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Рак убил молодую звезду российского хоккея. Родиону был 21 год

Амиров успел поиграл за «Салават», сборную России и был задрафтован «Торонто».
Рак убил молодую звезду российского хоккея. Родиону был 21 год
14 августа 2023 21:41
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ФХР

Вся хоккейная, да и спортивная общественность, когда пришла новость о том, у талантливого молодого игрока «Салавата Юлаева» Родиона Амирова нашли опухоль головного мозга, верили, что парень-то совсем юный - сил и здоровья должно хватить, чтобы выкрутиться из этой ситуации. Но, к сожалению, онкология съедает очень быстро, особенно тех, кто бесконечно молод.

Сегодня Родиона не стало. Улетучилась очередная надежда на то, что чудеса в этом мире случаются и откуда-то сверху захотят, чтобы человек жил, развивался и воплощал свою мечту в жизнь. Если бы можно было повернуть время вспять или нажать на любую волшебную кнопку… Но все мы смертные. Некоторые, слишком рано и скоротечно.

РИА Новости

Амирова подпустили к основному состава клуба МХЛ «Толпар» ещё по ходу выпускного сезона. Свой дебютный матч из двенадцати игр регулярки Родион провёл ещё в октябре 2017 года, а дебютную шайбу на профессиональном уровне — 14 февраля 2018 года.Хоккеист сумел отличиться во встрече с казахстанским «Алтаем». На следующий день, забросив ещё одну шайбу, Амиров сходу превратился в штатного снайпера команды.

Первым полноценным сезоном в МХЛ стал сезон в 2018-2019 гг., по ходу которого Амиров выдал отменную бомбардирскую скорость — 25 (13+12) очков. В «Толпаре» форвард стал шестым по набранным очкам.Однако было важное уточнение: все партнёры самородка по команде провели в среднем около 50 матчей, тогда как Амиров — всего 31.

В сезоне 2019-2020 гг. Родион начал свой путь в КХЛ. Всего в первом сезоне он провёл 21 матч за «Салават Юлаев» в регулярном сезоне, набрав 2 очка (0+2). Тогда же его продолжался привлекать к матчам за фарм-клуб уфимцев в ВХЛ — нефтекамский «Торос».

В возрасте 17-и лет Родиона Амирова начали вызывать в юниорские сборные России, в которых с большим успехом выступал до 20 лет. В конце 2020 года он провёл первые матчи уже за национальную сборную России.

ФХР

На драфте НХЛ 2020 года был выбран клубом «Торонто Мейпл Лифс» под общим невероятно высоким 15-м номером. Российские хоккеисты не каждый год выбираются в первом раунде драфтовой лотереи в Северной Америке. Амирова очень высоко ценили боссы, наверное, одного из самых привередливых клубов НХЛ – «Торонто». «Кленовые листья», даже когда уже стало известно о серьёзном заболевании своего проспекта, наряду с «Салаватом Юлаевым», продолжали поддерживать и оказывать любую помощь хоккеисту и его родным, которая требовалась. К сожалению, Родиона не удалось спасти.

ХК "Салават Юлаев"

Приносим свои соболезнования с тяжёлой утратой родным и близким Родиона Амирова. Хоккейный мир потерял ещё одного своего бриллианта…

источник: «Советский спорт»
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