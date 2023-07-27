ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Чем закончатся скитания усталого «блюзмена»? Тарасенко выбирает новый клуб

Владимир Тарасенко был одним из самых интересных свободных агентов межсезонья в НХЛ, но до сих пор без команды.
Чем закончатся скитания усталого «блюзмена»? Тарасенко выбирает новый клуб
27 июля 2023 12:30
автор: Юрий Усынин
автор фото: НХЛ

Направо пойдёшь – в ураган попадёшь, налево пойдёшь – сенатором станешь, прямо пойдёшь – жирный чек найдёшь. Давайте разберёмся, как может закончиться межсезонная сказка с Владимиром Тарасенко в главной роли.

Прошлый сезон в НХЛ у чемпиона мира среди молодёжных команд 2011 года сложился ни шатко ни валко. Начинал он его в «Сент-Луис Блюз», с которым связана самая славная страница в биографии уроженца Новосибирска – победа в Кубке Стэнли в роли одного из лидеров «блюзменов». А завершал уже в «Нью-Йорк Рейнджерс», где особо ничем не запомнился. На адаптацию Тарасенко в новой команде ушла почти вся концовка регулярного чемпионата, а в плей-офф Владимир хоть и не был бесполезен, но и икс-фактором так и не стал. Разумеется, сразу стало понятно, что задерживаться на Бродвее россиянину нет смысла, поэтому перезагружать карьеру нужно в другом месте.

Но где? Давайте разбираться. Предметный интерес к форварду есть у двух клубов – «Каролины Харрикейнз» и «Оттавы Сенаторз». Правда, если посмотреть внимательнее, то окажется, что имеются и другие любопытные варианты.

НХЛ

«Каролина Харрикейнз»

Вариант, прямо скажем, выглядит привлекательным. У «Каролины» есть очевидные проблемы в атаке: в прошлом регулярном сезоне в Восточной конференции клуб занял второе место, но по заброшенным шайбам – только восьмое. А вот с обороной полный порядок – вторая строчка во всей лиге. В прошлом сезоне часть проблем с нападением пытались решить приглашением снайпера Макса Пасиоретти, вот только он лечился почти весь сезон, приняв участие лишь в пяти матчах.

В составе из топовых форвардов сейчас только Себастьян Ахо и раскрывшийся Мартин Нечас, хотя при этом никто не набрал более 71 очка за регулярку, что довольно мало по меркам сегодняшней НХЛ. Да и Андрей Свечников, на которого возлагают большие надежды, всё никак не может вырасти в по-настоящему большую звезду. Вот и получается, что «Каролина» делает ставку на атакующих защитников: к подписанному год назад Бренту Бёрнсу добавили Дмитрия Орлова и вернули всего через год Тони Деанджело. Тут уже напрашивается лозунг в стиле советских плакатов – каждой паре обороны – по «полузащитнику».

«Оттава Сенаторз»

Команда после обмена Эрика Карлссона в 2018 году ни на что серьёзное не претендовала. Однако эти годы не прошли даром – «Оттава» собрала кучу молодых талантов: Тим Штюцле, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Тома Шабо, Джейкоб Чикран, еще до недавнего времени был Алекс Дебринкэт, но в нём всего за один сезон успели разочароваться и быстренько обменяли в «Детройт Ред Уингз». И на всю эту юную шайку только один звёздный ветеран – Клод Жиру. Кажется, в «Сенаторз» решили, что им стоит добавить ещё одного в лице Тарасенко.

«Детройт Ред Уингз», «Эдмонтон Ойлерз», «Филадельфия Флайерз»

Эти команды в списках претендентов на Тарасенко не фигурируют, но присмотреться к Владимиру им стоило бы. «Красные крылья», как уже было упомянуто раньше, разжились Дебринкэтом, но у них по-прежнему более восьми миллионов долларов свободных под потолком зарплат (4-е место в лиге). «Детройт» уже пару лет обитает рядом с зоной плей-офф, но попасть туда пока не может. Причём прошлым летом клуб постарался серьёзно усилить состав, потратив немало денег, вот только выхлоп получился сомнительным. Но раз уж «Ред Уингз» ввязались в гонку за плей-офф, то надо идти до конца. Сильный снайпер точно не помешает: 25+ голов в прошлом регулярном сезоне забросил только один хоккеист команды.

«Эдмонтон» на восьмом месте по количеству свободных денег под потолком зарплат, причём нуждается в усилении глубины нападения. Денег для качественного решения проблемы, а не пары хилых заплат, не хватит, поэтому «нефтяники» могут попытаться хотя бы собрать два по-настоящему грозных звена. У «Ойлерз» есть четыре форварда с 80+ очками за регулярный сезон плюс Эвандер Кейн. И больше нет ни одного нападающего даже с 30+ очками. С приходом Тарасенко (на адекватные деньги, разумеется) канадский коллектив сможет сформировать шикарные первые две тройки нападения.

