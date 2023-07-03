Овечкин дерзко наорал на тренера посреди ночи. Над хоккеистом смеялась вся команда

Первый сезон Овечкина до сих пор вспоминают с добрыми нотами ностальгии. После локаута-2003/04 юный хоккеист разорвал в клочья всю лигу не только на льду, но и за его пределами. Эпатажный и неряшливый Александр с трудом адаптировался в Америке, но уже тогда старался демонстрировать лидерский характер, что иногда выливалось в нелепые истории.

Однажды в дебютной кампании Овечкин неожиданно позволил себе… наорать на тренера. Реакция одноклубников была бесценна.

ОВЕЧКИН — СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ НХЛ

Хоккеист попал в НХЛ в сезоне-2005/06, с ходу заявив о себе в «Вашингтоне» как об одном из лучших игроков мира. По итогам кампании Александр занял третье место в списке сильнейших бомбардиров (52 шайбы) вместе с другой легендой российского хоккея - Ильёй Ковальчуком, а в рейтинге «гол+пас» уступил только Яромиру Ягру и Джо Торнтону - 106 очков. «Колдер Трофи» за лучшего новичка сезона не вызвал никаких сомнений.

К сожалению, «Кэпиталз» не смогли поддержать темп новичка и заняли последнее место в своём дивизионе. Очень уж хороши были соперники — в особенности «Каролина» и «Тампа». «Вашингтон» не демонстрировал хорошей игры на дистанции и лишь изредка показывал хороший результат. Однако если бы в НХЛ вручали трофей за самый атмосферный коллектив, то чаша точно ушла бы в «Кэпиталз». В том числе благодаря харизме российского хоккеиста.

Источник фото: НХЛ

«ИЗ КАКОЙ ТКАНИ ЭТИ КЛЮШКИ?»

В середине регулярки «Вашингтону» предстояла февральская выездная серия в Майами с «Тампой» и «Флоридой». Зацепиться за очки не получилось: «Кэпиталз» с треском проиграли обе встречи, пропустив в каждой по пять шайб. Такой результат не мог не сказаться на общем настрое команды и уж тем более голодного до побед Овечкина.

После того как команда прилетела в родной город, игроки сели в автобус, чтобы вернуться на тренировочную базу. Рассерженный Овечкин не смог принять позора поражений и решил по телефону высказать своё недовольство одному из тренеров:

— Эти клюшки — полное дерьмо! Позвони на фабрику и посоветуй им прислать что-нибудь получше! — буквально орал в трубку хоккеист.

Спящие сокомандники вмиг пробудились, услышав речь Овечкина, и принялись смеяться. Разгневанный Овечкин же не мог понять, почему всему автобусу неожиданно стало так весело.

— Весь автобус затих, ведь уже час ночи, а он кричит. Алекс всё не унимался. В этот момент он перепутал слова «фабрика» и «ткань», потому что думал, что оно созвучно с русским. В тот момент мы никак не смогли сдержать смех, — вспоминал нападающий Брукс Лайк.

И пусть тогда «Вашингтон» не хватал звёзд с небес, остаток сезона «Кэпиталз» провалили и даже не вышли в плей-офф, но болельщикам их выступление всё же запомнилось. Спустя время Овечкин стал капитаном и превратился в настоящего шоумена. А курьёзные моменты, связанные с первыми годами Александра в Америке, болельщики и товарищи россиянина по команде до сих пор вспоминают с улыбкой.