Одна из сильнейших династий России трагически прервалась. Надежду нашего хоккея погубило насекомое

В 17 лет жизнь только начинается. Говоря о спортсменах, этот возраст - один из самых важных периодов в становлении профессионалов. В большинстве командных видах спорта в этот промежуток времени молодежь только начинает двигаться по восходящей к статусу профессионала, начинает достигать целей, которые раньше казались несбыточной мечтой. Но, к сожалению, иногда один, вроде бы незаметный случай, может положить всему конец. Так случилось с молодым и одарённым игроком в хоккей с мячом Евгением Хвалько-младшим. Роковой укус клеща оборвал не только его карьеру, но и жизнь. Трагическую историю, которая тронет ваши души, расскажем в материале «Советского спорта».

Евгению было всего 17 лет. Прошлый сезон для молодого спортсмена стал по-настоящему прорывным. Хвалько удалось не только набрать 20 очков (10+10) в матчах высшей лиги, но и завоевать титул чемпиона России по хоккею с мячом среди юниоров в составе молодёжной команды «Кузбасса». Он был одним из немногих, кто мог бы стать будущей звездой взрослой сборной России. Однако, несмотря на прогресс, надежды и стремления, жизнь Евгения неожиданно оборвалась.

Источник фото: ХК "Кузбасс" (Кемерово)

Трагедия случилась, на первый взгляд, по глупой причине. Всё произошло из-за, казалось бы, незначительного укуса клеща. Многие из нас хотя бы раз выбирались на майские праздники на природу пожарить шашлыки, и кто-то да зарабатывал укус этого маленького насекомого. Однако стоит помнить, что подобное, на самом деле, представляет смертельную опасность для человека, ведь есть вероятность заразиться клещевым энцефалитом, это и произошло с Евгением.

После нескольких недель упорной борьбы с болезнью юный хоккеист скончался. Эта история, безусловно, самая настоящая трагедия. Прервалась одна из самых значимых спортивных династий нашей страны, Евгений Хвалько-младший - сын многократного чемпиона России и тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько-старшего. Дядя погибшего юноши также является настоящей звездой хоккея с мячом. Кирилл Хвалько четыре раза выигрывал чемпионат мира в составе сборной России.

У младшего Хвалько были все шансы превзойти своих близких родственников и засиять на спортивном Олимпе, однако трагическая случайность оборвала целую чемпионскую династию. Мы выражаем свои соболезнования семье погибшего, это поистине невосполнимая утрата.