Отец работал на благо КХЛ. Его сын, латвийский хоккеист, поливает Россию грязью

Латвийский нападающий шведского клуба «Рёгле» Родриго Аболс заявил, что ни за какие деньги не согласится играть в КХЛ. А так как латыш играет в Швеции, то сразу же возникает культовый вопрос персонажа Малыша к родителям из нетленного произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»: «Даже за сто тыщ мильёнов?».

ХК "Эребру"

Нынче хоккеисты и тренеры из Латвии – редкое явление для КХЛ или ВХЛ. И всё же некоторые представители этой маленькой, но иногда очень крикливой страны, работают в России, и даже в КХЛ. Однако в Европе периодически находятся выскочки, которые непременно должны погромче заявить о себе. К спорту это имеет мало отношения, зато можно потешить своё неуёмное эго за счет вникания в сложные вопросы политики. Но вникнуть – пол беды, нужно же ещё и на что-то опираться.

«Так как Латвия в НАТО, то мы не должны волноваться, но страшно, когда Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги. Мой дед не служил в армии, но сражался с русскими другими способами. Вы могли бы мне здесь и сейчас предложить 10 миллионов за игру в КХЛ — я бы не поехал. Это кровавые деньги, и мне совершенно неинтересно дружить с людьми, которые уезжают туда», — приводит слова Аболса шведское издание.

IIHF

Этот латвийский хоккеист совсем недавно со своей сборной, благодаря тому, что Россию отлучили в хоккее от мировых турниров, выиграл «бронзовые» медали чемпионата мира. Историческое достижение для Латвии. Казалось бы, сиди и радуйся, но нет, Аболс решил пройтись по повестке, не обладая при этом особыми познаниями в геополитике. В его речи сплелись почему-то и НАТО, и дед, который как-то там мешал России. Иногда спортсменам лучше просто молчать.

Беда в том, что в отличие от Родриго, его отец Артис Аболс долгое время трудился в России. Сыну как бы это невдомёк. Получается, что либо Аболс-младший упустил эту деталь из вида, либо наоборот, таким образом пытается оправдать именно своего отца. В любом случае, для нашей лиги это эпизод, не стоящий особого внимания. Просто очередная глупость, которая так «уместно» ложится в общую канву выступлений некоторых деятелей.

РИА Новости

Свою оценку словам латыша дал известный российский специалист Владимир Крукунов.

«Я знаю его отца, он тренирует в сборной. Сын его неплохо играет, действовал в одном из двух звеньев на последнем чемпионате мира, где сборная Латвии выиграла бронзовые медали. Что касается его заявления, то у него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнётся такое давление на отца, поэтому он так говорит. Так они все в Латвии нормальные ребята», — заявил ТАСС заслуженный тренер.

РИА Новости

И тут можно не согласиться с Крикуновым, потому что слишком много несуразностей наговорил шведскому изданию Родриго Аболс. Если бы хотел как-то обелить отца – мог отделаться общими фразами, а то и вообще промолчать. В конце концов, никто не мешает Аболсу-старшему продолжать работать помощником главного тренера сборной Латвии Харийса Витолиньша, который, к слову, также долгие годы трудился в КХЛ, и даже в сборной России (прим. помощник Олега Знарка на «золотой» Олимпиаде 2018 года в Корее).