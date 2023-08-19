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Российский спортсмен трагически погиб во время забега. Он рухнул прямо перед финишем

Талантливому парню было всего 22 года.
Российский спортсмен трагически погиб во время забега. Он рухнул прямо перед финишем
19 августа 2023 13:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: РИА Новости / New Orleans Brass

Александр Кревсун подавал большие надежды в начале карьеры. Дебютировав на взрослом уровне в составе «Лады», уже в 19 лет хоккеист был выбран на драфте НХЛ и уже через год отправился за океан. Закрепиться в США по итогам дебютного сезона парню не удалось, и тот на время вернулся в Россию, чтобы набраться опыта… Но путь спортсмена неожиданно оборвался.

Молодой хоккеист неожиданно погиб прямо во время тренировки.

Неудачный дебют в США

Кревсун родился в советском Казахстане, однако впоследствии переехал в Россию, получив местный паспорт. Профессиональный путь Александра начался в Тольятти: из академии местной «Лады» парень попал в основную команду, на тот момент ещё не выступавшую в Суперлиге.

Закрепиться в составе, однако, 16-летнему спортсмену не удалось. Формально Кревсун числился в «Ладе» до 1999 года, но за это время успел поиграть и за её фарм-клуб, и за другую команду из региона - самарскую ЦСК ВВС. После этого игрок попал в Высшую лигу в составе «Крыльев Советов», а затем блеснул и на МЧМ-2000, выступая за сборную Казахстана: в 7 матчах он набрал 3 очка и помог команде выйти в плей-офф.

Талант Александра заметили за океаном: для своего возраста хоккеист выступал весьма перспективно. На драфте НХЛ его выбрал «Нэшвилл», за который тогда выступали Сергей Кривокрасов и Виталий Ячменёв.

Однако присоединиться к известным соотечественникам Кревсуну не удалось. Он переехал в США через год, но к выступлениям за «Предаторз» 20-летнего хоккеиста не допустили. Александра отправили на обкатку в клубы поскромнее, после чего спустя сезон россиянин вернулся на родину. Отказываться от игрока «Нэшвилл» не планировал: следующей осенью его позвали на сборы команды, но в итоге спортсмен всё же начал новую кампанию в России, перейдя в дубль «Металлурга».

Последняя тренировка

Летом 2002 года Александр прибыл на осмотр в хорошо знакомый ему ЦСК ВВС. Сборы самарской команды проходили в самом регионе: в ходе одной из тренировок спортсмены должны были выполнить 5-километровый кросс. Участвовал в забеге и Кревсун, быстро выбившийся в лидеры. Однако прямо перед финишем молодой нападающий неожиданно рухнул на землю без сознания…

После инцидента хоккеиста срочно доставили в ближайшую клинику, располагавшуюся в посёлке Шигоны, откуда парня доставили уже в крупную тольяттинскую больницу. Врачи поставили спортсмену неутешительный диагноз: инсульт. За жизнь парня специалисты боролись всю ночь, однако спасти его оказалось невозможно. На следующее утро Александр скончался от отёка мозга, не приходя в сознание.

Федерация Хоккея Тольятти

Вскоре после инцидента в клубе ожидаемо началось внутреннее расследование: как спортсмена с таким хрупким здоровьем вообще могли допустить до сборов? Врач команды утверждал, что углублённый осмотр, проводившийся перед тренировками, не показывал никаких отклонений…

Однако вскоре выяснилось, что проблемы у Кревсуна возникали ещё в юношестве. По словам его бывших сокомандников из «Лады», Александр нередко чувствовал себя плохо после больших нагрузок. На сборы с ЦСК ВВС же Александр прибыл с лишним весом и в целом не в форме. Свою роль могла сыграть и погода: в июле в Поволжье стояла душная жара.

- Саша не подписывал контракта с нашим клубом. Тем не менее мы сделаем всё возможное, чтобы помочь его семье перенести эту трагедию. Оплатим похороны, поможем материально вдове покойного и его дочери. Я до сих пор не понимаю, как подобное могло произойти со здоровым и молодым человеком, - говорил директор ЦСК ВВС.

Кревсун был похоронен на кладбище в Тольятти. Всего за месяц до гибели хоккеисту исполнилось 22 года.

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