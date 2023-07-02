Третьяка не пустил в НХЛ подставной отец. Гениальную аферу раскрыли спустя годы

Легенда мирового хоккея Владислав Третьяк по праву считается лучшим вратарем в истории. Всю карьеру игрок провел в ЦСКА, однако это не помешало прославленному хоккеисту попасть в Зал славы НХЛ. В своё время Владислав Александрович вполне мог успешно выступать за океаном: он даже был задрафтован командой «Монреаль Канадиенс», но попасть в Канаду хоккеисту было не суждено.

Всё из-за хитрого плана партии.

Переговоры с министром спорта Канады

В 1983 году Владислав Третьяк уже считался легендой мирового хоккея. Неудивительно, что клубы НХЛ мечтали заполучить игрока себе, но на контакт с советской стороной решались немногие. Самыми смелыми оказались представители Монреаля, которых подтолкнула к действию автобиография вратаря, ставшая тогда бестселлером в Канаде.



Источник фото: IIHF

Вратарь был выбран в седьмом раунде под общим 138-м номером. Сам игрок страстно желал перебраться в Канаду, но сделать этого не позволили советские партийные деятели. Третьяк был слишком масштабной фигурой в Советском Союзе и просто так отпустить одного из самых знаменитых спортсменов страны не представлялось возможным. Покидать национальный чемпионат можно было только чехословацким хоккеистам старше 30 лет – такой была договоренность между лигой и государством.

Монреаль предложил советскому вратарю контракт с зарплатой в 1,5 млн долларов в год: 31-летний хоккеист мог войти в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков лиги. В СССР лично приезжал генеральный менеджер канадской команды Серж Савар, бывший друг Третьяка еще со времен Суперсерии-1972. Он вручил контракт председателю Спорткомитета Марату Грамову, но чиновник был категорически против этого перехода. Тогда к делу подключились более влиятельные люди: Министр спорта Канады лично следил за ходом переговоров и принимал участие в процессе, но тщетно.

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Как отмечал сам Третьяк, переход не состоялся из-за хитрости Михаила Суслова, Секретаря ЦК. Руководитель соврал Савару о том, что отец вратаря – генерал советской армии, который был якобы решительно настроен против отъезда своего сына на другой континент. Совпадение комично, ведь высокий пост в 1983 году занимал однофамилец вратаря Иван Моисеевич Третьяк. Закрытость СССР не позволила канадским чиновникам проверить достоверность родства, и Савар вернулся в Монреаль ни с чем. Спустя годы Третьяк рассказывал, что в детали переговоров его никто не посвящал.

Третьяк в НХЛ

В 1990 году хоккеисту все-таки удалось оказаться в НХЛ, только уже в качестве тренера. К этому времени уже во всю бушевала перестройка, а игроки массово отправлялись за океан. Со временем советских хоккеистов стали включать в Зал Славы североамериканской лиги, куда попал и Третьяк.



Источник фото: IIHF

Во время торжественной церемонии в Торонто Третьяка пригласили в ночной паб, где Майк Кинэн вместе с вице-президентом «Чикаго» предложили ему стать консультантом в их команде. В этот раз ничто не остановило игрока: он смог добиться разрешения на отъезд в Америку и приступить к работе. Хоккеист рассказывал, что Майк даже предлагал ему стать основным вратарем в команде, но Владислав Александрович вынужден был отказаться от предложения:

«Мне было приятно, что меня так оценивают, но я уже шесть лет не играл. Майк решил, что я цену набиваю: «Напиши на листочке, сколько, я удвою». Поначалу я на эмоциях загорелся, но потом подумал и сказал, что жена не хочет отпускать меня на лед. Только тогда от меня отстали. Вот если бы в тридцать два года предложили, я бы согласился. Новые эмоции всколыхнули бы, мог спокойно играть в НХЛ еще лет пять», – вспоминал о своем втором шансе Третьяк.