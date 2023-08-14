Русский хоккеист ради КХЛ отказался от чешского гражданства. Никакой Гашек ему не указ

Не только канадские и американские хоккеисты спешно захотели получить российский паспорт, дабы не считаться в будущем сезоне КХЛ легионерами. Но в тех случая всё предельно ясно – наша лига ужала существовавший лимит до скромных трёх легионеров в заявке на сезон для всех клубов, отсюда и желание у тех, кто давно уже не мечтает о попадании в основы своих сборных, обзавестись гражданством России.

Однако существуют и иные варианты развития событий. Так, воспитанник чешского хоккея Остап Сафин решил отказаться от родного чешского гражданства и получить российский аналог. И дело здесь не только в лимите, а в ещё и в том, в случае Остапа, у него были варианты со сборной Чехии, но он решил поступить иначе.

Остап Сафин – хоккеист, который родился в Чехии. Ещё в интервью в 2016 году Остап рассказывал о своём происхождении: «Вся семья, включая моих родителей, родом из России. Я единственный, кто родился здесь». В России у Сафина оставались родственники, поэтому он приезжал туда на праздники. Так что, связь Сафина с родиной предков не прерывалась. Вероятно, это и является основным фактором того, что молодой хоккеист отказался от чешского гражданства.

Источник фото: ХК "Лада"

В юниорском возрасте и на молодежном уровне Сафин постоянно вызывался в чешскую сборную, но на взрослом уровне поиграть за главную команду не удалось. Первое соприкосновение же Остапа со сверстниками из России случилось на юниорском чемпионате мира в 2017 году. Чехи тогда в тяжёлом противостоянии обыграли Россию со счетом 5:4, а сам Сафин забросил шайбу. Журналисты периодически подходили к Остапу с вопросами о возможном выступлении за российскую команду, но говорил, что не хотел бы играть за сборную России, и, что Чехия дала ему в хоккее все.

Во время процедуры драфта НХЛ в 2017 году Сафина выбрал «Эдмонтон Ойлерз» в четвертом раунде под 115-м номером. Остап продолжал играть за молодежные команды пражской «Спарты». В ней же у него началась карьера во взрослом хоккее. Затем, как и многие европейские игроки, Остап решил попытать счастье в различных североамериканских лигах (QMJHL, ECHL и АХЛ), дабы через них пробиться в НХЛ. Но, основным карьерным достижением для Сафина был клуб «Бейкерсфилд Кондорс» из АХЛ. Там чешский хоккеист провел три неполных сезона, но высокой результативностью не отличался.

Источник фото: НХЛ

Пять лет провёл Сафин за пределами Чехии, а в 2022-м буднично вернулся в родную «Спарту». Провел регулярном чемпионате и в плей-офф 43 матча, набрал в них 14 очков, после чего ненадолго сгонял в первую чешскую лигу. И вот, в 2023 году силовой форвард решил полностью сменить атмосферу, отправившись в стан новичка российской лиги - тольяттинскую «Ладу». Старый/новый приятель КХЛ, некогда грозный и титулованный клуб, вернулся спустя много лет в КХЛ и уже мечтает показать товар лицом перед своими болельщиками. Остап Сафин будет одним из тех, на кого рассчитывают и видят игрока в качестве лидера команды.

Источник фото: ХК "Спарта"

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв высказал своё мнение о получении чешским нападающим Остапом Сафиным российского паспорта.

«Если бы паспорта не было, мы бы не стали занимать легионерскую квоту. Что касается спортивного гражданства, этим вопросом пока не занимались. Соглашение подписано на один сезон, поэтому всё в его руках. Будет себя проявлять — рассмотрим и этот вопрос.

Что касается возможных проблем с чешской стороны, то мы их не исключаем. Хоккеисту надо иметь определённое мужество, чтобы решиться на такой переход. Но это выбор самого Сафина. Как бы ни складывалась ситуация, будем решать проблемы по мере их поступления», — приводит слова Чеботарёва «РИА Новости Спорт».