Хоккеистов из Чехии осуждают политики и общественность. Но они всё равно едут в КХЛ

Ещё в начале лета по предложению министерства спорта Чехии местный кабинет министров согласовал запрет на участие атлетов и спортивных команд из России в соревнованиях на территории страны. Также спортсменам и командам, представляющим Чехию, было запрещено выступать в турнирах на территории Российской Федерации.

Однако даже всевозможные запреты и политические спекуляции на теме России и её места в мировом спортивном хозяйстве не повлияли на чешских хоккеистов. Несмотря на все трудности и непонятное со спортивной точки зрения отлучение от сборной страны (вероятно, навсегда), игроки продолжают играть в КХЛ, мотивируя это тем, что никакой спортивный или министерский функционер не может влиять на их выбор в плане продолжения игровой карьеры.

Совсем недавно вернулся в КХЛ, а точнее, в нижнекамский «Нефтехимик» защитник Лукаш Клок. В сезоне-2021/22 чех был одним из лидеров обороны клуба из Татарстана, однако политическая обстановка заставила его отказаться от продолжения карьеры в КХЛ. Прошло два года, и Клок вновь будет радовать поклонников нижнекамского клуба. Но, в его истории всё не так просто. Например, из-за этого непопулярного на родине решения Клок уже лишился возможности представлять свою сборную на международных турнирах, а также испытывал давление со стороны общественности.

«Конечно, не все были рады этому. Но это моя жизнь. Я подписывал новый контракт на два года, но в клубе поняли непростую ситуацию и отпустили меня весной 2022 года. Я дал слово, что если вернусь в КХЛ, то только в «Нефтехимик». Люди в Чехии читают газеты и осуждают, но это мо» решение. Моя семья приняла его и поняла меня. Я всего лишь хочу играть на самом высоком уровне и получать удовольствие от своего любимого дела», — рассказал в интервью «СЭ» Лукаш Клок.

ХК "Нефтехимик"

Другой пример – совсем свежий. Переход чешского хоккеиста с российскими корнями Остапа Сафина в тольяттинскую «Ладу». Сафин – молодой, габаритный, талантливый нападающий, который успел уже поиграть и за лидеров чешской экстра-лиги, и за различные североамериканские команды. Звёзд с неба не хватал, но именно в составе новичка КХЛ вполне может зажечь в стартующем в сентябре сезоне. В отличие от того же Клока, Остап на момент подписания контракта с «Ладой» уже имел двойное гражданство, и, вероятно, такому осуждению, как Томаш, подвергаться не будет. Здесь имеет место не только финансовая составляющая, но и обширные родственные связи в России.

Getty Images

Самый яркий пример того, как звезда чешского хоккея не только не отказывается от карьеры в России, но и спокойно перезаключает контракты в КХЛ – Дмитрий Яшкин. И здесь можно однозначно говорить о том, что национальная команда Чехии из-за дурацких законов в лице Яшкина потеряла одного из своих лидеров. Ещё зимой этого года с упрёками в адрес новоиспечённого форварда казанского «Ак Барса» высказался президенту Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик:

«Если Яшкин решил совершить такой поступок, это его дело. Он также имеет российское гражданство и определился со своей персоной. Если совесть позволяет ему делать такое, это его дело. Мы можем только решить, что такой человек не может представлять нашу страну в данный момент».

Сам же Дмитрий ответил следующее:

«Мне уже запретили играть за чешскую сборную. Это не моё решение, не я его принимал. Не могу с этим ничего поделать. Я намерен играть в России».

ХК "Ак Барс"

Но наиболее лаконично о своём желании продолжать карьеру в КХЛ высказался ещё один экс-сборник из Чехии, а ныне защитник омского «Авангарда» Либор Шулак.

«Приезды связаны с высоким уровнем хоккея и большими зарплатами. Да, мне тут понравилось играть, и я буду выступать там, где мне приятно и хорошо. Я же здесь играю в хоккей, делаю свою работу, кормлю свою семью».

ХК "Авангард"

Конечно, не стоит мечтать о том, что спортсмены из Чехии приезжают в Россию исключительно из-за более высокого уровня КХЛ по сравнению с другими европейскими лигами. К счастью, несмотря на все трудности, даже сейчас российская лига обладает куда большими финансовыми возможностями, чем другие континентальные чемпионаты. Именно этот фактор и является первопричиной выступления чешских хоккеистов. В остальном же, сколько бы ни бранился бывший голкипер сборной Доминик Гашек на своих соотечественников, тропа в КХЛ для них не зарастёт.