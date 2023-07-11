«Не стой за воротами». Новые судейские веяния в главной лиге страны

В КХЛ ежегодно вносятся изменения в правила, которые, по мнению управленцев лиги должны положительно отразиться на зрелищности хоккея. В преддверии нового сезона, главная лига России решила вновь порадовать хоккеистов и болельщиков нововведениями. Изменения вполне себе полезные, которые направлены на ускорение игры и внесение справедливости в двоякие трактовки существовавших доныне правил.

Самое важное и главное нововведение коснулось пресловутого «вечного стояния» игроками за воротами, которые в ожидании бесконечных смен и выбора правильного вектора начала атаки, проводят в трапеции за своим голкипером невообразимое количество времени, что сильно понижает зрелищность игры. По новым правилам игрокам будет запрещено держать шайбу более трёх секунд. В случае первого нарушения последует свисток арбитра, остановка игры и предупреждение с вбрасыванием шайбы в зоне команды, нарушившей правила, если кто-то ослушается или забудет о современных веяниях — моментально будет выписан малый штраф.

Источник фото: ХК "Сочи"

Еще одно крайне важное уточнение, направленное на снижение травматичности спортсменов – теперь двухминутным штрафом будет караться открытая калитка на скамейке, но исключительно в случае получения травмы игроком, который налетел на «дверку». Не секрет, что в последние годы, такие вещи имели место быть. И очень неприятно было наблюдать, когда в достаточно простой ситуации хоккеист покидал на носилках.

В «любимых» фанатами хоккея потасовках теперь тоже всё стало интереснее. Из пунктов правил о драках уберут строчку, согласно которой судьи накладывают 10-минутный штраф за скидывание краг, если соперник не принял вызов и не хочет вступать в бой. Ранее, напоминаем, наказывались оба действующих лица эпизода. Частенько такая трактовка вызывала споры, потому что никто не обязан вступать в силовое противостояние, если он этого не хочет.

Источник фото: РИА Новости

Если возвращаться к действиям вокруг ворот, то теперь будет так - если игрок атакующей команды в результате давления на него со стороны защитника сдвигает ворота, а шайба пересекает линию, то взятие ворот засчитывается. Былые трактовки подобных эпизодов также вызывали множество вопросов. Совершенно несправедливой была ситуация, когда защитник с «мясом» пытается запихнуть атакующего игрока противоположной команды в ворота и сносит всё на своём пути, включая те же ворота, собственного вратаря, а заодно и шайбу.

Последнее изменение в будущем сезоне КХЛ коснётся вариантов у арбитра при видеопросмотрах для уверенности в принятии решений о наложении больших штрафов. В том случае если во время просмотра видео было обнаружено еще какое-то нарушение со стороны любого игрока, то судья будет иметь право накладывать дополнительные штрафы на команды. Мало того, у арбитров появится возможность в моментах, где предусмотрен штраф в две минуты или «5+20», выписывать просто пятиминутную отсидку провинившемуся.

Источник фото: РИА Новости

Если резюмировать всё вышесказанное, то видно поступательное движение КХЛ к тому, чтобы паузы в играх не затягивались, и зритель наконец-то мог видеть быстрый хоккей, без того, что явно вносило элемент скуки в хоккей. Плюс – справедливость. Очень многие любители хоккея кулуарно жаловались на непонятные трактовки эпизодов, когда очевидные нарушения либо пропускались арбитрами ввиду несовершенства в правилах, либо заставляли судей подолгу изучать на мониторах каждый спорный эпизод. Теперь, когда шероховатости устранены, можно будет с интересом посмотреть, как все новинки будут реализовываться на практике.