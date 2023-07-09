Армейцы подрезали крылья «лётчикам». Уважения между КХЛ и НХЛ больше нет

Гром среди ясного кхловского неба грянул достаточно буднично. Уже не первый день громкий шёпот в СМИ без сомнений отправлял многострадального вратаря Ивана Федотова в армейский клуб. Закавыкой стал объявленный «Филадельфией Флайерз» договор с Иваном на сезон-2023/2024, но ЦСКА не идёт на компромиссы и в условиях политической подоплёки, не мешкая, заключил соглашение с Федотовым на два следующих года.

Далее ситуация вышла из-под контроля, хотя, опять же, вполне ожидаемо. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что действующего меморандума об обоюдном уважении контрактных обязательств между КХЛ и НХЛ больше нет. Нечто подобное когда-то уже было, но тогда возобладал здравый смысл и лигам удалось заключить соглашение о взаимопонимании, но на словах. Что нас ждет после громкого разрыва, грубо говоря, уважения, можно только предполагать.

РИА Новости

Боссы ЦСКА пытаются подстелить соломку, рассказывая в прессе, что «лётчики» из Филадельфии не предоставили подписанный Федотовым вариант контракта, чем развязали армейскому руководству руки, однако кого это сейчас будет интересовать. Всё уже объявлено, обратной дороги по сути нет. Российский хоккей ожидают странные времена. Вот и что говорит об этой ситуации наш прославленный спортсмен и тренер Вячеслав Быков:

«Мне интересно, что на этот счёт думают наши руководители спорта и хоккея в частности. Это их обязанность защищать наших спортсменов, продвигать наши принципы и строить отношения с другими международными организациями на основе взаимоуважения и защиты своих интересов.

Хотелось бы услышать их мнение! Все вопросы стоит задать в КХЛ. Пусть они ответят, что и как, это их забота. Стоит ли ждать Овечкина и других российских звёзд из НХЛ в КХЛ? Не испытывайте иллюзий по поводу возвращения этих персон», — цитирует Быкова Metaratings.ru.

На данный момент есть ощущение, что больше всего от этого скандала пострадает другой армейский клуб, из Санкт-Петербурга, не первый год бережно собирающий под свои богатые знамёна множество юных талантов из других команд. Учитывая, что на контракты больше никто обращать внимания ни у нас, ни за океаном, не будет, то из условного подмосковного «Витязя» уже не так легко будет пригласить несколько одарённых и сверкнувших на секунду хоккеистов. Постоянно будет маячить огонёк из Северной Америки, благодаря которому любой наш не совсем зрелый бриллиант сможет улететь из России, не предупреждая об этом вообще никого.

РИА Новости

Если же отталкиваться от того, что СКА в этом плане не особо обеднеет, потому что, помимо того же «Витязя», в КХЛ существует масса других клубов для пополнения состава петербуржцев, то в долгосрочной безрадостной перспективе проблемы могут появиться именно у кузниц талантов из Ярославля и Челябинска. Достаточно одного взгляда на прошедший драфт НХЛ, чтобы понять, кто и сколько хоккеистов из России делегировал в Северную Америку. И вот тут становится гораздо тревожнее.

Понятное дело, что в нынешнем своём виде КХЛ не очень способна конкурировать с НХЛ. И вытащить оттуда какую-нибудь усреднённую звезду сейчас будет затруднительно. Больше нет такого потока свободных финансов, чтобы заполучить условного Иржи Гудлера из условного же «Детройта». У НХЛ же возможности в разы шире. Более того, сама процедура ежегодного драфта для хоккеистов из России становится ненужной, потому что любого паренька можно забрать просто так и за так. И это грозит серьёзными проблемами для всего отечественного хоккея.