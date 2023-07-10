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Парень из сибирского детдома сенсационно пробился в НХЛ. За Васю уже бьются две сборные

Хоккеист уже стал лучшим среди студентов. Следующая остановка – «Коламбус».
Парень из сибирского детдома сенсационно пробился в НХЛ. За Васю уже бьются две сборные
10 июля 2023 10:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: архив семьи Кисветтер

Том, или Василий, Кисветтер парень с необычной судьбой. Будущий хоккеист родился в Сибири, но ещё в младенчестве оказался в США благодаря приёмной семье. Недавно, спустя почти 17 лет после переезда мальчика, о нём неожиданно заговорили в России. Похоже, совсем скоро в НХЛ появится ещё один топ-вратарь с русскими корнями.

За парня уже сражаются две сборные!

Из Новокузнецка в США

Василий Кисветтер (второе имя Том) родился в 2005 году в Новокузнецке. Биологические родители отказались от сына на второй день после его появления на свет, из-за чего ребёнок попал в местный детдом. Судьба будущего спортсмена круто изменилась в 2006 году, когда Кристина и Эрик Кисветтеры усыновили в России двух мальчиков, Василия и Павла, чтобы затем перевезти их в Штаты.

Источник фото: архив семьи Кисветтер

В пятилетнем возрасте Том влюбился в хоккей благодаря отцу. Папа предложил сыну выйти на лед, и тот сразу же определил для себя позицию вратаря. Получилось настолько хорошо, что в семье приняли решение записать обоих детей на программу «Learn to Skate»: там ребят обучали основам катания на коньках, после чего ученики могли пройти просмотр в хоккейную команду.

В это время братья также занимались плаванием, и оба преуспели. Они завоевали множество наград на соревнованиях: в Новой Англии Тому до сих пор принадлежит рекорд среди юношей. Кисветтеру пророчили большое будущее, однако мальчик сделал выбор в пользу другого вида спорта.

Будущее американского хоккея

Вся заслуга принадлежит вратарю «Брюинз» Тиму Томасу. В 2011 году, когда мне было шесть лет, я запоем смотрел их финал против «Ванкувера», глядел на то, что он вытворял в воротах и думал: «Как же круто!». Ведь это благодаря ему они играют в финале, это он герой команды. Тогда и понял, что хочу тоже стать вратарем, вспоминал Том.

Хоккей привлекал Тома куда больше, чем плавание. По настоянию отца в 12-летнем возрасте он отправился в спортивную школу. Несмотря на нехватку опыта, вратарь довольно быстро вышел на необходимый уровень и начал показывать выдающиеся результаты.

Источник фото: архив семьи Кисветтер

Успешные выступления Тома на юношеском уровне привлекли внимание скаутов. Первым поклонником его таланта стал Брайан Эклунд: он предложил перспективному вратарю присоединиться к «Академии Тэйер» одной из самых престижных в Бостоне.

Став одним из лучших вратарей среди юношей, Кисветтер отправился защищать цвета Бостонского университета, где в очередной раз здорово проявил себя. Он провел два сильных сезона в Студенческой лиге (NCAA), получив хорошую возможность пробиться в НХЛ. Этим летом мечта Тома сбылась: молодому игроку предложили контракт в «Коламбусе».

Россия или Америка?

Поскольку вопрос вызова в национальную сборную – дело времени, Тому предстоит выбор: представлять Россию или США? За развитием карьеры хоккеиста с двойным гражданством, по слухам, следят федерации обеих стран. Мать Кисветтера считает, что парню ближе американская команда, так как он прожил в Штатах большую часть жизни.

– Воспитывали мы их в том духе, чтобы они гордились своим российским происхождением в них это есть. Каждый прошел через несколько стадий осознания, кто он такой и откуда приехал. Том реагировал «Я русский?! Вау, круто!». В Новокузнецке его бы ждала не самая легкая жизнь. Он на это смотрит по-другому: я, говорит, все равно стал бы вратарем и играл за «Металлург», рассказывала мать хоккеиста.

Источник фото: архив семьи Кисветтер

Сейчас перспективный вратарь старается как можно меньше думать о возможном выступлении за сборную, но не отрицает, что чаша весов может качнуться в сторону России. Тем более, агент игрока Дэн Мильштейн уже говорит о том, что Кисветтер на карандаше у американской федерации, но и в Москве не желают упускать сильного игрока.

– Если такая возможность представится, и никаких других альтернатив в этот момент не будет я ее рассмотрю. Но сейчас я точно не нахожусь в активном поиске такой возможности. Безусловно, для меня было бы честью попасть хотя бы в поле зрения любой из них. Но пока мне хотелось бы остаться поблизости в США или в Канаде, заключил Том.

источник: «Советский спорт»
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