше, сделав всё возможное, чтобы граждане нашей страны как можно скорее возвращались домой. Пиком этой «охоты на ведьм» стало возбуждение уголовного дела в отношении российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. При этом польские власти нарушили все возможные формальности, не уведомив об аресте российские дипломатические органы, поэтому имя задержанного какое-то время оставалось неизвестным. И только спустя почти полдня, после того как разгорелся самый настоящий скандал, стало известно — речь идёт о двадцатилетнем Максиме Сергееве, в последнее время игравшем за «Заглембе».

Источник фото: ХК «Заглембе»

ВООРУЖЁН КЛЮШКОЙ И ОСОБО ОПАСЕН

В заявлении польских властей Сергеев назван членом крупной преступной группы, состоящей из иностранцев, которая собирала секретную информацию сразу в нескольких регионах страны и готовившей диверсионные акты на территории Польши. Источник отмечает, что это уже четырнадцатый задержанный по этому делу. А это означает, как минимум, две вещи. Во-первых, польские правоохранители не особенно усердствовали в поиске какого-либо подтверждения своих действий и чётких формулировок для обоснования задержания, так что в ближайшее время этот список может пополниться ещё целым рядом фамилий. А во-вторых, концовка заявления недвусмысленно говорит о том, что в отношении Сергеева в итоге может быть открыто дело по обвинению не только в шпионаже, но и в терроризме, что существенно увеличит и без того немалый максимальный срок заключения. С большой вероятностью, польская судебная система тоже не будет слишком уж долго разбираться в подробностях дела — в столь резонансных историях оперативность порой идёт далеко впереди объективности.

Источник фото: Getty Images

НЕ ИЩИТЕ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро «триумфально» рапортует у себя в соцсетях о поимке очередного «русского шпиона», который действовал на территории страны под видом спортсмена с осени 2021 года. Но до того момента, как польская сторона потрудится дать какие-то разъяснения — а этого она, по всей видимости, делать не собирается, ситуация недвусмысленно отдаёт откровенным бредом.

Источник фото: соцсети Збигнева Зебро

Представить, что двадцатилетний парень, попав в зарубежный клуб, будет при первой возможности разъезжать по разным регионам новой для себя страны и собирать разведывательную информацию, можно, только если очень этого захотеть. Да и удивительно, почему тогда у польских органов госбезопасности не возник вопрос к самому «Заглембе», если они считают, что клуб принял на работу лже-спортсмена, приехавшего шпионить и организовывать теракты. Да и если он постоянно находился в поездках по стране, когда же он тогда тренировался и играл? Но польские власти в борьбе со всем русским на территории страны такие «досадные мелочи», похоже, не волнуют. Что в итоге может сломать молодому парню не только карьеру, но и жизнь.

источник: «Советский спорт»
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