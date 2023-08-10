До свидания, легенда! Обладатель пяти Кубков Гагарина попрощался с хоккеем

Один из самых легендарных игроков, но уже не советского, а именно российского разлива Данис Зарипов сыграл свой прощальный матч на родной арене в Казани, где прошла большая часть его карьеры. Единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина задал тон подобным мероприятиям на годы вперёд. До проводов Зарипова из большого хоккея все попытки были каким-то мелкими.

Новость о мероприятии появилась на улицах столицы Татарстана задолго до его проведения. Всё было организовано таким образом, что хоккейные болельщики и почитатели таланта Даниса загодя знали о том, когда и где будет организован так называемый гала-матч. В итоге сказать спасибо мастеру собралась полная «Татнефть-Арена».

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Физически Данис Зарипов последний раз в официальном матче появился на льду 24 февраля 2023 года. Нападающий «Ак Барса» сыграл в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», а потом сделал круг почёта по. Спустя несколько месяцев именно родной клуб местной легенды решил проводить свою самую оглушительную звезду из спорта. Для участия в этой встрече в Казань приехала плеяда отечественного хоккея прошлого и настоящего. В матче приняли Александр Овечкин и Александр Сёмин, Сергей Мозякин и Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Александр Свитов, Виталий Прошкин и Евгений Медведев, Василий Кошечкин и Евгений Кузнецов, Александр Радулов и Эмиль Гарипов. Все те, с кем Данис долгие годы играл за клубы и сборную.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Естественно, Зарипов, на радость всем почитателям его таланта, не мог не объединиться в этот день с теми партнёрами, с которыми у него когда-то сложилась настоящая химия на льду – Алексей Морозов и Сергей Зиновьев. Когда-то это звено наводило панику абсолютно на любую противостоящую команду. Особенно, если дело касалось розыгрыша лишнего. По формату проведения матча, игра состояла из двух полноценных периодов. Команду «зелёных» возглавил Зинэтула Билялетдинов, команду «белых» – Илья Воробьёв. При этом сам Данис первый период должен был отыграть за «зелёных», а второй – в форме «белых».

«Честно, не ожидал, что столько народа будет среди журналистов. Мне очень приятно, что такое внимание уделили сегодняшнему мероприятию. Надеюсь, всё пройдёт как задумано, без сбоев и ошибок. Эмоции захватывают, очень сильное волнение, но от этого никуда не деться. Буду стараться его не показывать. Две недели готовили сегодняшний матч, происходило обширное общение, связь с друзьями, знакомыми и участниками матча. Вроде уже был готов ко всему, но сегодняшний день очень ярко для меня начался, и чем ближе матч, тем ещё больше накатывает. Будем стараться провести встречу на высшем уровне», – сказал Зарипов на пресс-конференции.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Изображением звезды было украшено каждое кресло арены. Перед традиционным вбрасыванием была проведена торжественная церемония. Главный герой вечера сначала обратился с речью к болельщикам и своим бывшим партнёрам, после чего под своды казанской арены был поднят именной стяг Зарипова. А заодно, в дань уважения, был выведен из обращения 25-й номер хоккеиста. Данис стал первым игроком в 67-летней истории клуба, который был удостоен такой чести. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил о внесении Зарипова в городскую Книгу почёта.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Сам матч описывать нет смысла, потому что в подобных играх важен не результат, а сама красота хоккея, которую в непринуждённой обстановке демонстрировали собравшиеся, можно сказать, легенды российского хоккея, пускай у многих из них карьера продолжается и по сей день. Некоторые хоккеисты до того разошлись в показательных скиллах, что заставили себе аплодировать даже такого скупого на эмоции тренера, как Зинэтулу Билялетдинова. И, конечно, не обошлось без того, чтобы тройка Морозов – Зарипов – Зиновьев под занавес матча не разыграла свою фирменную комбинацию с обязательным точным завершением оной.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

После игры Данис Зарипов пообщался с медиа, где чуть приоткрыл тайну своего дальнейшего будущего. Это по спортивным меркам он считался ветераном, а по житейским – молодой, полный сил мужчина, который ещё многое может сделать.

«Кем вижу себя в будущем? Ещё раз повторюсь, что на сегодняшний день я пока всё провожу на релаксе и немного выдыхаю после длительной карьеры. Но мы находимся в тесном контакте с клубом, происходит хорошее общение. Думаю, что в ближайшем будущем мы открыто пообщаемся с руководством клуба. Скажу лишь, что мне очень хочется остаться в хоккее и остаться в развитии хоккея Татарстана», – рассказал Зарипов.