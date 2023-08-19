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Мафиози жёстко избили российского хоккеиста в США. Чемпион щеголял дорогой машиной

Бандиты вывезли спортсмена на причал, чтобы преподать ему урок.
Мафиози жёстко избили российского хоккеиста в США. Чемпион щеголял дорогой машиной
19 августа 2023 00:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: НХЛ

Алексей Житник был одним из первых российских хоккеистов, перебравшихся в НХЛ вскоре после распада СССР. Воспитанник киевского “Сокола” успешно проявил себя в ЦСКА, а затем одержал со сборной победу на Олимпиаде-1992, заслужив в том же году приглашение в “Лос-Анджелес”.

Однако избежать кошмара лихих 90-х спортсмену не удалось даже в США. Как только он получил место в американской команде, у него начала вымогать деньги… русская мафия. Бандиты избили его посреди причала.

“К нему подошел человек по имени Саша”

В середине 90-х годов, когда в США расследовалась криминальная деятельность банд из Восточной Европы, хоккейная тема стояла среди прочих особняком. В начале десятилетия многие спортсмены из СНГ перебрались на Запад - их численность к тому времени составляла около 10% от всех игроков НХЛ. Выходцев из бывшего СССР и сделали своей целью местные преступники.

На одном из слушаний конгресса некий бандит, бывший участник русской мафии, рассказал историю вымогательства денег у российских хоккеистов. Среди них оказался и Житник. По словам преступника, однажды Алексей приехал в один из клубов Лос-Анджелеса “на новой машине и в дорогой одежде”, после чего ему начал угрожать некий Саша.

НХЛ

- Он потребовал от Житника денег и предупредил, что в противном случае ему придется задуматься о своем будущем в Лос-Анджелесе. Алексей не стал обращаться в полицию. Позже русского хоккеиста вывезли на городской причал и жестко избили. В итоге Житник обратился в более могущественную преступную группировку, чтобы решить эту проблему, - рассказал бандит.

Сам Алексей, однако, впоследствии опровергал эти сведения. Житник признавал, что у некоторых игроков НХЛ действительно могли вымогать деньги, но себя среди жертв не называл. В то же время Житник явно путался в показаниях: сам инцидент в клубе он признавал, но считал историю “раздутой”.

- Скажу честно, это фантастика. Ко мне в Америке никто не подходил никогда и ничего не требовал. Это больше раздувала американская пресса. Тогда в России, Украине были времена довольно криминальные, вот американские журналисты думали, что спортсменов преследуют даже в США. Я такого никогда не слышал ни от кого из ребят. Может, и были какие-то проблемы, но разве что с агентами или еще какими-то представителями игроков. А так, чтобы кто-то денег вымогал - не слышал, - рассказывал Житник.

Впрочем, здесь Алексей явно лукавил. Свидетельств работы русской мафии в США было более чем достаточно - одно из них привёл Михаил Татаринов, сам связавшийся с криминалом и пытавшийся заступиться за своих коллег.

- Наезжали на ребят. С некоторых требовали по 100 тысяч долларов за сезон. Вступился боксер Олег Каратаев. Переговорил с Япончиком, тот сказал: “Что вы к спортсменам прицепились? Это ж не музыканты, фонограмщики. Их долбите”, - цитирует бывшего игрока “Спорт-Экспресс”.

Вскоре именитого боксера застрелили. “Крышевание” спортсменов же продолжалось ещё несколько лет - до заката восточноевропейской мафии в США.

источник: «Советский спорт»
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