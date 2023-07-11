Алексей Дементьев: у Федотова нет контракта с «Филадельфией»

Вряд ли вы не в курсе, но на всякий случай напомним. Один из лучших отечественных голкиперов Иван Федотов совсем недавно вернулся из рядов вооружённых сил России. За него началась борьба между лидером КХЛ ЦСКА и командой НХЛ «Филадельфией». Оба клуба претендуют на Ивана и в качестве аргумента демонстрируют подписанный с ним контракт. Однако в этом деле есть море подводных камней.

«СИТУАЦИЯ НАМНОГО ПРОЩЕ, ЧЕМ ПРЕПОДНОСИТСЯ»

— С чем, на ваш взгляд, связано решение КХЛ зарегистрировать контракт Федотова, хотя за пару дней до этого лига была против? Кто именно убедил?

— Думаю, руководство кичится тем, что контракт был подписан на сезон, который прошёл. Документы были оформлены именно на такой срок. Для лиги было достаточно того, что у игрока нет контракта, он попросту закончился. Ситуация явно проще, чем она преподносится.

— Кто прав в этой ситуации – КХЛ или НХЛ? Есть ли на самом деле у Федотова контрактные обязательства перед «Филадельфией»?

— Как я уже и сказал, годовой контракт был подписан на сезон-2022/23, после чего Федотова забрали в армию. Этот сезон прошёл, а в новом у него нет контракта с какой-либо командой.

Источник фото: РИА Новости

— Удивлены ли вы, что ФХР просит консультации у ИИХФ? Это может помочь в решении конфликта?

— Наверное, нужен какой-то посредник в урегулировании данного вопроса, потому что нормативные акты и действия, которые могут делать НХЛ и КХЛ, отличаются. Вопрос состоит в том, какую третью сторону выбрать. Если это будет ИИХФ, то не думаю, что наша сторона получит от них какую-либо помощь. На мой взгляд, это связано с их последними действиями и отношением к россиянам и белорусам в целом.

— За Федотова ведётся настоящая борьба, но сможет ли он выступать на таком же высоком уровне после годовой паузы?

— На этот вопрос сейчас сложно ответить. Необходимо видеть его в игре. Ну, а дальше каждый из специалистов и руководителей клубов сделает для себя соответствующие выводы по факту его игры. Могу лишь сказать, что если Иван будет показывать такой же уровень, что и год назад, то вся эта борьба будет точно оправданна.

«ЕСЛИ НХЛ НАЧНЁТ РЕГИСТРИРОВАТЬ ИГРОКОВ КХЛ, ЭТО БУДЕТ УДАР»

— Как, на ваш взгляд, будут развиваться отношения между КХЛ и НХЛ после этого случая?

— Честно говоря, очень хотелось бы верить, чтобы они остались очень добрыми и неконфликтными. У двух лиг традиционно были некоторые конфликты, однако отношения в общей массе всегда были неплохие. Часто и они, и мы шли друг другу навстречу.

Источник фото: РИА Новости

— Как эта ситуация может сказаться на других хоккеистах, желающих уехать в НХЛ?

— Это, наверное, самый щекотливый вопрос во всей сложившейся ситуации. Мы пока не имеем на руках пресс-релиз Национальной хоккейной лиги. Конечно, ведутся определённые консультации и разговоры между федерацией хоккея, КХЛ и НХЛ. Сейчас просто не выходит какая-либо информация на поверхность до определённого момента.

Если НХЛ примет решение о регистрации контрактов задрафтованных игроков или свободных агентов из России, то, скорее всего, это будет серьёзный удар по составам определённых команд в нашей лиге. В таком случае возникнет большая головная боль для менеджеров, будет необходимо сохранить игроков, которые потенциально интересны НХЛ. Это, наверное, будет самый тяжёлый вопрос для руководства наших клубов.