СКА избавился от олимпийского чемпиона. Случилось это прямо по ходу игры

Клубы КХЛ выходят из отпуска, готовясь стартовать в предсезонных товарищеских турнирах. Многие уже укомплектовали составы, поэтому громкие переходы неожиданные, как гром среди ясного неба. И у нас намечается как минимум один такой. СКА проводил вроде бы обычную двусторонку, но начавший её в первом звене Прохоркин еще до перерыва был переведён в пятую тройку нападения. Это стало игроку сигналом, что в его услугах более не нуждаются.

Что подтолкнуло СКА избавиться от Прохоркина прямо перед началом предсезонки? Если это обдуманное, а не спонтанное решение, то почему тянули так долго? Вопросов много, ответов мало. Давайте постараемся их найти.

Источник фото: РИА Новости

Тенденция на очищение или перезагрузку состава питерцев была заметна и раньше: клуб покинули ряд звёзд и просто очень сильных игроков – Дмитрий Яшкин, Дамир Жафяров, Никита Гусев и Александр Волков. Можно по-разному относиться к очередной перестройке команды из Северной столицы, но в череде перечисленных уходов избавление от Прохоркина вполне логично и вписывается в общую канву: форвард был травмирован большую часть сезона, пропустив почти всю регулярку (три матча) и лишь частично помог в плей-офф (восемь игр).

Любопытно, что СКА, приглашая Прохоркина год назад, дал ему контракт сразу на три года, что является солидным сроком по меркам КХЛ. Из-за этого такое поспешное расставание, да ещё и менее чем за месяц до начала сезона, становится еще менее понятным. И наставник команды Роман Ротенберг помог пролить свет на происходящие события лишь намёками: «Это всегда очень тяжело и очень больно. С Николаем мы очень многое прошли вместе, выиграли Кубок Гагарина. Он проявил себя с наилучшей стороны на Олимпиаде в Корее. Но это было, скажем так, давно. Хоккей идет вперед и развивается с каждым днем. Задача каждого игрока – тренироваться и быть дисциплинированным, готовиться к каждой игре и тренировке, обращать внимание на питание и восстановление. Я считаю, что в хоккее, как и любом виде спорта, игрок должен всё отдать ради победы и ради команды. Если на каком-то этапе он перестает уделять стопроцентное внимание хоккею, то КПД падает. Наша задача – выигрывать, нам нужен счет на табло».

Источник фото: ХК СКА

Интересно, что Николай уже ранее играл за СКА на протяжении трёх сезонов – в 2016-2019 годах. Он сходу стал с клубом обладателем Кубка Гагарина, вот только после этого так нигде и не сумел закрепиться. Попробовал свои силы в НХЛ, но потом вернулся на родину, проведя по году в «Металлурге», «Авангарде» и вот теперь питерском клубе. Он играл хорошо, поэтому не сказать, что от него избавлялись из-за разочарования, как в хоккеисте. В том же Магнитогорске ходили слухи о его конфликтах в коллективе, поэтому частично в постоянных переходах может быть виноват непростой характер. Собственно, слова главного тренера СКА подтверждают мысль о возможных проблемах с дисциплиной. Однако Прохоркин по-прежнему остаётся талантливым игроком, которого будут рады у себя видеть многие команды КХЛ.

Источник фото: РИА Новости

По слухам, олимпийским чемпионом интересуется «Амур». Это мог быть интересный вариант как для самого хоккеиста, так и клуба. Николаю нужно перезагрузить карьеру после тяжёлой травмы и почти полностью пропущенного сезона, доказать, что он по-прежнему остаётся топовым игроком, претендующим на роль лидера. А у «Амура» почти перманентно имеется нехватка классных хоккеистов, способных в нужный момент потащить команду за собой, поэтому дальневосточники наверняка готовы предоставить 29-летнему форварду свободу на льду: в прошлом сезоне только один игрок хабаровчан преодолел отметку в 30 набранных очков. Прохоркину эта планка покорялась уже в пяти сезонах. Готов ли он сам стать акулой в маленьком пруду, чтобы потом после шага назад сделать два вперёд?