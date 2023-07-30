Российскую звезду НХЛ парализовало после жуткой аварии. Его подставил обкуренный американец

Владимир Константинов был одним из российских первопроходцев НХЛ. В его времена попасть в американскую лигу законным способом было практически невозможно: даже в позднем СССР трансферы на запад были фактически запрещены. Чтобы попасть за границу и превратиться там в звезду, хоккеисту пришлось проделать сложнейший путь.

Однако карьера Константинова в США продлилась недолго. Необычную историю оборвала нелепая авария, виновником которой оказался… в хлам обкуренный водитель.

"Детройт Ред Уингз"

Автокатастрофа навсегда закрыла Владимиру дорогу в спорт.

Побег в НХЛ

ЦСКА обратил внимание на хоккеиста из Мурманска, когда ему было всего 16 лет. Перспективный спортсмен здорово проявил себя в матче с юношеской командой москвичей и вскоре получил приглашение в столицу: за армейцев Владимир дебютировал уже в 1984 году.

Первый международный успех пришёл к Константинову спустя два года, когда он завоевал золото чемпионата мира вместе с юниорской сборной СССР. Тогда хоккеист был вызван в основную команду, вскоре после чего превратился уже в настоящую звезду. В 1986 году «Красная машина» одержала очередную победу на чемпионате мира — затем Владимир выигрывал этот титул ещё дважды в 1989 и 1990 годах.

К тому моменту глаз на молодого таланта уже положили за рубежом. Права на приобретение спортсмена заполучил на драфте-1989 «Детройт»: в клубе решили во что бы то ни стало выманить Константинова из СССР. На подготовку побега «Ред Уингз» пришлось потратить немало сил и времени. На деньги клуба Владимир смог подкупить врачей, чтобы те выдали ему ложную справку о тяжёлой болезни, ради лечения которой хоккеист должен был лететь в США. В последний момент глава ЦСКА преградил игроку путь за границу, однако тому всё-таки удалось вылететь из страны по поддельным документам.

"Детройт Ред Уингз"

В итоге Константинов сумел-таки добраться до НХЛ, где сразу проявил себя. За беспощадным защитником быстро закрепилось прозвище Владинатор, которое понравилось и самому игроку. Он даже подыгрывал фанатам, повторяя знаменитые слова героя Шварценеггера: «Hasta la vista, baby!». Владимир закрепился в основе команды и в 1996 году помог «Детройту» выиграть регулярку, а через год и вовсе совершить чудо, взяв первый за 42 года Кубок Стэнли.

«Ребята полетели головами вперёд»

Яркую карьеру Константинова прервала страшная авария. Вечером 13 июня Владимир возвращался домой с вечеринки в гольф-клубе, проходившей ровно через неделю после эпохальной победы «Детройта» в НХЛ. Помимо водителя Ричарда Гнайды, в лимузине вместе с хоккеистом находились двое: Вячеслав Фетисов, также выступавший тогда за «Ред Уингз», и клубный массажист Сергей Мнацаканов. Трагедия произошла буквально на ровном месте:

— Смотрю, машина идёт с ускорением, будто шофер давит на газ. Я, Володя и Серёжа стали кричать: «Что ты делаешь?». В этот момент лимузин вылетел с трассы. Пронеслись мимо столба, но в следующее мгновение въехали в дерево. Мне повезло: удар пришёлся на бедро и грудь. А ребята полетели головами вперёд в перегородку, — вспоминал в своей книге Фетисов.

Причина аварии стала известна позднее. Выяснилось, что находившийся за рулём американец решил выкурить косяк марихуаны прямо во время поездки — за это Гнайду впоследствии накажут 9 месяцами тюрьмы и общественными работами.

"Детройт Ред Уингз"

Впрочем, для Константинова и его семьи такой исход дела едва ли стал утешением. Если Фетисову удалось отделаться небольшими повреждениями, то Владимир и Сергей, столкнувшиеся головами во время аварии, попали в кому. Шанс на их выживание, по мнению врачей, составлял всего 10%, однако их удалось спасти.

Путь в профессиональный спорт тем не менее был закрыт для Константинова навсегда. После аварии Владимир оказался прикован к инвалидному креслу. Из-за повреждений мозга нарушены оказались также речь и память спортсмена: обстоятельства автокатастрофы он забыл навсегда.

НХЛ

К счастью, в клубе о своей звезде помнят до сих пор. 16-й номер, под которым выступал Владимир, фактически выведен из обращения, а в раздевалке команды по-прежнему висит табличка с фамилией Константинова, хотя шкафчик его пуст. Сам хоккеист, которому в 2023 году исполнилось 56 лет, живёт под Детройтом и периодически посещает матчи «Ред Уингз» — на «Литтл-Сизарс» легендарному Владинатору рады всегда.