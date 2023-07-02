ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Третьяка не пустил в НХЛ подставной отец. Гениальную аферу раскрыли спустя годы

Партия ловко обвела заграничный клуб вокруг пальца. 
Третьяка не пустил в НХЛ подставной отец. Гениальную аферу раскрыли спустя годы
02 июля 2023 09:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

Легенда мирового хоккея Владислав Третьяк по праву считается лучшим вратарем в истории. Всю карьеру игрок провел в ЦСКА, однако это не помешало прославленному хоккеисту попасть в Зал славы НХЛ. В своё время Владислав Александрович вполне мог успешно выступать за океаном: он даже был задрафтован командой «Монреаль Канадиенс», но попасть в Канаду хоккеисту было не суждено.

Всё из-за хитрого плана партии.

Переговоры с министром спорта Канады

В 1983 году Владислав Третьяк уже считался легендой мирового хоккея. Неудивительно, что клубы НХЛ мечтали заполучить игрока себе, но на контакт с советской стороной решались немногие. Самыми смелыми оказались представители Монреаля, которых подтолкнула к действию автобиография вратаря, ставшая тогда бестселлером в Канаде.

Источник фото: IIHF

Вратарь был выбран в седьмом раунде под общим 138-м номером. Сам игрок страстно желал перебраться в Канаду, но сделать этого не позволили советские партийные деятели. Третьяк был слишком масштабной фигурой в Советском Союзе и просто так отпустить одного из самых знаменитых спортсменов страны не представлялось возможным. Покидать национальный чемпионат можно было только чехословацким хоккеистам старше 30 лет такой была договоренность между лигой и государством.

Монреаль предложил советскому вратарю контракт с зарплатой в 1,5 млн долларов в год: 31-летний хоккеист мог войти в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков лиги. В СССР лично приезжал генеральный менеджер канадской команды Серж Савар, бывший друг Третьяка еще со времен Суперсерии-1972. Он вручил контракт председателю Спорткомитета Марату Грамову, но чиновник был категорически против этого перехода. Тогда к делу подключились более влиятельные люди: Министр спорта Канады лично следил за ходом переговоров и принимал участие в процессе, но тщетно.

Источник фото: РИА Новости

Как отмечал сам Третьяк, переход не состоялся из-за хитрости Михаила Суслова, Секретаря ЦК. Руководитель соврал Савару о том, что отец вратаря – генерал советской армии, который был якобы решительно настроен против отъезда своего сына на другой континент. Совпадение комично, ведь высокий пост в 1983 году занимал однофамилец вратаря Иван Моисеевич Третьяк. Закрытость СССР не позволила канадским чиновникам проверить достоверность родства, и Савар вернулся в Монреаль ни с чем. Спустя годы Третьяк рассказывал, что в детали переговоров его никто не посвящал.

Третьяк в НХЛ

В 1990 году хоккеисту все-таки удалось оказаться в НХЛ, только уже в качестве тренера. К этому времени уже во всю бушевала перестройка, а игроки массово отправлялись за океан. Со временем советских хоккеистов стали включать в Зал Славы североамериканской лиги, куда попал и Третьяк.

Источник фото: IIHF

Во время торжественной церемонии в Торонто Третьяка пригласили в ночной паб, где Майк Кинэн вместе с вице-президентом «Чикаго» предложили ему стать консультантом в их команде. В этот раз ничто не остановило игрока: он смог добиться разрешения на отъезд в Америку и приступить к работе. Хоккеист рассказывал, что Майк даже предлагал ему стать основным вратарем в команде, но Владислав Александрович вынужден был отказаться от предложения:

«Мне было приятно, что меня так оценивают, но я уже шесть лет не играл. Майк решил, что я цену набиваю: «Напиши на листочке, сколько, я удвою». Поначалу я на эмоциях загорелся, но потом подумал и сказал, что жена не хочет отпускать меня на лед. Только тогда от меня отстали. Вот если бы в тридцать два года предложили, я бы согласился. Новые эмоции всколыхнули бы, мог спокойно играть в НХЛ еще лет пять», вспоминал о своем втором шансе Третьяк.

источник: «Советский спорт»
Хамская провокация под гимн России. Хоккеиста заставили извиняться за выходку на ЧМ
Хамская провокация под гимн России. Хоккеиста заставили извиняться за выходку на ЧМ
Ответ нашей сборной на поступок соперника вошёл в историю навсегда.
01.07.2023 09:00
Хоккей
автор: Сергей Чиков
Резидент на льду. В Польше обвинили в шпионаже российского хоккеиста
Резидент на льду. В Польше обвинили в шпионаже российского хоккеиста
Теперь экс-спартаковцу, выступавшему за «Заглембе», грозит до 10 лет тюрьмы.
30.06.2023 17:30
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Чехи запретили русский спорт. Пострадают их звёзды КХЛ и новый тренер московского «Динамо»
Чехи запретили русский спорт. Пострадают их звёзды КХЛ и новый тренер московского «Динамо»
Не понятно, как будут наказывать чешских хоккеистов, которые с удовольствием играют в России.
30.06.2023 11:30
Хоккей
автор: Виталий Галущак
Били клюшками русских матрешек. Трэш-ток по-шведски
Били клюшками русских матрешек. Трэш-ток по-шведски
В 2012 году на молодежном чемпионате мира хоккеисты сборной Швеции устроили хамскую акцию перед финалом с Россией.
30.06.2023 07:59
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Русских не отменишь! В НХЛ повторён рекорд 22-летней давности
Русских не отменишь! В НХЛ повторён рекорд 22-летней давности
В Нэшвилле прошла процедура первого раунда драфта. Там выбрали сразу четверых россиян.
29.06.2023 08:48
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Круче Бузовой и Ивлеевой. Овечкин без всякого TikTok сумел стать кумиром подростков
Круче Бузовой и Ивлеевой. Овечкин без всякого TikTok сумел стать кумиром подростков
Знаменитый хоккеист уступил в рейтинге доверия только Егору Криду.
27.06.2023 23:59
Хоккей
автор: Никита Плохих
В НХЛ отменяют россиян? Впервые за 12 лет ни одной индивидуальной награды
В НХЛ отменяют россиян? Впервые за 12 лет ни одной индивидуальной награды
«ВезинаТрофи» отдали Линусу Ульмарку, хотя Илья Сорокин был в разы лучше.
27.06.2023 09:59
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
«Крик был слышен через закрытые окна». В Рязани погиб 21-летний хоккеист
«Крик был слышен через закрытые окна». В Рязани погиб 21-летний хоккеист
Трагически оборвалась жизнь нападающего системы подмосковного «Витязя» Георгия Савина.
23.06.2023 17:16
Хоккей
автор: Владимир Лазарев
Овечкин потребовал водку прямо во время матча. Хоккеиста не остановил даже тренер
Овечкин потребовал водку прямо во время матча. Хоккеиста не остановил даже тренер
Поступок Александра шокировал одноклубников.
23.06.2023 07:59
Хоккей
автор: Сергей Колесников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.