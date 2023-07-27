Чем закончатся скитания усталого «блюзмена»? Тарасенко выбирает новый клуб

Направо пойдёшь – в ураган попадёшь, налево пойдёшь – сенатором станешь, прямо пойдёшь – жирный чек найдёшь. Давайте разберёмся, как может закончиться межсезонная сказка с Владимиром Тарасенко в главной роли.

Прошлый сезон в НХЛ у чемпиона мира среди молодёжных команд 2011 года сложился ни шатко ни валко. Начинал он его в «Сент-Луис Блюз», с которым связана самая славная страница в биографии уроженца Новосибирска – победа в Кубке Стэнли в роли одного из лидеров «блюзменов». А завершал уже в «Нью-Йорк Рейнджерс», где особо ничем не запомнился. На адаптацию Тарасенко в новой команде ушла почти вся концовка регулярного чемпионата, а в плей-офф Владимир хоть и не был бесполезен, но и икс-фактором так и не стал. Разумеется, сразу стало понятно, что задерживаться на Бродвее россиянину нет смысла, поэтому перезагружать карьеру нужно в другом месте.

Но где? Давайте разбираться. Предметный интерес к форварду есть у двух клубов – «Каролины Харрикейнз» и «Оттавы Сенаторз». Правда, если посмотреть внимательнее, то окажется, что имеются и другие любопытные варианты.

НХЛ

«Каролина Харрикейнз»

Вариант, прямо скажем, выглядит привлекательным. У «Каролины» есть очевидные проблемы в атаке: в прошлом регулярном сезоне в Восточной конференции клуб занял второе место, но по заброшенным шайбам – только восьмое. А вот с обороной полный порядок – вторая строчка во всей лиге. В прошлом сезоне часть проблем с нападением пытались решить приглашением снайпера Макса Пасиоретти, вот только он лечился почти весь сезон, приняв участие лишь в пяти матчах.

В составе из топовых форвардов сейчас только Себастьян Ахо и раскрывшийся Мартин Нечас, хотя при этом никто не набрал более 71 очка за регулярку, что довольно мало по меркам сегодняшней НХЛ. Да и Андрей Свечников, на которого возлагают большие надежды, всё никак не может вырасти в по-настоящему большую звезду. Вот и получается, что «Каролина» делает ставку на атакующих защитников: к подписанному год назад Бренту Бёрнсу добавили Дмитрия Орлова и вернули всего через год Тони Деанджело. Тут уже напрашивается лозунг в стиле советских плакатов – каждой паре обороны – по «полузащитнику».

«Оттава Сенаторз»

Команда после обмена Эрика Карлссона в 2018 году ни на что серьёзное не претендовала. Однако эти годы не прошли даром – «Оттава» собрала кучу молодых талантов: Тим Штюцле, Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Тома Шабо, Джейкоб Чикран, еще до недавнего времени был Алекс Дебринкэт, но в нём всего за один сезон успели разочароваться и быстренько обменяли в «Детройт Ред Уингз». И на всю эту юную шайку только один звёздный ветеран – Клод Жиру. Кажется, в «Сенаторз» решили, что им стоит добавить ещё одного в лице Тарасенко.

«Детройт Ред Уингз», «Эдмонтон Ойлерз», «Филадельфия Флайерз»

Эти команды в списках претендентов на Тарасенко не фигурируют, но присмотреться к Владимиру им стоило бы. «Красные крылья», как уже было упомянуто раньше, разжились Дебринкэтом, но у них по-прежнему более восьми миллионов долларов свободных под потолком зарплат (4-е место в лиге). «Детройт» уже пару лет обитает рядом с зоной плей-офф, но попасть туда пока не может. Причём прошлым летом клуб постарался серьёзно усилить состав, потратив немало денег, вот только выхлоп получился сомнительным. Но раз уж «Ред Уингз» ввязались в гонку за плей-офф, то надо идти до конца. Сильный снайпер точно не помешает: 25+ голов в прошлом регулярном сезоне забросил только один хоккеист команды.

«Эдмонтон» на восьмом месте по количеству свободных денег под потолком зарплат, причём нуждается в усилении глубины нападения. Денег для качественного решения проблемы, а не пары хилых заплат, не хватит, поэтому «нефтяники» могут попытаться хотя бы собрать два по-настоящему грозных звена. У «Ойлерз» есть четыре форварда с 80+ очками за регулярный сезон плюс Эвандер Кейн. И больше нет ни одного нападающего даже с 30+ очками. С приходом Тарасенко (на адекватные деньги, разумеется) канадский коллектив сможет сформировать шикарные первые две тройки нападения.

НХЛ

У «Филадельфии» нет особенных целей на предстоящий сезон, а возможно, даже два-три. Это в том числе показал прошедший драфт, где «лётчики» выбрали Матвея Мичкова, который доберётся до НХЛ только через несколько лет. Однако клуб располагается в крупном городе и имеет богатую историю, поэтому армия фанатов «Флайерз» не поймут откровенного слива регулярки. В ростере полно паршивых контрактов, но если удастся избавиться от одного-двух, то вполне можно выписать солидный чек, который может соблазнить Володю. Место лидера вакантно: в прошлой регулярке лучший бомбардир «Фили», Трэвис Конечны, набрал 61 очко.

Что получается на выходе? «Каролина» готова дать существенную роль, Тарасенко закроет проблемную позицию и сможет побороться за ещё один Кубок Стэнли, вот только по деньгам придётся существенно ужаться. С «Оттавой» имеет смысл связывать себя длинным соглашением, ожидая, когда вырастут в больших звёзд талантливые юнцы клуба. Вот только там Тарасенко нужен на роль опытного дядьки без большой свободы на льду, готов ли он к такому? Другие возможные варианты, предложенные выше, позволяют либо реализовать амбиции в плане борьбы за серьёзные результаты, либо попытаться получить максимально возможный по сумме соглашения контракт. Вопрос только в приоритетах самого хоккеиста.