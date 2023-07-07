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«Трёхглазые уродины из Чернобыля». Хоккеист из США гадко проехался по русским женщинам

Бывшего игрока КХЛ раскритиковали за возмутительные слова.
«Трёхглазые уродины из Чернобыля». Хоккеист из США гадко проехался по русским женщинам
07 июля 2023 22:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Американские хоккеисты нередко приезжают заканчивать карьеру в КХЛ. Легионерам из-за океана в нашей лиге обычно выписывают щедрые зарплаты и в целом предоставляют замечательные условия для работы. Неудивительно, что большинство из них впоследствии отзываются о командировках в Россию позитивно.

Есть, впрочем, из этого правила и исключения, в число которых вошёл и Райан Уитни. Вернувшись на родину, американец поначалу умеренно критиковал российский спорт, но через некоторое время перешёл границы приличия.

Хоккеист гадко оскорбил русских девушек.

Источник фото: НХЛ

Из Флориды в Сочи

Большую часть карьеры Уитни провёл в Штатах. Выступать в НХЛ он начал в 2005 году, отыграв в сильнейшей лиге мира в общей сложности 10 сезонов и сменив за это время четыре клуба, но по-настоящему большой звездой стать не сумел. Главным достижением Райана стала серебряная медаль Олимпиады-2010: в финале турнира сборная США уступила Канаде.

Спад в карьере Уитни начался как раз после Игр в Ванкувере. В конце 2010 года защитник получил серьёзную травму лодыжки, выпав до конца сезона. С тех пор Райану уже было тяжело выступать на прежнем уровне. В 30 лет американец не смог продлить контракт с «Эдмонтоном», после чего переехал во «Флориду», но в итоге провёл за «пантер» всего семь игр в НХЛ. Вскоре игрока перебросили в АХЛ, после чего тот решил отправиться на заработки за границу, а именно – в Россию.

Источник фото: НХЛ

В 2014 году американец переехал в «Сочи». Сезон Уитни провёл неплохо, набрав солидные для защитника 19 очков в 42 матчах, и даже помог южанам пробиться в плей-офф. Однако в организационном плане Райану с клубом повезло не очень: в том году «Сочи» долго задерживал игрокам и тренерам зарплату, из-за чего в прессе разгорелся настоящий скандал. Уитни задерживаться в КХЛ не стал и уже на следующий год переехал в Швецию, после чего завершил карьеру.

«Или страшилище, или модель»

Вернувшись на родину, Уитни стал рассказывать местным журналистам о своих приключениях в экзотической России. Жизнью в Сочи американец в целом остался доволен, хотя некоторые вещи показались ему странными: например, отсутствие в городе туристов и слабое владение местных английским языком. Отдельно спортсмен прошёлся по нашей системе здравоохранения, но больше всего досталось его бывшему клубу. Хоккеиста ужасно раздражала программа тренировок команды:

– Я спрашивал у русских парней: «Зачем мы делаем это? Это же не имеет никакого смысла». Ответ был всегда одинаковым. Легкое пожимание плечами, а затем: «Это Россия». Жизнь в России – это ад! Но мне понравилось, – говорил Уитни.

Источник фото: РИА Новости

Два года спустя Райан вновь делился своими впечатлениями о России в собственном подкасте. На слова гостя выпуска, упомянувшего русских девушек, Уитни ответил неожиданной тирадой:

В России девушка или страшилище, или модель. У них нет чего-то среднего. Русские девушки или полное убожество, или сводящие с ума красавицы. Или трехглазая уродина из Чернобыля, или Анна Курникова, рассудил хоккеист.

Нетрудно догадаться, что в России слова Уитни не оценили. Высказывание хоккеиста тут же прокомментировали известные эксперты: от чиновников до спортсменов. Думский депутат Дмитрий Свищев, например, посетовал на невоспитанность американца и предположил, что в нём говорит «банальная обида», а покойный Владимир Жириновский призвал правозащитников обратить на неблагообразные слова спортсмена. Отреагировал на инцидент и великий Вячеслав Фетисов, чьи слова приводит портал «360»:

– Выйди на улицу, оглянись вокруг и посмотри на наших женщин. глупый человек может быть, не туда смотрел все время. Поверьте, у нас самые красивые женщины в мире, резюмировал историю легендарный чемпион.

источник: «Советский спорт»
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