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Первый трофей в истории «Адмирала». Дальневосточники шокировали СКА и «Авангард»

Клуб из Владивостока досрочно выиграл первый предсезонный турнир Sochi Hockey Open.
Первый трофей в истории «Адмирала». Дальневосточники шокировали СКА и «Авангард»
08 августа 2023 09:38
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК "Адмирал"

«Адмирал» стал победителем турнира Sochi Hockey Open. Команда наставника Леонида Тамбиева досрочно выиграла предсезонный турнир после победы над «Сочи» (5:0). Ранее клуб из Владивостока обыграл питерский СКА (3:2 ОТ) и сборную России до 23 лет (2:1). «Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и стал недосягаем для других команд в турнирной таблице.

Подопечные грозного и строгого Леонида Тамбиева для кого-то неожиданно, а для многих вполне ожидаемо, буквально не заметили своих соперников на самом первом и самом теплом турнире для клубов КХЛ Sochi Hockey Open. И судя по тому, какую готовность к сезону показали клубы в начале августа, получается, что дальневосточники будто по инерции продолжают регулярку прошлого сезона, когда «Адмирал» очень удивил всех любителей и специалистов хоккея нацеленностью на попадание в восьмёрку лучших Восточного дивизиона по итогам сезона.

В первой же игре с заведомым фаворитом на турнире любого уровня СКА, команда из Владивостока показала зубы, как самим построением игры, так и тем, как они разобрали птенцов Романа Ротенберга на составляющие. Да, победа была не лёгкой, в овертайме, но показанный уровень хоккея на столь ранней стадии подготовки – удивляет. Далее, была опять же, трудная игра со сборной России до 23 лет, но и там не оставалось сомнений – Тамбиев выдал хоккеистам чёткое указание – выиграть сочинский турнир. Вероятно, когда тренер говорит, что не в курсе того, что для «Адмирала» - это первый подобный титул в небогатой клубной истории, он чуть-чуть лукавит.

Источник фото: ХК "Адмирал"

«Это первый трофей «Адмирала»? А я не знаю! Но любая победа, тем более на уровне КХЛ, в таком представительном турнире для «Адмирала» — это вклад в уверенность игроков. Победа есть победа. На данном этапе это большой шаг вперед. Меня не тревожит, что «Адмирал» в начале августа выглядит так хорошо — мы строим команду по крупицам», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Пока СКА пытается разгрузить свою платёжную ведомость из-за того, что не вписывается в потолок зарплат, а также пробует новые сочетания и попытки вклинить молодых хоккеистов и новобранцев на будущие ведущие роли в клубе, а «Авангард» спешно закрывает образовавшиеся дыры в составе в связи с уходом лидеров и приходом новых звёздных игроков, «Адмирал», который почти никого не потерял за это лето, спокойно играет и делает это очень хорошо. Леониду Тамбиеву не нужно заново выстраивать уже наработанные связи, философию игры этого наставника подопечные понимают с полуслова.

В итоге, парни из Владивостока в третьем матче спокойно громят (5:0) хозяев ХК «Сочи», который, к слову, тоже очень прилично смотрится на турнире, и досрочно забирают титул. В кулуарах даже прорезалось мнение, что Тамбиев вывел свою команду на пик формы в августе, и такая немаловажная деталь может негативно сказаться на перспективах симпатичного клуба в регулярном чемпионате КХЛ. Дескать, дальневосточники даже в плей-офф не попадут, сдуются на длинном пути.

Источник фото: ХК "Адмирал"

В данном случае, не стоит забывать о том, что Леонид Тамбиев – опытный тренер, который всегда знает, что делает. Его команды отличает физическая мощь и знание того, куда двигаться дальше. А в остальном, никто не застрахован от падений и функциональных ям на дистанции, поэтому будет крайне интересно взглянуть, каким предстанет «Адмирал» в первой половине сезона 2023-2024 в КХЛ.

«Для этого времени года мы провели целостный, качественный матч. Разве что во втором периоде из-за неправильных действий немножко отдали инициативу сопернику. Завтра последний матч турнира отыграем и будем дальше к сезону готовиться», - цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

источник: «Советский спорт»
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