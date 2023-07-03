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Овечкин дерзко наорал на тренера посреди ночи. Над хоккеистом смеялась вся команда

Реакция одноклубников искренне поразила российского нападающего.
Овечкин дерзко наорал на тренера посреди ночи. Над хоккеистом смеялась вся команда
03 июля 2023 14:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: Советский спорт

Первый сезон Овечкина до сих пор вспоминают с добрыми нотами ностальгии. После локаута-2003/04 юный хоккеист разорвал в клочья всю лигу не только на льду, но и за его пределами. Эпатажный и неряшливый Александр с трудом адаптировался в Америке, но уже тогда старался демонстрировать лидерский характер, что иногда выливалось в нелепые истории.

Однажды в дебютной кампании Овечкин неожиданно позволил себе… наорать на тренера. Реакция одноклубников была бесценна.

ОВЕЧКИН — СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ НХЛ

Хоккеист попал в НХЛ в сезоне-2005/06, с ходу заявив о себе в «Вашингтоне» как об одном из лучших игроков мира. По итогам кампании Александр занял третье место в списке сильнейших бомбардиров (52 шайбы) вместе с другой легендой российского хоккея - Ильёй Ковальчуком, а в рейтинге «гол+пас» уступил только Яромиру Ягру и Джо Торнтону - 106 очков. «Колдер Трофи» за лучшего новичка сезона не вызвал никаких сомнений.

К сожалению, «Кэпиталз» не смогли поддержать темп новичка и заняли последнее место в своём дивизионе. Очень уж хороши были соперники в особенности «Каролина» и «Тампа». «Вашингтон» не демонстрировал хорошей игры на дистанции и лишь изредка показывал хороший результат. Однако если бы в НХЛ вручали трофей за самый атмосферный коллектив, то чаша точно ушла бы в «Кэпиталз». В том числе благодаря харизме российского хоккеиста.

Источник фото: НХЛ

«ИЗ КАКОЙ ТКАНИ ЭТИ КЛЮШКИ?»

В середине регулярки «Вашингтону» предстояла февральская выездная серия в Майами с «Тампой» и «Флоридой». Зацепиться за очки не получилось: «Кэпиталз» с треском проиграли обе встречи, пропустив в каждой по пять шайб. Такой результат не мог не сказаться на общем настрое команды и уж тем более голодного до побед Овечкина.

После того как команда прилетела в родной город, игроки сели в автобус, чтобы вернуться на тренировочную базу. Рассерженный Овечкин не смог принять позора поражений и решил по телефону высказать своё недовольство одному из тренеров:

Эти клюшки полное дерьмо! Позвони на фабрику и посоветуй им прислать что-нибудь получше! буквально орал в трубку хоккеист.

Спящие сокомандники вмиг пробудились, услышав речь Овечкина, и принялись смеяться. Разгневанный Овечкин же не мог понять, почему всему автобусу неожиданно стало так весело.

Весь автобус затих, ведь уже час ночи, а он кричит. Алекс всё не унимался. В этот момент он перепутал слова «фабрика» и «ткань», потому что думал, что оно созвучно с русским. В тот момент мы никак не смогли сдержать смех, вспоминал нападающий Брукс Лайк.

И пусть тогда «Вашингтон» не хватал звёзд с небес, остаток сезона «Кэпиталз» провалили и даже не вышли в плей-офф, но болельщикам их выступление всё же запомнилось. Спустя время Овечкин стал капитаном и превратился в настоящего шоумена. А курьёзные моменты, связанные с первыми годами Александра в Америке, болельщики и товарищи россиянина по команде до сих пор вспоминают с улыбкой.

источник: «Советский спорт»
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