В США для Овечкина купили личного телохранителя. Последней каплей стал наглый удар в пах

Александру Овечкину не понадобилось много времени, чтобы проявить себя в США. Российский хоккеист быстро приспособился к уровню НХЛ и сыгрался с одноклубниками: молодому таланту хватало и техники, и ума, и выносливости.

Однако со временем один явный недостаток в игре новичка всё-таки обнаружился. По итогам первого сезона стало ясно, что Ови совершенно не умеет… драться.

«Вашингтон» нашёл для проблемы оптимальное решение.

«Зачем людей калечить?»

Свой дебютный сезон в Америке, как известно, Овечкин провёл блестяще. 20-летний форвард стремительно набирал очки, мгновенно заслужив звание одно из самых перспективных новичков лиги. Ставка «Вашингтона» оправдалась: по итогам кампании-2005/06 россиянин набрал космические 106 очков, попав в тройку самых результативных хоккеистов НХЛ. Тогда же Александр получил первый индивидуальный титул в карьере, выиграв «Колдер Трофи».

Разумеется, были у 20-летнего россиянина и неудачные выступления. Александр здорово боролся за шайбу с более опытными конкурентами, но когда хоккеисту нужно было попросту постоять за себя - тот мгновенно терялся. Овечкин откровенно признавался, что не любит драться, но в такой жёсткой лиге, как НХЛ, этот навык всегда был необходимым для элементарного выживания.

- Любой конфликт лучше решать мирным путем, чем дракой. Зачем людей калечить? Жизнь и так тяжелая штука, - цитирует Ови журнал Esquire.

Вопрос встал ребром после того, как соперники увидели в Александре реальную угрозу - и начали играть с ним по-настоящему жёстко. Одним из решающих эпизодов для руководства клуба стала стычка Овечкина и Уитни в матче между «Вашингтоном” и “Питтсбургом» (1:8). Игрок «пингвинов» нагло ткнул россиянина клюшкой в пах, выведя его из строя. Молодой игрок не смог ни защититься, ни ответить, а заступившийся за него одноклубник впоследствии получил крупный штраф.

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Тогда же стало ясно, что перевоспитать Овечкина не удастся - по крайней мере, на это понадобится уйма времени, учитывая его пацифистский нрав. Решить проблему в «Вашингтоне» решили иначе, наняв для Александра… телохранителя.

«Это жестоко, но таковы правила»

Охранять российского таланта от ненужных травм с начала нового сезона был призван Дональд Брашир. 34-летний темнокожий хоккеист с ростом под два метра и весом почти в сотню килограммов олицетворял НХЛ, какой она была в 90-х. По итогам своей карьеры американец вошёл в число главных плохишей лиги: на штрафной скамейке он провёл в общей сложности 2634 минуты.

Громких драк на счету отчаянного тафгая было немало, но самый, пожалуй, известный инцидент с его участием произошёл в марте 2004 года. Тогда с его подачи в матче «Оттавой» и «Филадельфией» началась массовая драка, по завершении которой команды набрали в сумме 419 штрафных минут, установив тем самым рекорд лиги.

За миллион долларов в год печально известный рекордсмен согласился стать личным охранником Овечкина. Свою миссию Брашир обозначил для прессы однозначно:

«Пусть кто-нибудь хоть пальцем попробует тронуть Овечкина — я его уделаю, чтобы он впредь был осторожен и даже не пытался нанести травму Алексу. Да, это жестоко. Но таковы правила игры».

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«Хочу, чтобы Брашир научил меня защищаться»

План боссов «Вашингтона» сработал: Брашир и близко не подпускал соперников к «золотому» новичку. Однако вскоре стал заметен важный недостаток этой схемы - зависимость Александра от своего попечителя. Когда Дональд ненадолго выпал из обоймы, Овечкин случайно ввязался в драку с Майком Ричардсом из «Филадельфии». Россиянин пытался сопротивляться, но канадец одержал над ним уверенную победу, сорвав с соперника шлем и чуть не отправив в нокаут.

Вскоре Овечкин понял, что навыки самообороны в НХЛ ему всё-таки пригодятся. Русский хоккеист обратился за помощью к Браширу, который задержался в «Вашингтоне» ещё на два сезона, и тот охотно согласился:

- Хочу, чтобы Брашир научил меня правильно защищаться, если кто-то вздумает подраться со мной. Драться совсем не собираюсь, но не хочется, чтобы били меня. Боец из меня просто никудышный, - объяснял Александр.

Со временем Дональду действительно удалось передать Овечкину своё мастерство, да и сам россиянин начал обрастать опытом и становиться всё более уверенным в себе. В 2009 году Брашир покинул клуб в возрасте 37 лет, через год и вовсе закончив свой путь в НХЛ, но искать ему замену «Кэпиталз» не понадобилось: самодостаточному Александру охрана была больше не нужна.