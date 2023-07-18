Разбили голову пивной кружкой. Экс-хоккеист ЦСКА попал в реанимацию

Бывший хоккеист молодёжной команды ЦСКА угодил в реанимацию в Москве. В одном из баров в центре столицы спортсмену повредили голову ударом пивной кружкой только потому, что он на кого-то не так посмотрел.

Ещё свежа в памяти история, как звезда отечественного баскетбола и ключевой игрок столичного ЦСКА Алексей Швед на выходе из ресторана в центре Москвы повздорил с посетителями, после чего началась потасовка, в ходе которой Швед получил черепно-мозговую травму и чуть было не завершил из-за этого баскетбольную карьеру (хотя и сейчас ещё нет полной ясности, будет Алексей продолжать играть или нет).

Источник фото: соцсеть Артура Шепелькова

Очередная подобная история произошла в центре Москвы. В баре на Лубянке, то есть у самого Кремля, вечером 25 июня до позднего вечера засиделся бывший игрок клуба МХЛ «Красная Армия» Артур Шепельков. По словам очевидцев, в районе трёх часов ночи молодой человек просто посмотрел в сторону другого столика.

Вскоре один из сидевших за соседним столом мужчин подошёл к Артуру и грубо спросил, зачем он так пристально на него смотрит. Такие истории не заканчиваются обычным разговором. Словесная перепалка переросла в драку. Мужчина взял в руку пивную кружку и со всей силы ударил Шепелькова по голове. Тем самым дебоширом оказался 49-летний Мартур Мкртчян. После инцидента Артура доставили в реанимацию с подозрением на черепно-мозговую травму.

Источник фото: ВХЛ

Карьера Артура Шепелькова в молодёжном хоккее была не такая уж и долгая. Родился парень в мае 1989 года. Во время карьеры был достаточно габаритным защитником (189 см) и плотным (около 100 кг). В составе «Красной Армии» хоккеист играл, начиная с сезона-2015/2016 по сезон-2018/2019. Помимо матчей в МХЛ, также был в составе юных армейцев на Кубке мира 2017 года. Всего за армейский клуб Артур сыграл 180 матчей, в которых отметился тремя шайбами и 14 результативными передачами. Также вызывался в состав юношеской сборной России. На более высокий уровень Шепельков не вышел, в состав взрослого ЦСКА так и не поднялся. После 2019 года карьеру не продолжал.