«Трёхглазые уродины из Чернобыля». Хоккеист из США гадко проехался по русским женщинам

Американские хоккеисты нередко приезжают заканчивать карьеру в КХЛ. Легионерам из-за океана в нашей лиге обычно выписывают щедрые зарплаты и в целом предоставляют замечательные условия для работы. Неудивительно, что большинство из них впоследствии отзываются о командировках в Россию позитивно.

Есть, впрочем, из этого правила и исключения, в число которых вошёл и Райан Уитни. Вернувшись на родину, американец поначалу умеренно критиковал российский спорт, но через некоторое время перешёл границы приличия.

Хоккеист гадко оскорбил русских девушек.

Источник фото: НХЛ

Из Флориды в Сочи

Большую часть карьеры Уитни провёл в Штатах. Выступать в НХЛ он начал в 2005 году, отыграв в сильнейшей лиге мира в общей сложности 10 сезонов и сменив за это время четыре клуба, но по-настоящему большой звездой стать не сумел. Главным достижением Райана стала серебряная медаль Олимпиады-2010: в финале турнира сборная США уступила Канаде.

Спад в карьере Уитни начался как раз после Игр в Ванкувере. В конце 2010 года защитник получил серьёзную травму лодыжки, выпав до конца сезона. С тех пор Райану уже было тяжело выступать на прежнем уровне. В 30 лет американец не смог продлить контракт с «Эдмонтоном», после чего переехал во «Флориду», но в итоге провёл за «пантер» всего семь игр в НХЛ. Вскоре игрока перебросили в АХЛ, после чего тот решил отправиться на заработки за границу, а именно – в Россию.

Источник фото: НХЛ

В 2014 году американец переехал в «Сочи». Сезон Уитни провёл неплохо, набрав солидные для защитника 19 очков в 42 матчах, и даже помог южанам пробиться в плей-офф. Однако в организационном плане Райану с клубом повезло не очень: в том году «Сочи» долго задерживал игрокам и тренерам зарплату, из-за чего в прессе разгорелся настоящий скандал. Уитни задерживаться в КХЛ не стал и уже на следующий год переехал в Швецию, после чего завершил карьеру.

«Или страшилище, или модель»

Вернувшись на родину, Уитни стал рассказывать местным журналистам о своих приключениях в экзотической России. Жизнью в Сочи американец в целом остался доволен, хотя некоторые вещи показались ему странными: например, отсутствие в городе туристов и слабое владение местных английским языком. Отдельно спортсмен прошёлся по нашей системе здравоохранения, но больше всего досталось его бывшему клубу. Хоккеиста ужасно раздражала программа тренировок команды:

– Я спрашивал у русских парней: «Зачем мы делаем это? Это же не имеет никакого смысла». Ответ был всегда одинаковым. Легкое пожимание плечами, а затем: «Это Россия». Жизнь в России – это ад! Но мне понравилось, – говорил Уитни.

Источник фото: РИА Новости

Два года спустя Райан вновь делился своими впечатлениями о России в собственном подкасте. На слова гостя выпуска, упомянувшего русских девушек, Уитни ответил неожиданной тирадой:

– В России девушка – или страшилище, или модель. У них нет чего-то среднего. Русские девушки или полное убожество, или сводящие с ума красавицы. Или трехглазая уродина из Чернобыля, или Анна Курникова, – рассудил хоккеист.

Нетрудно догадаться, что в России слова Уитни не оценили. Высказывание хоккеиста тут же прокомментировали известные эксперты: от чиновников до спортсменов. Думский депутат Дмитрий Свищев, например, посетовал на невоспитанность американца и предположил, что в нём говорит «банальная обида», а покойный Владимир Жириновский призвал правозащитников обратить на неблагообразные слова спортсмена. Отреагировал на инцидент и великий Вячеслав Фетисов, чьи слова приводит портал «360»:

– Выйди на улицу, оглянись вокруг и посмотри на наших женщин. глупый человек – может быть, не туда смотрел все время. Поверьте, у нас самые красивые женщины в мире, – резюмировал историю легендарный чемпион.