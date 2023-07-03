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Латвийцы дразнили Россию свастикой. После гордо ушли из КХЛ и похоронили клуб

Рижское «Динамо» отлично жило на российские деньги. На Родине же оказались никому не нужны.
Латвийцы дразнили Россию свастикой. После гордо ушли из КХЛ и похоронили клуб
03 июля 2023 17:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

О рижском «Динамо» периода его выступления в чемпионате СССР у болельщиков со стажем остались по большей части тёплые воспоминания. Прибалтийский клуб открыл для нашего хоккея легендарного тренера Виктора Тихонова и целую плеяду блестящих игроков во главе с трёхкратным чемпионом мира ХелмутомБалдерисом. А в 1988 году команда достигла своего пика, завоевав серебряные награды союзного первенства и уступив только несокрушимому ЦСКА. После распада СССР клуб — уже под названием «Пардаугава» — выступал в чемпионате Межнациональной хоккейной лиги и в 1995 году тихо прекратил своё существование.

РИА Новости

Возрождение флагмана латвийского хоккея было приурочено к образованию КХЛ, куда «Динамо» вступило с первого же сезона. Акцент делался на отход от истоков и имидж современного европейского клуба. Ярких личностей в составе новой команды было немало — братья Редлихсы, Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс и многие другие всерьёз полюбились болельщикам на всех необъятных просторах лиги. Но порой в погоне за шоу руководители рижского клуба откровенно перегибали палку.

РИА Новости

Как выглядит солнце?

17 ноября 2013 года на льду перед домашним матчем рижан против «Югры» была выложена фигура в цветах латвийского флага, недвусмысленно напоминающая нацистский символ. Недоумению и возмущению любителей хоккея и специалистов не было предела. Лига тут же попыталась оправдать «Динамо», выпустив заявление о том, что представленная фигура изображала не свастику, а солнце. Ничего кроме смеха это вызвать не могло, поэтому через неделю КХЛ всё-таки оштрафовала клуб на миллион рублей за демонстрацию запрещённой символики.

РИА Новости

Рижане после этого стали осторожнее в публичном проявлении своих чувств, но те, кто видел это сомнительное представление, свои выводы, безусловно, сделали. И, возможно, оказались правы. В 2022 году, после обострения политической обстановки в мире, рижское «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. Руководители прибалтийского клуба не стеснялись в формулировках и громко хлопнули дверью.

Не кусай кормящую руку

Прошлый сезон рижане провели в чемпионате Латвии, но особенных успехов им добиться не удалось. Заняв третье место в регулярном чемпионате, рижане в полуфинале плей-офф без шансов уступили будущему победителю турнира - «Земгале» из Елгавы. Первый звонок о том, что «в рижском королевстве не всё ладно» прозвучал ещё тогда. А сейчас стало известно, что «Динамо» может не начать следующий сезон по причине финансовых проблем.

ХК "Динамо" (Рига)

Как выяснилось, вариться в уютном котле КХЛ было куда надёжнее, чем стать финансово успешным проектом в родной стране. Серебром чемпионата СССР тридцатипятилетней давности там уж точно никого не удивишь — ностальгирующих болельщиков, помнящих ту эпоху год от года становится всё меньше.

Архив "Советского спорта"

Пока в стане «Динамо» опровергают факт снятия с чемпионата, но известно, что заявку на следующий сезон они пока не подавали. Дыма без огня, как правило, не бывает, так что уже в самое ближайшее время рижский клуб может умереть второй раз за неполные три десятка лет. И не исключено, что на этот раз окончательно.

источник: «Советский спорт»
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