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«За такие слова надо наказывать». Российский хоккеист вырубил судью одним ударом

На олимпийского чемпиона даже пожаловались в полицию.
«За такие слова надо наказывать». Российский хоккеист вырубил судью одним ударом
04 июля 2023 10:32
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости

Андрея Коваленко неспроста прозвали в НХЛ “русским танком”. Олимпийский чемпион заработал репутацию одного из самых мощных игроков своего времени: хоккеист выступал в роли таранного форварда и мастерски раскидывал своих оппонентов. Нередко при этом нападающий переходил грань честной игры, собирая щедрый урожай штрафов.

Архив "Советского спорта"

Однако в одном из матчей знаменитый спортсмен зашёл слишком далеко. Получив очередное наказание за грубый фол, Коваленко не сдержал эмоций и… кинулся на арбитра с кулаками.

Несчастного рефери пришлось госпитализировать.

Нокаут от ветерана

В 2018 году “Ростех” проводил очередной розыгрыш Кубка Вызова для любителей. Согласно регламенту, впрочем, заявлять в состав команд можно было и профессионалов, так что на поле в рамках турнира нередко мелькали громкие имена. Одним из сильнейших коллективов того сезона считался “Газпром экспорт”, за которые выступали Алексей Яшин, Игорь Варицкий и многие другие, включая чемпиона Олимпиады-1992 Коваленко.

Газпромовская команда с лёгкостью преодолела групповой этап, после чего должна была встречаться с “Тиграми” в плей-офф: за “полосатых” играли в частности Андрей Разин и Михаил Тюркин. Игра на вылет проходила по стандартным для ветеранских соревнований правилам, то есть без силовой борьбы. Однако следовали предписаниям не все.

РИА Новости

По ходу матча правила нарушали игроки обеих команд, однако судейством возмущались только представители “Газпрома”. По мнению хоккеистов, арбитры делали всё, чтобы не пропустить их клуб в финал, в том числе игнорируя фолы “Тигров”. Ключевым в этом конфликте оказался эпизод в третьем периоде, когда один из оппонентов сбил Коваленко, а тот в ответ отмахнулся клюшкой. Владислав Киселев, обслуживавший игру, нарушение увидел лишь в действиях газпромовца.

В этот момент Коваленко вышел из себя. Андрей накричал на специалиста матом, но переубедить Киселева оказалось невозможно: тот выписал ему ещё один штраф - за поведение. Тогда хоккеист пустил в ход другой аргумент - силовой:

- Я даже не видел, что он едет сзади. Коваленко держали судьи и игроки, чтобы он не подъезжал ко мне. Он вырвался, подъехал ко мне. Я посмотрел ему в лицо – глаза его были просто невменяемыми. Я решил поговорить с ним, но тут последовал удар. Дальше не помню. Говорят лежал на льду минуты две, - приводит слова Киселева «СЭ».

«За такие слова надо наказывать»

Спустя время судья смог подняться и даже доработать матч, но без последствий этот нокаут для него не прошёл. Владислав по-прежнему чувствовал себя не лучшим образом и решил провериться у врача. Диагноз ему поставили однозначный: сотрясение мозга. Киселеву даже предложили госпитализацию, но тот решил отложить лечение до возвращения на место жительства - в Уфу.

Вскоре скандал начал широко обсуждаться в прессе. Коваленко в интервью заявил, что сразу после матча осознал, что поступил неправильно, и даже хотел извиниться перед судьёй, однако сделать этого ему не дали. На подходе к раздевалке его остановили… полицейские. Как выяснилось, Киселев по итогам инцидента написал на игрока заявление.

РИА Новости

Впрочем, составлять протокол на олимпийского чемпиона в итоге никто не стал. Коваленко же, по собственным словам, впоследствии несколько раз приносил Киселеву извинения по телефону и даже предлагал помочь ему с лечением, но судья отвечал отказом. На следующий год после инцидента, когда хоккеист стал депутатом Ярославской Думы, его вновь спросили о произошедшем. На этот раз стало ясно, что раскаивается спортсмен лишь отчасти:

- Я был не прав только в том, что не сдержал свои эмоции, которые копились весь матч. Чашу весов перевесило, когда во втором перерыве он сидел с игроками соперника и улыбался. Последней каплей был его жесткий ответ, на который я по-мужски должен был ответить. Считаю, что сделал это правильно, потому что в жизни за такие слова надо наказывать, - резюмировал хоккеист.

источник: «Советский спорт»
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