НХЛ

У «Филадельфии» нет особенных целей на предстоящий сезон, а возможно, даже два-три. Это в том числе показал прошедший драфт, где «лётчики» выбрали Матвея Мичкова, который доберётся до НХЛ только через несколько лет. Однако клуб располагается в крупном городе и имеет богатую историю, поэтому армия фанатов «Флайерз» не поймут откровенного слива регулярки. В ростере полно паршивых контрактов, но если удастся избавиться от одного-двух, то вполне можно выписать солидный чек, который может соблазнить Володю. Место лидера вакантно: в прошлой регулярке лучший бомбардир «Фили», Трэвис Конечны, набрал 61 очко.

Что получается на выходе? «Каролина» готова дать существенную роль, Тарасенко закроет проблемную позицию и сможет побороться за ещё один Кубок Стэнли, вот только по деньгам придётся существенно ужаться. С «Оттавой» имеет смысл связывать себя длинным соглашением, ожидая, когда вырастут в больших звёзд талантливые юнцы клуба. Вот только там Тарасенко нужен на роль опытного дядьки без большой свободы на льду, готов ли он к такому? Другие возможные варианты, предложенные выше, позволяют либо реализовать амбиции в плане борьбы за серьёзные результаты, либо попытаться получить максимально возможный по сумме соглашения контракт. Вопрос только в приоритетах самого хоккеиста.

источник: «Советский спорт»
«В Москве вам вырежут почки». Белорусский баламут бежит из НХЛ в Россию
«В Москве вам вырежут почки». Белорусский баламут бежит из НХЛ в Россию
На опального Гальченюка облизывается половина клубов Восточной конференции КХЛ.
24.07.2023 22:20
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Месть за тяжёлое детство. Знаменитого русского хоккеиста зверски зарезала собственная дочь
Месть за тяжёлое детство. Знаменитого русского хоккеиста зверски зарезала собственная дочь
Тело погибшего спортсмена обнаружили лишь спустя полтора месяца.
20.07.2023 16:00
Хоккей
автор: Сергей Колесников
Тюрьма для челябинца. Директор по спортивному развитию «Трактора» задержан с наркотиками
Тюрьма для челябинца. Директор по спортивному развитию «Трактора» задержан с наркотиками
У Александра Шинина нашли мефедрон.
20.07.2023 15:14
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Главные переходы лета. Гусев в «Динамо», Якупов в «Нефтехимике», Федотов остаётся в ЦСКА
Главные переходы лета. Гусев в «Динамо», Якупов в «Нефтехимике», Федотов остаётся в ЦСКА
Трансферная кампания в КХЛ взорвалась сенсационными новостями.
19.07.2023 15:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Разбили голову пивной кружкой. Экс-хоккеист ЦСКА попал в реанимацию
Разбили голову пивной кружкой. Экс-хоккеист ЦСКА попал в реанимацию
На бывшего игрока клуба МХЛ «Красная Армия» Артура Шепелькова произошло нападение в одном из баров Москвы.
18.07.2023 19:00
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
Быков: Гусев мог усилить абсолютно любую команду КХЛ. «Динамо» очень повезло
Быков: Гусев мог усилить абсолютно любую команду КХЛ. «Динамо» очень повезло
Бывший тренер сборной России и СКА назвал переход российского нападающего одним из главных подписаний межсезонья.
18.07.2023 17:00
Хоккей
автор: Никита Плохих
«Мои друзья из Москвы вас прибьют». Хоккеист сборной США напился в стельку и угрожал полицейским
«Мои друзья из Москвы вас прибьют». Хоккеист сборной США напился в стельку и угрожал полицейским
11 августа опальный спортсмен предстанет перед судом.
16.07.2023 14:00
Хоккей
автор: Никита Плохих
Алексей Дементьев: у Федотова нет контракта с «Филадельфией»
Алексей Дементьев: у Федотова нет контракта с «Филадельфией»
Вместе с агентом пытаемся разобраться в запутанной ситуации с вратарём то ли ЦСКА, то ли «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым.
11.07.2023 18:40
Хоккей
автор: Никита Плохих
«Не стой за воротами». Новые судейские веяния в главной лиге страны
«Не стой за воротами». Новые судейские веяния в главной лиге страны
КХЛ внесла изменения в правила игры, которые вступят в силу, начиная с наступающего сезона.
11.07.2023 11:41
Хоккей
автор: Андрей Тупиков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.