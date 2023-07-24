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«В Москве вам вырежут почки». Белорусский баламут бежит из НХЛ в Россию

На опального Гальченюка облизывается половина клубов Восточной конференции КХЛ.
«В Москве вам вырежут почки». Белорусский баламут бежит из НХЛ в Россию
24 июля 2023 22:20
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Было время, когда американец с советско-белорусским отливом Алекс Гальченюк прикладывал в рамках четвертьфинала чемпионата мира российскую дружину. Ровно 10 лет назад сын прославленного хоккеиста столичного «Динамо» стал автором одной из восьми шайб в ворота Ильи Брызгалова. И тогда будущее талантливого игрока американской молодёжки казалось безоблачным. Династия, сын пойдёт по стопам отца, и будет шанс даже превзойти родителя.

Но как таковая карьера у Гальченюка-младшего покатилась со скрипом и без особого блеска. В НХЛ он попал, и даже в легендарный «Монреаль», но никаких вистов это не принесло. Поиграв за главный канадский клуб около пяти лет, Алекс ушёл с головой в путешествие по городам и весям североамериканской лиги, не задерживаясь более чем на один год ни в одном клубе. В итоге на сегодняшний момент клубов набралось с полдюжины, а воз Гальченюка и ныне там.

Источник фото: НХЛ

В июле на всех новостных лентах свернула молния – Алекс Гальченюк, мало того что, будучи сильно пьяным, сел за руль своего BMW, так еще и по пути на корню срубил дорожный знак. С места происшествия ретировался, чтобы остановиться на ближайшей парковке и отдохнуть весьма экстравагантным образом – Гальченюк прилёг на асфальт. Но сбитый ранее дорожный знак не смутил хоккеиста. После такого досуга он вновь сел за руль и отправился домой, правда, был остановлен полицией. Сотрудники американского ГИБДД моментально смекнули, что товарищ сильно пьян, и попробовали уговорить негодника проследовать в ближайший участок, на что получили в свой адрес массу угроз, в том числе о неких влиятельных «друзьях из Москвы», которые, по мнению Гальченюка, должны были напугать полицейских.

Свежеиспечённого новичка клуба «Аризона» всё-таки доставили в местное отделение полиции, где ему моментально предъявили обвинения: нападение на частную собственность, хулиганство, сопротивление аресту и угрозы. Утром любителя «лёгкого жанра» выпустили под подписку о невыезде. «Аризона» после сообщений в СМИ об этом инциденте быстренько выставила Гальченюка на драфт отказов, чтобы разорвать с ним контракт. Суд был назначен на 11 августа.

Источник фото: ХК «Аризона Койотис»

Через некоторое время уже российские ленты новостей взорвались сенсацией. Всё дело в том, что Алекс Гальченюк стал клиентом российского скаутского агентства Winners. Поговаривают, что отказывавшийся наотрез от предложений из КХЛ хоккеист на этот раз всё-таки переедет на родину своего отца, потому что иного выхода у него нет. Пьяной выходной Гальченюк сильно подпортил себе репутацию в США. Но в КХЛ, как показывает практика, сильно любят игроков с сомнительным прошлым. В неприятные скандалы на родине попадали такие звёзды континентальной лиги, как: Джейк Виртанен, Брендан Лайпсик, Рид Буше и даже наш Вячеслав Войнов. Всех этих товарищей с распростёртыми объятиями встречала и встречает КХЛ. А зачем разбрасываться качественными хоккеистами, они ж не у нас начудили, поэтому уголовного спроса в России с них нет никакого.

На сегодня Гальченюка ждут чуть ли не в половине команд Восточной конференции. В виртуальных торгах уже упоминается и омский «Авангард», который практически потерял своего лидера Корбана Найта, казанский «Ак Барс» и даже уфимский «Салават Юлаев», который славится своей атакующей стихией в последние годы. Есть ещё один щепетильный момент. В годы, когда Гальченюк играл в «Монреале», он пересекался с российской звездой Александром Радуловым. Именно Радулов уже давно зазывает Алекса в КХЛ, а значит, несмотря на все потолки зарплат и прочие лимиты на легионеров, казанский топ-клуб может сделать финт ушами и увести американского любителя острых ощущений из-под носа конкурентов. Тем более что Гальченюк вполне достойно владеет русским языком.

источник: «Советский спорт»
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