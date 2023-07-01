Хамская провокация под гимн России. Хоккеиста заставили извиняться за выходку на ЧМ

Молодежные хоккейные турниры привлекают зрителей прежде всего азартом, с которым играют начинающие профессионалы. Однако из-за этого запала на турнирах нередко возникают скандалы: у спортсменов не всегда получается сдерживать эмоции в нужный момент. Границу дозволенного на чемпионате мира четыре года назад перешёл и соперник нашей команды.

Капитан сборной Канады отказался снимать шлем во время российского гимна и жестко подставил команду. Его поступок не оценили даже на родине.

IIHF

Скандальный дебют

В первом матче МЧМ-2019 года сборная России нанесла сокрушительное поражение со счетом 6:0 главным фаворитам турнира – канадцам. Оно стало крупнейшим в истории противостояния, но итог вряд ли мог оказаться таковым, если бы соперники нашей команды буквально не нарвались на разгром.

Скандальный эпизод произошел в самом начале встречи – во время церемонии национальных гимнов. Капитан канадской сборной Баррет Хэйтон не стал снимать шлем во время российского гимна. Всем показалось, что это случилось по невнимательности, но даже после того, как игроку указали на это, он не стал что-либо менять.

Россияне не стали мириться с вопиющим неуважением и сразу же после построения набросились на капитана. Однако, Хэйтону удалось легко отделаться – судьи с трудом, но всё-таки разняли парней.

Канадцам этого оказалось мало: они продолжили издевательства над нашей сборной. На протяжении всей встречи “кленовые листья” играли грязно, регулярно удалялись, а при каждом незначительном толчке со стороны соперников пытались вымолить у судьи штраф.

Но зря иностранцы полагали, что такой стиль игры деморализует российскую сборную. За свои выходки канадцы поплатились унизительным разгромом, выставив себя не только невоспитанными, но и бесхарактерными.

IIHF

Обидчику пришлось извиняться

«Мы испытываем огромное уважение к Федерации хоккея России, ее игрокам, тренерам, функционерам. Мы ожидаем, что наши спортсмены и персонал будут проявлять такое же уважение», - отдувались за игрока в Федерации хоккея Канады.

Одним действием спортсмен настроил против себя всех: досталось Баррету не только от российских, но и от канадских любителей хоккея. В социальных сетях представители обеих стран не скупились на оскорбления, а слово «идиот» прослеживалось практически в каждом комментарии под постами игрока. Не прошли мимо и взрослые хоккеисты – легендарный нападающий Девин Сетогучи и вовсе назвал поступок одним из самых стыдных, что он когда-либо видел в хоккее и призвал отстранить Баррета от участия.

РИА Новости

Справедливости ради, сам игрок либо осознал свою неправоту, то ли в федерации подтолкнули к раскаянию. Помимо заявления функционеров была приложена запись, где Баррет Хэйтон принес свои извинения и пообещал больше не повторять подобного.