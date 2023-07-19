Главные переходы лета. Гусев в «Динамо», Якупов в «Нефтехимике», Федотов остаётся в ЦСКА

Хоккей – не футбол. У мастеров главного зимнего спорта летом идёт размеренная жизнь, команды планомерно готовятся к новому сезону, и переходы из клуба в клуб случаются не так рьяно, как это происходит в спорте №1. Трансферная жатва летнего межсезонья в КХЛ на пару недель утихомирилась, чтобы буквально за несколько дней взорвать медиапространство весьма интересными переходами и подписаниями.

Московское «Динамо», которое по ходу нынешнего летнего периода исключительно отдавало своих игроков в другие клубы, разразилось двумя знаковыми сделками. 17 июля стало известно об обмене на денежную компенсацию защитника питерского СКА Игоря Ожиганова. И это удивительно, потому что минувший сезон стал для Ожиганова самым результативным в его карьере – Игорь набрал 44 (13+31) очка и заработал «+18» в 77 матчах за СКА. По российским меркам – Ожиганов является топовейшим хоккеистам, но почему-то оказался не очень нужен главному тренеру армейцев Роману Ротенбергу. Вряд ли самый богатый клуб КХЛ гонится за деньгами. Но есть и другое предположение – СКА настолько переукомплектован хоккеистами приличного уровня, что даже одному из лучших оборонцев лиги не находится места в командном ростере.

РИА Новости

Вторым громом средь не сильного ясного московского неба стало подписание бело-голубыми Никиты Гусева. Кто такой Гусев, знают даже дети. Тут можно сто раз не расписывать бомбардирские подвиги человека, принёсшего сборной России олимпийское золото Пхёнчхана 2018 года. Гусев — наиболее узнаваемая и медийная величина в нашем хоккее, но в последнее время он откровенно захандрил. Ещё свежа история с отстранением Никиты из состава СКА в плей-офф-2022/2023. Якобы из-за того, что он позволил себе нарушить режим. Но контракт Гусева с питерским клубом закончился, и нападающий нашёл себе новый клуб, вернувшись в Москву, спустя более 10 лет с того момента, как он играл за ЦСКА. Хочется надеяться, что в «Динамо» один из лучших российских хоккеистов вновь обретёт былые кондиции.

РИА Новости

Ещё одна трансферная бомба прошедшей недели ожидаемо прогремела в стане столичного ЦСКА. Возвращение вратаря Ивана Федотова с армейской службы, но не в состав «Филадельфии Флайерз», куда резонно должен был улететь один из лучших вратарей России по окончании службы, а в родные пенаты. Эффект от этого подписания ещё только предстоит осознать, потому что КХЛ рискует надолго испортить отношения с НХЛ. Боссы ведущей североамериканской лиги утверждают, что Иван находится на контракте с «Флайерз», в ЦСКА это опровергают и говорят, что не видели никаких соглашений Ивана с другими клубами. Таким образом, сложилась ситуация, при которой пресловутое взаимное уважение контрактов между лигами в одночасье может рухнуть.

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Неожиданно в топе переходов недели появилась новосибирская «Сибирь». Клуб, где всегда с большой осторожностью относились к приглашению легионеров из Северной Америки, разродился трансфером одного из лучших хоккеистов прошедшего сезона в АХЛ. Из «Бриджпорта» в суровый российский регион прилетел Энди Андреофф. Это событие неслучайно совпало с приходом на тренерскую позицию известного в КХЛ Дэвида Немировски. В прошлом сезоне «Сибирь» на своих плечах тащили два других представителя Северной Америки — Тревор Мёрфи и Тейлор Бек, которые вошли в число лучших бомбардиров КХЛ. Боссы «Сибири» решили не останавливаться на этом, ведь, эксперимент оказался более чем удачным, и пригласили к себе третьего хоккеиста. Энди Андреофф – опытный центральный нападающий, который провёл восемь сезонов в НХЛ, отыграв за «Лос-Анджелес», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфию» под 200 матчей. Но больше он всё-таки известен своими подвигами в лиге рангом ниже – АХЛ. В прошлом сезоне Андреофф стал лучшим бомбардиром в лиге, забросив 37 шайб, заодно установив карьерный снайперский рекорд. В свои 32 года он впервые отправляется покорять Европу. И решил начать с КХЛ.

РИА Новости

Когда-то Наиля Якупова считали чуть ли не «некстваном» в России. Столько авансов даже Матвей Мичков не получал перед драфтом, как это было у Наиля. Однако карьера в НХЛ у молодого хоккеиста откровенно не задалась. С тех пор как Якупов вернулся в Россию, он успел поиграть за СКА, «Амур» и, наконец, омский «Авангард», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года. В почти 30-летнем возрасте Наиль решил вернуться на Родину, в Нижнекамск, где он будет защищать цвета местного «Нефтехимика». В клубе из Татарстана играет младший брат Наиля Рауль. Возможно, именно возвращение домой и воссоединение с братом помогут Якупову перезапустить карьеру.