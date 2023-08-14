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Российские хоккеисты испортили праздник в Новосибирске. Во дворце был слышен свист

Юниорская сборная России уступила сверстникам из Беларуси в матче открытия новой «Сибирь-Арены».
Российские хоккеисты испортили праздник в Новосибирске. Во дворце был слышен свист
14 августа 2023 10:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Новосибирск Онлайн

Новенькая комфортабельная «Сибирь-Арена» в Новосибирске, которую, кстати, строили аккурат к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года (по известным причинам у России отняли право проведения), набилась под завязку на первый официальный матч – 10 000 зрителей.

В торжественной церемонии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков и первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Источник фото: ФХР

Играли наши будущие таланты юниорская сборная России. Те самые хоккеисты, которые олицетворяют нынче МХЛ (Молодёжная хоккейная лига). В соперниках были юниоры из Беларуси. Обычно перед такими значимыми событиями по старой, доброй советской традиции должна была произойти серьёзная накачка «сверху» — отступать некуда, за нами Сибирь. Однако что-то пошло не так.

Начало игры выдалось весьма задорным. Казалось, что всё идёт по плану. После торжественного вбрасывания время устраивать шоу на льду пришло и для соперников. Ждали первого гола на новой арене болельщики недолго. Исторический момент случился на 10-й минуте форвард сборной России Алексей Донцов подкараулил шайбу на чужом пятачке и мощно бросил в упор. Счёт открыт, все довольны, оставалось только усилить напор на соперника и развить начатое.

Источник фото: ФХР

Однако белорусы не собирались просто смотреть на то, как их раскатывают хозяева. Практически тут же гости сравняли счёт. Никто не обещал лёгкой хоккейной прогулки нашим парням, но чтобы так неожиданно… Ещё через несколько смен белорусский молодняк и вовсе повёл в счёте. Чем поверг арену в небольшой шок. Гробовая тишина не очень соответствовала тому, что сегодня праздник и что это открытие долгожданной очередной качественной арены в российском регионе.

Были варианты ещё до сирены на первый перерыв выровнять положение на льду, но юные россияне упустили пару голевых моментов. Но это хоккей, где ситуация может меняться буквально за считаные секунды. Правда, не в данной игре. После перерыва игра немного успокоилась. Российские юниоры начали прибирать инициативу к своим рукам и создавать моменты у ворот вратаря Круповца. Очень опасным был бросок Лутцева, после которого шайбе не хватило каких-то сантиметров, чтобы перекатиться за ленточку.

Источник фото: ФХР

В третьем периоде наших парней ждал холодный душ. Вместо того чтобы сравнять счёт и поймать волны радости от переполненной арены, мы пропустили третий гол. Мало того, пропустили после стремительной контратаки белорусов в тот момент, когда российские юниоры играли в большинстве. 1:3 – печальный итог, но у наших ребят всё ещё впереди. Их хоккейный путь только начинается.

источник: «Советский спорт»
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