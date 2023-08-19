Российский спортсмен трагически погиб во время забега. Он рухнул прямо перед финишем

Александр Кревсун подавал большие надежды в начале карьеры. Дебютировав на взрослом уровне в составе «Лады», уже в 19 лет хоккеист был выбран на драфте НХЛ и уже через год отправился за океан. Закрепиться в США по итогам дебютного сезона парню не удалось, и тот на время вернулся в Россию, чтобы набраться опыта… Но путь спортсмена неожиданно оборвался.

Молодой хоккеист неожиданно погиб прямо во время тренировки.

Неудачный дебют в США

Кревсун родился в советском Казахстане, однако впоследствии переехал в Россию, получив местный паспорт. Профессиональный путь Александра начался в Тольятти: из академии местной «Лады» парень попал в основную команду, на тот момент ещё не выступавшую в Суперлиге.

Закрепиться в составе, однако, 16-летнему спортсмену не удалось. Формально Кревсун числился в «Ладе» до 1999 года, но за это время успел поиграть и за её фарм-клуб, и за другую команду из региона - самарскую ЦСК ВВС. После этого игрок попал в Высшую лигу в составе «Крыльев Советов», а затем блеснул и на МЧМ-2000, выступая за сборную Казахстана: в 7 матчах он набрал 3 очка и помог команде выйти в плей-офф.

Талант Александра заметили за океаном: для своего возраста хоккеист выступал весьма перспективно. На драфте НХЛ его выбрал «Нэшвилл», за который тогда выступали Сергей Кривокрасов и Виталий Ячменёв.

Однако присоединиться к известным соотечественникам Кревсуну не удалось. Он переехал в США через год, но к выступлениям за «Предаторз» 20-летнего хоккеиста не допустили. Александра отправили на обкатку в клубы поскромнее, после чего спустя сезон россиянин вернулся на родину. Отказываться от игрока «Нэшвилл» не планировал: следующей осенью его позвали на сборы команды, но в итоге спортсмен всё же начал новую кампанию в России, перейдя в дубль «Металлурга».

Последняя тренировка

Летом 2002 года Александр прибыл на осмотр в хорошо знакомый ему ЦСК ВВС. Сборы самарской команды проходили в самом регионе: в ходе одной из тренировок спортсмены должны были выполнить 5-километровый кросс. Участвовал в забеге и Кревсун, быстро выбившийся в лидеры. Однако прямо перед финишем молодой нападающий неожиданно рухнул на землю без сознания…

После инцидента хоккеиста срочно доставили в ближайшую клинику, располагавшуюся в посёлке Шигоны, откуда парня доставили уже в крупную тольяттинскую больницу. Врачи поставили спортсмену неутешительный диагноз: инсульт. За жизнь парня специалисты боролись всю ночь, однако спасти его оказалось невозможно. На следующее утро Александр скончался от отёка мозга, не приходя в сознание.

Федерация Хоккея Тольятти

Вскоре после инцидента в клубе ожидаемо началось внутреннее расследование: как спортсмена с таким хрупким здоровьем вообще могли допустить до сборов? Врач команды утверждал, что углублённый осмотр, проводившийся перед тренировками, не показывал никаких отклонений…

Однако вскоре выяснилось, что проблемы у Кревсуна возникали ещё в юношестве. По словам его бывших сокомандников из «Лады», Александр нередко чувствовал себя плохо после больших нагрузок. На сборы с ЦСК ВВС же Александр прибыл с лишним весом и в целом не в форме. Свою роль могла сыграть и погода: в июле в Поволжье стояла душная жара.

- Саша не подписывал контракта с нашим клубом. Тем не менее мы сделаем всё возможное, чтобы помочь его семье перенести эту трагедию. Оплатим похороны, поможем материально вдове покойного и его дочери. Я до сих пор не понимаю, как подобное могло произойти со здоровым и молодым человеком, - говорил директор ЦСК ВВС.

Кревсун был похоронен на кладбище в Тольятти. Всего за месяц до гибели хоккеисту исполнилось 22 года.